LG, LG ThinQ Akıllı Ev Platformu Aracılığıyla Markalar Arası Bağlantı Sağlayacak

LG, HCA Spesifikasyonu 1.0'ın İlk Ticari Uygulamasının Gerçekleştirilmesiyle, Diğer Markalarla İş Ortaklıkları Yoluyla Akıllı Ev Ekosistemini Genişletiyor.

LG Electronics (LG), LG ThinQ™ akıllı ev platformu aracılığıyla markalar arası cihaz bağlantısına olanak tanıyan Home Connectivity Alliance'ın HCA Spesifikasyonu 1.0'ın ilk ticari uygulamasını sunmaya hazırlanıyor. Bu yılın sonuna kadar tüketiciler, farklı markaların cihazlarını, kullanımı kolay ThinQ uygulamasıyla kontrol edebilecek ve kesintisiz ara bağlantı ile daha akıllı, daha kullanışlı bir eve sahip olabilecekler.

Müşteri deneyimi inovasyonuna sıkı bir bağlılıkla LG, markalar arası uyumluluğun sadeliğini Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa da dahil olmak üzere dünya çapındaki büyük pazarlara getirmek için diğer markalarla birleşti. İşbirliği başlangıçta çamaşır makineleri, kurutucular, bulaşık makineleri gibi ana beyaz eşya ürün kategorilerini kapsayacak ve gelecekte kademeli olarak diğer cihaz türlerini de kapsayacak şekilde genişletilecek.

HCA Spesifikasyonu 1.0'ın yaygın şekilde benimsenmesi, çeşitli markaların ev aletlerini ve hava çözümlerini tek bir uygulama kullanarak izlemeyi ve kontrol etmeyi mümkün kılıyor. Kullanıcıların marka farketmeksizin ürünlerini tek bir noktadan kontrol edebilmeleri için; ThinQ uygulamasıyla uyumlu ürünlerini kaydetmeleri yeterli oluyor. Ardından tek noktadan cihaz yönetiminin kolaylığından ve zaman kazandıran özgürlüğünden yararlanmaya hazır oluyorlar. Örneğin, evinde LG çamaşır makinesi ve farklı bir marka bulaşık makinesi bulunanlar, tercih ettikleri yıkama programı ve temizlik ayarlarını yapmak için artık her üreticinin uygulaması arasında geçiş yapmak zorunda kalmayacak.

Gerçek markalar arası bağlantının gelişi, HCA'nın kusursuz bir şekilde birleştirilmiş akıllı ev de- neyimi vizyonunun gerçekleşmesi anlamına geliyor. Ocak 2022'de kurulan ve çok sayıda akıllı ev çözümü üreticisini kapsayan HCA, üye şirketlerinin akıllı ev platformları arasında bulut tabanlı birlikte çalışabilirlik sağlamayı hedefliyor. İttifakın yönetim kurulu üyesi olan LG, kullanıcı rahatlığını artırma nihai hedefiyle HCA Spesifikasyonu 1.0'ın benimsenmesini teşvik etmek için diğer cihaz üreticileriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Akıllı ev ekosistemini genişletmeye kararlı olan LG, akıllı ev cihazları için açık iletişim protokolleri geliştirmeye adanmış küresel bir kuruluş olan Bağlantı Standartları Birliği'nin (CSA) çalışmalarını da aktif olarak destekledi. LG, CSA liderliğindeki İnternet Protokolü tabanlı ev IoT iletişim standardı olan Matter protokolünün geliştirilmesine ve standartlaştırılmasına katkıda bulundu.

Başkan Yardımcısı ve Platform İş Merkezi Başkanı Jung Ki-hyun “LG ThinQ, dünyanın dört bir yanındaki müşterilere yeni akıllı ev deneyimleri sunacak, kusursuz bir şekilde birbirine bağlanan bir ev aletleri ekosistemini mümkün kılıyor. LG, ThinQ ile diğer HCA üyelerinin akıllı ev platformları arasındaki uyumluluğu genişletmeye devam edecek.”

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.