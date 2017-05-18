LG G6, Vodafone mağazalarında satışa sunuldu

Tek elle bile rahatlıkla kullanılabilen yeni ve şık tasarımı sayesinde Mobil Dünya Kongresi 2017 etkinliğinde tam 31 farklı ödül kazanan LG G6, Vodafone mağazalarında yerini aldı. Vodafone müşterileri, LG G6’yı nakit olarak 3 bin 699 TL’den, taksitli olarak ayda 145 TL’den başlayan fiyatlarla satın alabilecek.

LG G6, hediyeleriyle birlikte geliyor…

Sadece LG telefon kullanıcılarına özel uygulamaların içinde bulunduğu LG Smart World kampanyası kapsamında 31.06.2017 tarihine kadar LG G6 satın alan tüm kullanıcılar 3 hediye birden kazanma şansı yakalıyor.

Kampanya kapsamında LG G6 aldıktan sonra LG Smart World’e kayıt yaptıran kullanıcılar, 100TL değerinde “Koruma Paketine” (Kırılmaz Ekran Koruyucu, Arka Kapak Koruyucu ile Koruyucu Kılıf) sahip olacaklar.

Ayrıca; G6 kullanıcılarına özel bir seçenek olarak LG Smart World’de bulunan G6 Google Oyun Koleksiyonu üzerinden; Temple Run 2, Spiderman Unlimited, Crossy Road, SimCity BuildIt, Cookie Jam ve Genies & Gems oyunlarından oluşan 200 dolar değerindeki altılı oyun öğesi ve 150TL değerindeki 100 GB Google Drive ücretsiz olarak sunuluyor.