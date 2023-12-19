LG, CES 2024'TE SAINT-GOBAIN SEKURIT'Lİ

ARAÇLAR İÇİN ŞEFFAF ANTENİ TANITTI

Sırlama Çözümlerinde Lider Global Cam Üreticisi ile Ortaklaşa Tasarlanan LG'nin Yeni Nesil Şeffaf Anteni Kusursuz Tasarım ve Gelişmiş Telekomünikasyon Sunuyor.

LG Electronics (LG), otomobillere yönelik şeffaf antenini CES 2024'te tanıtacak. LG'nin doğrudan araç camına uygulanan şeffaf film tipi anteni, ünlü Fransız cam üreticisi Saint-Gobain Sekurit işbirliğiyle tasarlandı. Dönüştürücü bir telekomünikasyon teknolojisi olan şirketin şeffaf telematik çözümünün, hızla gelişen mobilite sektöründe büyük ses yaratması ve LG'nin otomotiv çözümleri pazarındaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Elektrikli araçların artık norm haline geldiği ve otonom ve yazılım tabanlı araçların yakında pazara sunulacağı otomotiv endüstrisi, bir bağlantı devrimine hazırlanıyor. Bu dönüşüm, yüksek teknolojili kişisel alanlar içerisinde gerçek zamanlı veri alışverişi yapabilen son teknoloji telekomünikasyon ortamlarını gerektiriyor.

Farklı cam türleri ve araç tasarımlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanan LG'nin şeffaf anteni, cam üstü veya cam içi çözüm olarak satışa sunulacak. Film tipi antenin geniş yüzey uygulaması, güvenilir telekomünikasyon performansını garanti ediyor ve artan ağ trafiğini yönetecek ölçeklenebilirlik sağlıyor. Son derece uyarlanabilir olan LG'nin en son telematik yeniliği, 5G, GNSS (Küresel Navigasyon Uydu Sistemi) ve Wi-Fi desteğiyle gelişmiş bağlantı sunuyor.

Şeffaf anten, otomobilin ön camlarına veya cam tavanlara sorunsuz bir şekilde entegre edilebiliyor. Bu, geleneksel antenleri barındırmak için genellikle gerekli olan muhafaza türüne olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı için araç üreticilerinin yeni modeller geliştirirken herhangi bir tasarım tavizi vermek zorunda kalmayacağı anlamına geliyor. Film tipi anten, anten modellerini şeffaf hale getiren tasarım yeteneği ve şeffaf elektrot teknolojisi de dahil olmak üzere LG'nin 80'den fazla patentli yeniliğini içeriyor. LG, Saint-Gobain Sekurit ile iş birliği yaparak şeffaf anteni cama uygulayacak bir yöntem geliştirerek ürün bütünlüğünü artırdı. Önde gelen cam üreticisi dünya çapında elektrikli araçları donatıyor.

Saint-Gobain Sekurit İnovasyon ve Ar-Ge Direktörü Thibaut Heitz “LG'nin şeffaf anten teknolojisine sahip akıllı camımızı, çığır açan teknolojilerin ve küresel yenilikçilerin gerçek kanıtlama alanı olan CES'te tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Araç bileşeni çözümlerinde lider olan LG ile işbirliği yaparak araç telekomünikasyonundaki gelişmelere öncülük ediyoruz. Ortak hedefimiz, zenginleştirilmiş ve benzersiz bir araç içi ortam sağlayarak mobilitenin geleceğini hayata geçirmektir” dedi.

LG Araç Bileşenleri Çözümleri Şirketi Başkanı Eun Seok-hyun şunları söyledi “Saint-Gobain Sekurit ile yakın ortaklığımız sayesinde oluşturulan şeffaf anten, araç testleriyle otomotiv uygulamalarına yönelik olağanüstü iletişim performansını kanıtlamış yeni nesil bir üründür. Telematik ve otomotiv çözümlerinde küresel bir lider olan LG, teknolojik yeteneklerini geliştirmeye kararlıdır ve mobilite deneyiminin gelişimini yönlendiren yeni çözümler sunmaya devam edecektir.”

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.