LG webOS 3.5 Smart TV platformu veri güvenliği sertifikası aldı

LG’nin webOS 3.5 Smart TV platformu, gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip yazılımı sayesinde Uygulama Güvenlik Çözümü 1.0 sayesinde Common Criteria (CC) sertifikası aldı. Bu gelişmeyle birlikte uluslararası alanda geçerliliğe sahip sertifikalarına bir yenisini ekleyen LG Electronics, Smart TV güvenliği alanındaki gücünü tekrardan kanıtlamış oldu. Akıllı ve internet bağlantılı cihazların veri güvenliği ve mahremiyet konusundaki yeterliliklerinin sorgulanmaya başlandığı bir dönemde, LG her zamanki teknolojide öncü duruşuyla aldığı güvenlik sertifikalarıyla, kullanıcılarına en iyisini sunma konusundaki kararlılığını yeniden gösteriyor.

LG webOS 3.5’in güvenlik yazılımı modülü olan Security Manager, Common Criteria’nın sıkı güvenlik testlerinden başarıyla çıktı. CC’nin uluslararası düzeyde kabul gören ISO/IEC 15408 standartları, Avustralya, Fransa, Japonya, Kore ve ABD’yi de içeren 27 üye ülkedeki kamu kurumları, bankalar ve benzeri diğer organizasyonlar tarafından, bireysel ürünlerin güvenlik özelliklerini değerlendirmek için kullanılıyor. Smart TV güvenliğine yönelik yapılan testler, uygulama kurulumu koruması, uygulama yürütme koruması ve Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ile uygulama içerik koruması şeklinde üç bölümden oluşuyor.

LG webOS 3.5 sağladığı eşsiz uygulama kurulumu koruması ile yürüttüğü dijital imza doğrulama süreçleri sayesinde istenmeyen ve yetkisiz uygulama kurulumlarını engelliyor. LG Uygulama Mağazası sunucusu tarafından yönetilen dijital imza üretimi süreci ise webOS 3.5‘un sadece LG Uygulama Mağazası’ndan indirilen uygulamaların kurulumunu yapmasını sağlıyor. LG webOS 3.5 aynı zamanda Platform (Native uygulama) ya da web uygulamaları dahil olmak üzere platform çeşidine göre koruma sağlayabiliyor. webOS 3.5, sistem dosyaları, cihaz dosyaları ve benzeri önemli verilere izinsiz erişimi engellemek amacıyla güvenlik özellerine uygun şekilde Native uygulamalar için sandboxing teknolojisini kullanabiliyor. LG webOS 3.5, web uygulamalarının sadece onaylanmış uygulama programlama arayüzlerini (API) kullanmasına izin vererek, dosya sistemindeki önemli bilgilere doğrudan erişimlerini de engelleyebiliyor. LG’nin en son sürüm webOS platformu tüm bunlara ek olarak, RAM (Rastgele Erişimli Hafıza) içindeki şifrelenmiş içeriklerin çözülmesi ve şifrelenmiş içeriklerin flash bellekte temiz bir şekilde yedeklenmesi için tasarlanan güçlü bir DRM lisans onaylama süreci de sunuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG Ev Eğlence Bölümü Ar&Ge Yöneticisi ve Kıdemli Başkan Yardımcısı J.H Hwang şunları söyledi: “webOS 3.5 akıllı TV platformumuzun mükemmel bir uygulama koruması ve en üst seviyede mahremiyet koruması sağlaması için tüm adımları attık. Kullanıcıların ürün güvenliğiyle ilgili hassasiyetine uygun olarak Smart TV platformumuzun güvenliğini en üst seviyeye çıkardık. Veri güvenliği ve kullanıcı verilerinin mahremiyeti göz önüne alındığında Common Criteria tarafından verilen bu sertifika, doğru yolda olduğumuzu kanıtlıyor.”