LG Electronics, Büyüme Planları Doğrultusunda Organizasyonel Değişikliğe Gitti

LG Electronics, Hızla Değişen Küresel Pazarda Müşterilerine Kattığı Değeri Artırmak Amacıyla Daha Fazla Büyümeyi ve Değişimi Hedefliyor.

LG Electronics (LG), Temmuz ayında açıklanan Gelecek Vizyonu 2030'a ulaşma yolunda bir adım daha atacak organizasyonel değişiklikleri duyurdu. Değişiklikler, LG’nin, tüketici deneyimlerini ev aletlerinin ötesine taşıyan bir akıllı yaşam çözümü şirketine dönüşme vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla, organizasyonel yetenekleri ve iş rekabet gücünü artırmak için yapılıyor.

İleriye yönelik stratejinin önemli bir parçası, yeni kurulan ve doğrudan LG CEO'su William Cho'ya rapor verecek olan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Şirketi olarak gösteriliyor. Şirket, daha önce LG Electronics Kuzey Amerika'nın Başkanı ve CEO'su olarak görev yapan Thomas Yoon tarafından yönetilecek.

Yurtdışı Satış ve Pazarlama Şirketi, müşteri değeri yaratma fırsatlarını keşfedip geliştirerek LG'nin küresel marka gücünü artırmanın yanı sıra değişim ve büyümeyi hızlandırmada da önemli bir rol oynayacak. Yeni organizasyon, Kuzey Amerika, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu ve Asya'daki yurtdışı satış iştiraklerini yönetecek (Küresel Pazarlama Grubu; ve Doğrudan Tüketiciye (D2C) Satış İş Grubu).

Şirket, yalnızca B2B operasyonları da dahil olmak üzere stratejik açıdan kritik işletmelerin yurt dışı operasyonlarındaki yönetici yeteneklerini güçlendirmeye çalışmayacak. Aynı zamanda yurt dışı satış uzmanlığının geliştirilmesine yardımcı olmanın yanı sıra platform tabanlı işletmelerin ve yenilikçi D2C iş modellerinin ilerlemesini hızlandırarak diğer tüm iş birimlerinin niteliksel büyümesi için gerekli desteği sağlayacak. D2C İş Grubu, Çevrimiçi Marka Mağazası (OBS) faaliyetlerini ve müşteri verilerine dayalı dijital pazarlama yeteneklerini güçlendirerek müşteri iletişim noktalarını genişletme rolünü üstlenecek.

LG, dört iş biriminin tamamında çevik ve duyarlı karar alma sistemini korurken, her iş biriminde orijinal teknolojilerin daha da geliştirilmesini teşvik etmeyi ve şirketin iş dönüşümünü desteklemeyi amaçlayacak.

Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri (H&A) Şirketi, temel B2B iş alanı olan ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) alanında iş sinerjisini en üst düzeye çıkarmak amacıyla mühendislik yeteneklerini geliştirmek için İklimlendirme Çözümleri İş Birimi altında bir mühendislik satış bölümü kuracak. Ayrıca Ev Güzellik İşi, 'Ev' alanlarındaki mevcut güçlü ürün serileriyle sinerji yaratmak amacıyla Ev Eğlence Şirketi’nden H&A Şirketine devredilecek.

Ev Eğlence (HE) Şirketi, bir medya ve eğlence merkezi olma yolundaki geçişini daha da hızlandırmaya hazırlanıyor. Akıllı TV işletim sistemi webOS'u güçlendirmek için HE Şirketi Başkanı Park Hyoung-sei'ye doğrudan rapor verecek webOS SW Geliştirme Grubu kurulacak. Ayrıca doğrudan genel merkeze bağlı olarak eGenişletilmiş Gerçeklik (XR) İş Birimi kurulacak.

2019'dan bu yana şirkete liderlik eden Başkan Park, şirketin iş portföyünün geliştirilmesine, birinci sınıf ürün serilerinin kârlılığının artırılmasına ve webOS platformunun büyütülmesine ve aynı zamanda şirketin küresel OLED TV pazarındaki konumunun sağlamlaştırılmasına yaptığı katkılardan dolayı terfi ettirildi.

Araç Bileşeni Çözümleri (VS) Şirketi, sipariş ve satış yönetimi için entegre bir strateji oluşturmak ve işin büyümesini hızlandırmak amacıyla pazarlama fonksiyonlarını güçlendirmek için doğrudan genel merkezinin altında Küresel Müşteri Stratejisi Bölümü'nü kuracak.

Business Solutions (BS) Company, Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Asya, Asya ve Latin Amerika gibi büyük bölgelerdeki satış ve iş operasyonlarını genişletecek. Mevcut B2B Hindistan İş Departmanı, ülkedeki sürekli büyümeyi sürdürmek için B2B Hindistan İş Birimi’ne yükseltilecek.

Tüm yenilikler 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacak ve promosyonlar yeni yılın ilk gününde yürürlüğe girecek.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.