LG G6 ile yaz aylarının vazgeçilmezi Selfie’leri geniş açıyla yakala

Kullanıcıların fikirleri ve görüşleri temel alınarak tasarlanan ve geçtiğimiz aylarda Türkiye’de satışa sunulan FullVision® özelliğine sahip LG G6, kullanıcıların isteklerine odaklanan özellikleri ile üst seviye akıllı telefon kavramının temelini yeniden şekillendiriyor.

LG Electronics’in en yeni akıllı telefonu LG G6, 2880X1440 çözünürlüğe sahip 5,7 inçlik QHD+ ekranı, selfie çubuğuna bile ihtiyaç duymadan selfie ve wefie çekimlerinde geniş açı yakalayabilen ön kamerası, özellikle deniz kıyısı veya denizde çekilen fotoğraflar sırasında yaşanabilecek olası kazalarda su ve toz geçirmezlik özelliğiyle rahat bir nefes aldıracak.

Selfie ve wefie çekmek LG G6 ile çok kolay

LG G6, genişletilmiş 100 derecelik görüş açısına sahip 5 megapiksel ön kamerasıyla, kullanıcıların selfie çubuğuna ihtiyaç duymadan selfie ya da wefie çekebilmelerine imkan veriyor. Ayrıca, geniş açılı kamerası kenarlardaki bozulmaları engelliyor ve çok daha doğal fotoğraflar çekilebiliyor.

Elinize tam oturan büyük ekran

FullVision® özellikli, 2880X1440 çözünürlükte, 5,7 inçlik QHD+ ekrana sahip olan LG G6, aynı zamanda 18:9 ekran oranını kullanan ilk akıllı telefon olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. LG G6’nın sunduğu inovatif 18:9 ekran oranı, geleneksel 16:9 ekran oranına sahip akıllı telefonlarla karşılaştırıldığında, sağladığı çok daha geniş izleme alanı sayesinde oyun oynarken ve video izlerken bütünsel bir deneyim sunuyor.

IP 68 sertifikalı LG G6, dayanıklılığıyla yaz aylarının zor şartlarına damga vuracak

LG G6, IP68 sınıfı su ve toz geçirmezlik özelliği sayesinde toza karşı tamamen dayanıklı bir yapıya sahip. Suya karşı ise 1,5 metre derinlikte bile 30 dakikaya kadar dayanıklı. LG G6’nın sağlam tasarımı sayesinde günlük kullanım sırasında gerçekleşen kazayla düşmeler ve diğer zor şartlara karşı endişe etmeye de gerek kalmıyor.