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Çocuklar LG XBOOM Go ile Eğlenecekler

TV Ses Video 04/23/2021
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LG XBOOM Go Jellybean serisi, rengarenk cıvıl cıvıl görüntüsü ve mükemmel ses kalitesi ile 23 Nisan coşkusunu evlere taşıyor. Çocukların yanı sıra, evdeki herkesin müzikle iç içe eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak LG XBOOM Go PL2 ve Jellybean serisi hoparlörler, 23 Nisan’a özel avantajlı fiyatlarla satışa sunulacak.

 

LG Electronics (LG), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, miniklere eğlenceli ve coşkulu bir hediye sunuyor. LG XBOOM Go PL2 ve Jellybean serisi bluetooth hoparlörler MERIDIAN teknolojisi destekli mükemmel ses kalitesi, bir birinden cazip renkleri ve kolay taşınmasıyla sadece çocukların değil, tüm ailenin favori eğlence aracı olacak.

 

Şekerleme Aromalarından İlham Alınarak Tasarlandı

 

Her biri şekerleme aromalarından ilham alınarak tasarlanan limon sarısı, şeker pembesi ve buz mavisi olmak üzere 3 farklı renkteki LG XBOOM Go Jellybean’ler ve klasik koyu gri renkteki PL2, kauçuk kaplamalı şık ve yuvarlak tasarımıyla kolay taşınabilir ve kablosuz olması, ses kalitesi ve görüntüsüyle eğlenceye eğlence katıyor. İngiliz lider ses markası MERIDIAN’ın teknolojisine sahip LG XBOOM Go serisi bluetooth hoparlörler, üstün ses kalitesi sunmasının yanı sıra, her müzik çaldığında derin basların ve zengin tonların ortaya çıkmasını sağlıyor. Ürünün Sound Boost özelliği ise, ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor. Kullanıcıların ailecek parti atmosferini yaşamak için düğmeye basması yeterli oluyor. LG XBOOM Go Jellybean’lerin IPX5 sınıfı olması ise, cihazın ıslansa da çalışmaya devam edeceği anlamına geliyor. 10 saatlik pil ömrü, şarj derdini ortadan kaldırıyor.

 

LG XBOOM Go Bluetooth Hoparlörler ile ilgili daha fazla bilgi için: https://www.lg.com/tr/bluetooth-hoparlor

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