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LG, Tüketicilere Daha da Yakın

Kurumsal 12/07/2023

 

LG Türkiye, Online Alışveriş Sistemini Kullanıma Açtı

LG, Tüketicilere Daha da Yakın

 

   LG Türkiye, online alışveriş sitesini kullanıma sunarak tüketicilere bir adım daha yakınlaştı. LG Electronics’in Türkiye pazarına sunduğu tüm ürünleri tek çatı altında toplayan online platformda, açılışa özel yüzde 10’luk hoşgeldin indirimi sunuluyor. Kullanıcılar ayrıca ücretsiz teslimat ve kurulum avantajlarından da faydalanıyorlar.  

 

LG Electronics (LG), Türkiye’deki tüketicileriyle buluştuğu kanallara bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar son teknolojiye sahip ürünlerini LG Brandshopların yanı sıra, teknomarketler aracılığı ile kullanıcılara sunan LG, artık www.lg.com/tr adresli websitesi üzerinden de alışveriş imkanı tanıyor. LG tüketicileri, diledikleri ürünleri, LG’nin online alışveriş sitesi üzerinden, direkt LG Electronics Türkiye’nin kendisinden satın alabiliyorlar. 

 

 

Yeni Üyelere Özel Yüzde 10 İndirim İmkanı

 

LG’nin online alışveriş platformu, yeni üyelere özel bir çok avantajı bir arada sunuyor. www.lg.com/tr üzerinden LG’nin online alışveriş platformuna üye olan teknolojiseverler, ilk kullanımda geçerli olacak yüzde 10’luk hoşgeldin indirimine sahip oluyorlar. Alt ya da üst limit olmaksızın kullanabilecekleri hoşgeldin indiriminin yanı sıra, kampanya dönemlerinde verilen siparişlere özel indirimler de uygulanıyor. Ayrıca, tüm kullanıcılar ücretsiz teslimat ve kurulum avantajından da faydalanabiliyorlar. 

 

 

Tüketici Neredeyse Biz Oradayız”

 

LG Electronics Türkiye’nin online alışveriş platformunun hizmete sunulması ile ilgili bilgi veren LG Electronics Türkiye Genel Müdürü Dustin (DongEun) Lee, “LG Electronics tüketicilerinden gelen talep ve beklentileri, ileri teknoloji ile harmanlayarak, kullanıcılarının yaşam kalitesini yükseltmek, onlara esneklik ve kolaylık sunmak amacıyla ürün geliştiriyor. Sadece ürün geliştirirken değil, tüketicileriyle temas ettiği her noktada üstün hizmet ve kalite farkını yansıtmayı amaç ediniyor. Biz de, bu doğrultuda online alışveriş platformumuzu devreye sokarak tüketicilerimizle aramızdaki uzaklığı bir tık mesafesine indirdik. Teknoloji tutkunları artık ilgilendikleri ürünleri yakından inceleyebilecek, karşılaştırabilecek ve avantajlı fiyatlar ve hizmetlerle satın alabilecek” şeklinde konuştu. 

 

 

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

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