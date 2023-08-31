LG’nin Yenilikçi Ürün Tasarımları IDEA

2023’te Bir Çok Ödül Aldı

LG, aralarında LG PuriCare Aero Furniture ve LG OLED Flex’in de Bulunduğu Çığır Açan Yaşam Tarzı Çözümleri Alanında Toplam 13 Ödül Aldı.

LG Electronics (LG), New York'ta düzenlenen Uluslararası Tasarım Konferansı'nda duyurulan Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülleri (IDEA) 2023'te 13 ödül kazanarak bir kez daha olağanüstü ürün tasarımını tescilletti.

Yan sehpa ve ortam lambası olarak da kullanılabilen bir hava temizleyici olan LG PuriCare AeroFurniture, konferansta Bronz Ödül ile onurlandırıldı. Kişiselleştirilmiş performans ve tasarım seçeneklerinin yanı sıra kompakt bir form sunan LG'nin hava temizleme cihazı, her türlü evin iç mekanına uyacak şekilde özelleştirilebiliyor ve daha küçük alanlar için ideal bir çözüm olarak sunuluyor. LG PuriCare AeroFurniture, son ödülle birlikte dünyanın en iyi endüstriyel tasarım ödül programlarından üçü tarafından da tanınmış oldu: IDEA, Red Dot Ödülü ve iF Tasarım Ödülü.

Başka bir IDEA 2023 Ödüllü ürün ise, dünyanın ilk bükülebilir 42 inç OLED ekranına sahip yenilikçi bir TV’si LG OLED Flex (model LX3) oldu. Geçtiğimiz yıl IFA'da ilk kez uluslararası sahneye çıkan LX3, ekran özelleştirilebilirliğinde yeni bir seviye sunuyor. TV’nin kendinden aydınlatmalı ekranı, bir düğmeye basılarak tamamen düzden muhteşem kavisliye geçebiliyor.

LG Electronics Tasarım Yönetim Merkezi Başkanı Hwang Sung-gyul, “Bu yılki IDEA başarımız, müşteri deneyimi odaklı teknoloji ve estetik arasındaki sinerjinin sonucudur. Müşterilerle sürekli iletişim ve empati kurarak, yenilikçi müşteri deneyimlerini mevcut çerçevenin ötesinde ürün tasarımına yansıtarak mükemmellik seviyesini yükseltmeye devam edeceğiz.”



Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Topluluğu (IDSA) tarafından her yıl düzenlenen IDEA, endüstriyel tasarım alanındaki olağanüstü başarıları ödüllendirirken tasarım stratejisi, dijital etkileşim, çevre, tasarım, tasarım ve teknoloji gibi çeşitli faktörleri de dikkate alan, dünyanın önde gelen tasarım ödül programlarından biridir.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.