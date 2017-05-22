LG “Evlilik Festivali”yle genç çiftlerin evine son teknolojiyi götürüyor

Yaklaşan evlilik mevsimiyle birlikte yuva kurma hayalini gerçekleştirecek tüm çiftlere özel bir kampanya düzenleyen LG; buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinelerinden oluşan evlilik paketlerinde dokuz farklı seçenek sunuyor. Kullanıcı odaklı çözümleriyle yeni evli çiftlerin hayatlarını kolaylaştıran LG, üstün teknolojili beyaz eşyalarının sağladığı güvenlik ve rahatlıkla yeni evlere bir yuva sıcaklığı katıyor.

LG’nin “Evlilik Festivali” paketlerine sahip olmak isteyen çiftlerin tek yapması gereken ise kampanyanın geçerli olduğu LG Premium Shop’ları ziyaret etmek. Ayrıca paketlerinden birini seçen, evlerine kurulumunu gerçekleştiren ve http://lgevlilikfestivali.com/ adresindeki formu dolduran kullanıcılara stoklarla sınırlı olacak şekilde monitör hediye edilecek.

Her zaman hayalini kurduğunuz bir ev

LG her kullanıcının hayalindeki ev ortamını oluşturabilmesi için trendleri belirleyen eşsiz teknolojiler sunuyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan LG Electronics Türkiye Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay ise şunları söyledi: “LG olarak her zaman en üst düzey kaliteyi arayan kullanıcılarımıza, üstün teknolojiyle harmanlanmış sezgisel ve sofistike bir deneyim vaat ediyoruz. Yeni evli ya da evlenecek çiftlere yönelik hazırladığımız dokuz farklı ve çok özel evlilik paketiyle, LG teknolojisinin ortaya koyduğu bu üstün teknolojiyi deneyimlemelerini ve hayatlarındaki bu büyük mutluluğa katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.”