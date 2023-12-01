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LG BEGE ile Eğlenceyi BOOM’luyor

TV Ses Video 12/01/2023

 

 

LG XBOOM XL7S Eğlencelerin Yeni Eşlikçisi

LG, BEGE ile Eğlenceyi BOOM’luyor

 

LG’nin, karaoke özellikli taşınabilir yeni Bluetooth hoparlörü LG XBOOM XL7S, çıkışını BEGE olarak tanınan Berkcan Güven’in “Marka Kalite” şarkısıyla yer aldığı reklam filmi ile yapıyor.

 

BEGE, ‘Marka Kalite’ şarkısıyla, mükemmel ses kalitesi sayesinde arkadaş toplantılarını ve ev partilerini bambaşka bir boyuta taşıyan LG XBOOM XL7S’in reklam filmine renk kattı. BEGE’nin yeni albümünün çıkış şarkısı olan ‘Marka Kalite’, LG XBOOM XL7S’in güçlü sesi, dinamik piksel ışıklandırması ve çok renkli halkalarıyla ritmini bütünleştirmiş oldu.

Reklam filminde Berkcan Güven’in LG XBOOM XL7S’in birçok özelliğini deneyimliyor. BEGE ve arkadaşlarının doyasıya partilediği reklam filminde rengarenk ışıklandırmanın yanı sıra teleskopik tutma yeri ve tekerlekler ile taşıma kolaylığına ve yüksek güçlü sesi ile ev partilerini farklı bir boyuta taşıdığına değinildiği keyifli video çalışması izleyicilerle buluşuyor.

Ev Partilerine Yeni Soluk

Arkadaş toplantılarına yeni bir soluk getiren LG XBOOM XL7S, 250 W çıkışa ve 8 inç woofer’a sahip. Etkileyici ses gücünün yanı sıra, dinamik piksel ışıklandırması ve müziğin temposuna uyum sağlayan çok renkli halka ışıklarıyla ortamı adeta bir gece kulübüne dönüştüren LG XBOOM XL7S, metin veya animasyonlarla, davetlileri şaşırtacak bir ışık gösterisi de sunuyor. XBOOM uygulaması aracılığı ile yazılıp, LG XBOOM XL7S’in piksel ekran LED panelinde görüntülenebilen yazılı mesajlar katılımcılara ekstra eğlenceli bir ortam sağlıyor. Dinamik Piksel Işıklandırma üzerinde ayrıca animasyon ön ayarları da sunuyor.

 

İster Mikrofon, İster Gitar Bağla

LG XBOOM XL7S, karaoke partileri verilmesine de imkan tanıyor. Hoparlöre mikrofon takıp şarkı söyleneceği gibi, gitar bağlayıp akustik bir konser vermek de mümkün. Üstelik LG XBOOM XL7S, kullanıcıların müziklerini paylaşmak istedikleri her yere kolayca gidebilecek şekilde dizayn edildi. Teleskopik tutma yeri, tekerlekler ve bir valiz gibi devrilerek taşınabilme özelliği, hoparlöre kullanım kolaylığı sağlıyor. 20 saatlik pil ömrü ise kesintisiz eğlence sunuyor. IPX4 özelliği sayesinde yağmurlu havalarda, havuz kenarı gibi nemli alanlarda da kullanılabiliyor.

LG X BEGE reklam filmini izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=5KOp6_eyQOQ

Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve LG XBOOM XL7S’i yakından incelemek için: https://www.lg.com/tr/hoparlor/xboom-xl7s

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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