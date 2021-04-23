TEKNOLOJİDE LÜKSÜN TEMELİ: İNOVASYON



Evlerde daha fazla zaman geçirdiğimiz ve evlerimizi daha güzelleştirmeye çalıştığımız şu dönemde LG Electronics’in LG SIGNATURE markası altında yer alan lüks yaşam tarzı ürünleri büyük ilgi görüyor.





2021'in ilk aylarında da evler önemini korumaya devam ederken, birçok tüketici yaşam ortamlarını daha rahat, kullanışlı, sağlıklı ve hatta biraz daha şık hale getirmenin yollarına yatırım yapıyor. Öyle ki, birinci sınıf ev aletleri, birinci sınıf mobilyalar ve iç mekan tasarımları dahil olmak üzere üst düzey ev kategorileri bu yıl büyüme göstermeye devam ediyor.

Luxury Institute'un Global Luxury Expert Network (GLEN) tarafından yakın zamanda yapılan bir ankette, ankete katılanların yüzde 56'sı yüksek kaliteli ev aletlerinin 2021 boyunca satışlarda bir artış göreceğini kabul ederken, yüzde 68'i ev mobilyası pazarı için aynı şekilde artışı öngördü ve katılımcıların yüzde 96’sı sağlık ve zindelik sektörünün devam eden büyümesine olan güveni ifade etti1.

Evde daha fazla zaman geçiren tüketiciler, kendi yaşam alanlarını düzenlemek için daha fazla zaman buldukça ev mobilyası pazarında bir patlama yaratıyor. Evlerin en çok zaman geçirecek insanlar tarafından tasarlanması eğilimindeki artış beklentilerle doğru orantılı ilerledi. Üstün mobilya markaları, marka mirasına ve tasarım kimliğine bağlı kalırken yeniliği benimsemekten oldukça memnun görünüyor.

Zamansız güzelliği özel teknik ve tasarım yenilikleriyle birleştiren İtalyan lüks mobilya üreticisi Molteni, tüketicilerin talep ettiği özelleştirme seçeneklerini ve stili sunuyor. 180 derece menteşeli kapılar, dört milimetre kalınlığında kristallerle kaplanmış açık alüminyum çerçeveler ve kalaydan veya ekolojik deriyle kaplanmış kulplar dahil olmak üzere bir dizi malzeme ve tasarım seçeneği sunan Molteni’nin özel tasarım gardırop sistemi bu alanda en iyi örneklerden biri niteliğini taşıyor2.

İç tasarım, mevcut estetik eğilimleri ve teknolojinin yanı sıra o evde yaşayanların bireysel zevklerini ve yaşam tarzlarını yansıtıyor. Pandeminin başlangıcından bu yana, birçok insan sadece yaşam tarzına uygun nedenlerle değil, aynı zamanda daha sağlıklı bir ev ortamı yaratmak için de ürünler seçiyor.

Kohler ve Marazzi de dahil olmak üzere birçok marka, artan tüketici talebini karşılamak üzere daha sağlıklı, daha hijyenik bir yaşam alanı için çözümler sunmaya başladı. Kohler, mikropların yayılma olasılığını azaltmak için Alexa ve Google ile uyumlu, temassız ve sesle çalışan mutfak bataryaları ve eller serbest sifonlu tuvaletlerden oluşan bir koleksiyon tanıttı.3 İtalyan seramik üreticisi Marazzi, antibakteriyel özelliklere sahip Caracter seramiklerini piyasaya sürdü.

LG Electronics de LG SIGNATURE markası altında yer alan lüks yaşam tarzı ürünleriyle büyük ilgi görüyor. LG SIGNATURE, ürettiği her ürünün özünü onurlandırarak hem işlevselliği hem de estetiği en son ve farklı teknoloji ve minimalist tasarımla taçlandırıyor. LG SIGNATURE OLED R, film severlerin sinemaya tercih etmek isteyecekleri dünyanın ilk katlanabilir TV'si. TV’nin 65 inçlik esnek OLED ekranı, üstün görüntü kalitesi sunar ve kullanılmadığında görünümden kaybolarak yeni tasarım olanakları ve uzamsal özgürlük yaratıyor. LG’nin devrim niteliğindeki TV'si, görünür ekran miktarının içeriğe veya duruma göre değiştiği üç çekici mod sunuyor - Tam Görünüm, Çizgi Görünüm ve Sıfır Görünüm.

Gelişmiş teknoloji, şık tasarım ve hijyeni teşvik eden özelliklerle güçlendirilmiş günümüzün lüks ürünleri, yeniliği en iyi haliyle temsil ediyor. LG SIGNATURE ürünleri gibi yeni ev yaşam çözümleri trendi, evde kalma çağında hayatı sonsuz derecede daha konforlu ve zarif hale getiriyor.

1 Luxury Institute: Lüks Sektör için 2021'de Üst Düzey Lüks Uzmanların Tahminleri, PR Newswire, 1 Ekim 2020.

2 Tasarım Gardırop Modern Çağdaş Tasarım | Molteni ve C.

3 KOHLER, CES 2021'de Akıllı Ev Koleksiyonunu Genişletiyor, Mutfak ve Banyo için İyilik Halini ve Temassız Deneyimleri Vurguluyor, PR Newswire, 11 Ocak 2021.