Sade ve Mükemmel: LG SIGNATURE OLED TV W7

LG W7 OLED TV serisi bir milyar renk ve sınırsız kontrast oranı ile birlikte hiçbir ışık sızması olmadan kusursuz siyahlar sunan LG’nin devrim yaratan OLED piksel karartma teknolojisine sahip. Bunun yanında LG’nin Ultra Parlaklık teknolojisi sayesinde gerekli noktalarda çok daha üstün bir parlaklık sunabiliyor.

LG’den Benzersiz İncelikte Bir TV

LG Türkiye, geçtiğimiz günlerde tanıttığı LG W7 OLED TV ile limitleri bir üste taşıdı. W7 modeli inovatif tasarımı, adeta bir posteri anımsatan inceliği ve kusursuz görüntü kalitesi ile dikkatleri çekiyor. 65 inçlik W7 modelinin sadece 2,57 milimetre yani bir bıçak kalınlığındaki OLED paneli özel manyetik askı aparatı sayesinde doğrudan duvara asılıyor. Bu sayede TV ve duvar arasındaki boşluk ortadan kalkıyor ve askı aparatıyla birlikte TV’nin kalınlığı sadece 3,85 milimetre oluyor. Kullanıcıyı çevreleyen hissiyat, yükselen hoparlörler ve rakipsiz Dolby Atmos ses kalitesiyle tamamlanıyor. W7’nin bu benzersiz tasarımı, bir televizyon seyretmekten öte adeta pencereden dışarıyı izliyormuş hissiyatı yaratıyor.

W7 Havada Süzülüyor

W7 modelinin inovatif tasarımı, ekranın güzelliğini öne çıkartacak şekilde tüm diğer unsurları ortadan kaldırarak LG’nin benimsediği “daha az olan daha fazladır” felsefesini tam anlamıyla yansıtıyor. W7’nin şık ve bıçak kadar ince kenarları televizyonun adeta havada süzülüyor gibi görünmesini sağlarken, kullanıcıyı tamamen sarmalıyor.

Dolby Atmos özelliğine sahip ilk televizyon

Dünyada Dolby Atmos özelliğine sahip ilk televizyon serisi olan 2017 LG OLED TV ürün gamının en üst ürünü W7, tüm içerikleri teknoloji harikası bir görüntü ve son teknolojiye sahip ses özellikleriyle birlikte kullanıcıya sunarak bulunduğu ortamı adeta bir eğlence merkezine çeviriyor. Dolby Vision ve Dolby Atmos özelliklerinin bir araya gelmesi ise tüm dünyadaki profesyonel içerik üreticileri ve dağıtıcı kuruluşlar tarafından desteklenen tamamlayıcı bir çözüm sunuyor. Şu anda 80’den fazla Dolby Vision uyumlu stüdyo içeriği, 100’den fazla Dolby Atmos uyumlu stüdyo içeriği ve her iki formatla uyumlu 25 içerik mevcut durumda. Ayrıca dünya çapında OTT üreticilerinin sunduğu 100 saatin üzerinde izleme süresi olan Dolby Vision özellikli orijinal içerikler de 2017 yılı içinde çok yakın bir zamanda Ultra Blu-ray disklerdeki Dolby Vision içeriklerle birlikte kullanıcıların erişiminde olacak.

65 inç LG SIGNATURE OLED TV W7, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 35 bin TL.