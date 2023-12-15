LG ve CYBELLUM CES 2024'TE SİBER GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMİ KOKPİTİNİ TANITACAK



LG'nin Yeni Platformu, Cybellum'un Dijital Güvenlik Uzmanlığından Yararlanarak

Araçları Otomatik Olarak İzliyor ve Siber Güvenlik Tehditlerine Karşı Koruyor.

LG Electronics (LG) ve Cybellum, Siber Güvenlik Yönetim Sistemi (CSMS) Kokpit platformunu CES 2024'te otomotiv OEM'lerine tanıtacak. LG ile 2021'de LG tarafından satın alınan otomotiv siber güvenlik şirketi Cybellum'un ortak çalışmasıyla tasarlanan CSMS Cockpit platformu, araç siber güvenliğini izliyor ve sürdürüyor. Gelişmiş çözüm, OEM'ler için siber güvence ve olay müdahale görevlerini kolaylaştırarak araçların dijital olarak güvende kalmasını ve gelişen siber güvenlik düzenlemeleriyle tamamen uyumlu kalmasını sağlıyor.

Önemi giderek artan bir alan olan otomotiv siber güvenliği, WP.29 UNECE R155 siber güvenlik düzenlemeleri yürürlüğe girdiğinde mobilite sektörünün odak noktasında yer alacak. Temmuz 2024'ten itibaren, OEM'ler tarafından üretilen tüm araçların, AB üye ülkeleri, İngiltere, Japonya ve Güney Kore de dahil olmak üzere 54 ülkede araç satışının ön koşulu olan tip onayı alabilmesi için yeni oluşturulan siber güvenlik standartlarını karşılaması gerekiyor. OEM'lerin gelecek değişkliklere uymasını destekleyen LG ve Cybellum'un CSMS Kokpiti, otomotiv siber güvenlik yönetiminin birçok zorluğunu ele alan eksiksiz bir platform olarak tanımlanıyor.

CSMS Cockpit platformu, güvenlik açıklarını hızlı bir şekilde tespit ederek proaktif olarak izliyor ve potansiyel tehditleri ortadan kaldırmak için önleyici tedbirler alıyor. LG ve Cybellum'un çözümü, kullanım ömrü boyunca (yaklaşık 20 yıl) araç bileşenlerini kapsamlı bir şekilde analiz edebiliyor, geliştirme ve gerçek dünya kullanımını kapsayan kapsamlı bir veritabanı oluşturup yönetebiliyor. Güvenlik endişelerini otomatik olarak ele alan ve müdahale etkinliğini takip eden platform, bireysel bileşenler için gerçek zamanlı risk tespitine ve inceleme protokollerine olanak tanıyor. CSMS Kokpiti, izlemeden yönetime kadar ürün güvenliği için bir kontrol merkezi görevi görerek otomobil üreticilerinin bileşenle ilgili güvenlik tehditlerini anında değerlendirmesine ve ele almasına olanak sağlıyor. Ayrıca, yeni tanımlanan tehditleri ve bunların üretici parçaları üzerindeki olası etkilerini aktif olarak değerlendirerek genel güvenlik güvenilirliğini artırıyor.

Cybellum'un CEO'su Slava Bronfman konuyla ilgili şöyle konuştu: “Ortak uzmanlığımızın bir ürünü olan CSMS Kokpiti, otomotiv OEM'lerine siber güvenlik yönetiminin karmaşıklıklarını benzeri görülmemiş bir verimlilik ve etkinlikle yönetme gücü verecek. Bu çığır açan platformun, siber güvenlik mükemmelliği için yeni bir standart belirleyeceğinden ve güvenli bağlantılı araçların geleceğini şekillendireceğinden eminiz.”

LG Araç Bileşenleri Çözümleri Şirketi Başkanı Eun Seok-hyun ise şöyle konuştu: “LG'nin otomotiv bileşeni geliştirme deneyimi ve Cybellum'un otomotiv güvenliği uzmanlığı, otomobil üreticilerinin hem şimdi hem de gelecekte ihtiyaç duyulan siber güvenlik standardını sunmasına yardımcı olacak bir çözüm olan CSMS Kokpitinde bir araya geliyor. Oto siber güvenliğinin artan öneminin farkındayız ve giderek dijitalleşen ortamda veri bütünlüğünü ve araç güvenliğini destekleyen platformlar ve teknolojiler sağlamaya kararlıyız.”

LG Electronics Hakkında: