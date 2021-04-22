Profesyonel Oyuncuların Gizli Yaşamı

Son dönemde iyice göz önünde olan, Esporculuk dışında mankenlik, ve yayıncılık gibi gibi ek işler yapan Esporcuların bilinmeyen hayatını ve ekipman ihtiyaçlarını sizler için araştırdık.

Dijital oyunlar, günümüzün teknolojisinin çok uzun zamandan beri oyuncuların kendilerini tamamen inanılmaz gerçekçi senaryolara sokmalarına izin vermesinden bu yana gelişen bir iş dalı. Bu dünyada yeni gelişen trend ise Esporcu olup giderek popülerleşen oyunlarda kendini geliştirip para kazanabilmek.

Kim bu Esporcular?

Espor merkezlerinde çok ciddi hazırlanan oyuncular var. Bu oyuncular sadece kendilerini değil, aynı zamanda izleyicileri de temsil ediyor ve ciddi bir taraftar kitlesine de sahipler. Esporcular giyimden yiyeceklerine kadar da sponsor bulabiliyor. Esporculukta oyun kabiliyetine ek olarak oyunu izletme çekiciliği de önemli bir faktör. Ancak Esporcu olmak kadar Esporcu olarak yaşamak ve formunu korumak da çok önemli.

Beslenmenin rolü

Profesyonel Espor oyun ekiplerinin deneyimleri ve uzman araştırmaları Espor'un başarısını en üst düzeye çıkarmak için beslenmenin anahtar rolde olduğunu vurguluyor. Kendine iyi bakmanın zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri yadsınamaz. Espor da çoğunlukla zihinsel performans üzerine kurulu bir spor. Diğer spor branşları kadar olmasa da yorucu bir arena olduğu kesin. Bu nedenle sporcuda ne kadar yetenek olursa olsun, zihinsel sağlığın, enerjinin ve konsantrasyonun düşmeye başladığında o arenada başarılı olma şansı zorlaşır.

İyi beslenmenin oyun üzerindeki etkileri konusunda kapsamlı araştırmalar yapılmaya devam ediyor.

Bulanık görme ve göz ağrısına dikkat

Esporcularda devamlı ve tek bir noktaya odaklanmak, gözyaşı film tabakasının bozulmasına sebebiyet vermek dışında başka önemli problemlere de yol açabilir. Genelde bu kişilerin genç yaşta olması, Cilier Spazma’ya (net görmemizi sağlayan uyum kaslarının aşırı kasılması) sebep olarak bulanık görme ve göz ağrısı gibi şikayetlere de neden olabilir. Bu nedenle Esporcuların, göz sorunlarıyla karşılaşmamak için bazı önlemler alması gerekiyor.

Öncelikle ortam ışığının çok iyi ayarlanması gerekli. Burada da LG UltraGear gibi üstün teknolojili oyun monitörleri kullanmanın önemi ortaya çıkıyor. Esporcular genelde doğrudan olmayan aydınlatmalar tercih etmeli, aşırı ışık ve aşırı karanlıktan kaçınmalıdır. Ayrıca eğer mümkünse Esporcular belirli periyotlarla gözlerini dinlendirmeliler. Bu dinlendirme işlemini ortalama 20 metre uzaklığa, 20 saniye süreyle 20 dakikada bir bakarak yapmak mümkün.

Antrenman yapmadan olmaz

Kısaca Esporcuların uygulaması gerekenler vücutlarına iyi bakmaları, düzenli uykuya sahip olmaları, zihinlerini korumaları ve iyi beslenmelidir. Uzmanlar; özellikle, Esporcuların hareketliliğini artırmasını ve günde en az 20 dakika, minimumda haftada 3 kez ise egzersiz yapmasını öneriyor. Bu sayede stresle başa çıkma mekanizması da kendini rahatlatacak bir ortam bulabiliyor.

144 Hz'lik ultra yüksek hıza sahip olan LG UltraGear monitörler, oyun yayıncılarına daha önce hiç yaşamadıkları hız ve oyun deneyimi vaat ediyor. NVIDIA onaylı G-SYNC® uyumluluğuna da sahip monitörler, NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-Sync® uyumluluğu sunuyor. Bu sayede yayıncılar, yayın sırasında ekran yırtılmasının önüne geçip takılmayı en aza indirerek izleyicilerine daha kaliteli ve hızlı bir oyun deneyimi izletebiliyor.

Bir bakışta LG UltraGear Monitör 27GN880:

Ekran Tipi: Nano IPS

Ekran Boyutu: 27-inch-68cm

Çözünürlük: QHD (2560 x 1440)

Yenilenme Oranı: 144Hz

Tepki Süresi: 1ms GTG

HDR: DCI-P3 %98 ve HDR10

Adaptive Sync : NVIDIA G-SYNC Uyumlu

Bağlantı: HDMI x 2 / DP x 1 /

Tasarım: Tümüyle Hareket Ettirilebilir Ekran Daha Şık ve Daha Ergonomik