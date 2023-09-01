LG Beyaz Eşyalar Sürdürülebilir Yaşam İçin



En Üst Düzeyde Enerji Verimliliği Sunuyor

LG’nin Özenle Tasarlanmış Ev Aletleri Hem Enerji Tasarrufu Hem de Olağanüstü Performans Sunuyor.

LG Electronics (LG), IFA 2023'teki 'Net-Sıfır Ev'de A sınıfı (ve üzeri) enerji verimliliği sunan geniş bir beyaz eşya serisini sunuyor. Daha sürdürülebilir bir yaşam için tasarlanan şirketin en yeni mutfak, çamaşır ve yaşam çözümleri, güç tüketimini, işletme maliyetlerini ve çevresel etkiyi azaltmaya yönelik artan ihtiyaca yanıt veriyor.

Yapay Zeka Optimizasyonuyla Enerji Verimli Çamaşır Çözümü

LG'nin yeni önden yüklemeli çamaşır ve kurutma makinesi çifti, elektrik faturasını artırmadan çamaşırları temiz ve kuru hale getiriyor; çamaşır makinesi A-40 enerji derecesine1 ve kurutucu ise A+++-20 enerji derecesine sahip2. Gelişmiş çamaşır makinesi, yüzde 10 daha fazla kumaş koruması sağlamak ve giysilerin ömrünü uzatmaya yardımcı olmak için en uygun yıkama döngüsünü akıllıca seçen LG'nin AI Yıkama özelliğiyle gardırop ve çevresel sürdürülebilirliği destekliyor3. Hatta çamaşır yıkama döngülerinden kaynaklanan mikroplastik emisyonlarının yüzde 60'a kadarının su kaynağına girmesini önleyen özel bir döngüyle birlikte geliyor4.

Bu arada, kurutucunun AI Dry özelliği çamaşır ağırlığını, kumaş türlerini ve nem içeriğini algılayarak farklı türdeki giysiler için optimize edilmiş kurutma süresi ve sıcaklığı ayarlayabiliyor. LG'nin Çift İnverter Kompresörüyle desteklenen TurboDry işlevi, çamaşırların daha hızlı kuruması için etkili bir seçenek oluşturuyor. Ayrıca yeni kurutucu, düşük Küresel Isınma Potansiyeli (GWP) ile bilinen R290 soğutucu akışkanını kullanıyor. Rahat bir kullanıcı deneyimi için hem çamaşır makinesi hem de kurutucu, yükseltilmiş bir LCD dokunmatik kontrol paneliyle donatılmış durumda.

Güçlü Performansa Sahip Enerji Verimli Buzdolabı

Bir diğer yüksek verimliliğe sahip olan yeni LG alttan donduruculu buzdolabı, A-20 enerji derecesine sahip5. Buzdolabı, hızı gerçek koşullara göre ayarlayarak etkileyici enerji verimliliği sağlayan Smart Inverter Compressor™ teknolojisiyle çalışıyor ve 10 yıl garantiyle geliyor. Son derece güvenilir olan kompresör aynı zamanda sınıfındaki6 diğer kompresörlerden daha az gürültü üretiyor, bu da daha sessiz bir buzdolabı ve daha huzurlu bir mutfak anlamına geliyor. LG'nin LINEARCooling™ özelliği, yiyeceklerin tazeliğini uzatmak için sıcaklık dalgalanmalarını ± 0,5 santigrat derece dahilinde tutarken DoorCooling+™, buzdolabının her köşesine hızlı ve eşit soğutma sağlıyor.

En Yüksek Enerji Verimliliğine Sahip Eksiksiz Pişirme Paketi

LG'nin yeni 24 inç (60 santimetre) yerleşik InstaView™ fırınının A++ enerji verimliliği7, gelişmiş yalıtkanlara, optimize edilmiş ısıtma kontrolüne ve dört katmanlı cam kapısına dayanıyor. Bu, enerji tasarrufu sağlayan ve ısı kaybını en aza indiren kombinasyon olarak işaret ediliyor. LG'nin InstaView teknolojisi aynı zamanda fırının içindeki ısının korunmasına da yardımcı olarak kullanıcıların, kapıyı açmaya gerek kalmadan yemeklerinin ilerleyişini kontrol etmelerine olanak tanıyor.

Şirketin güç tasarrufu sağlayan Inverter Direct Drive Motor™ teknolojisini içeren LG QuadWash™ bulaşık makinesi, A-10 düzeyinde enerji verimliliği8 ile pırıl pırıl temiz bulaşıklar sağlıyor. Wi-Fi özellikli, gelişmiş cihaz, LG ThinQ™ uygulamasına bağlanarak kullanıcıların çalışmayı rahatça kontrol etmesine, izlemesine, yeni döngüler indirmesine ve Akıllı Teşhis ile küçük sorunları çözmesine olanak tanıyor9.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol şunları söyledi: “Enerji açısından son derece verimli olan LG'nin ev aletleri, evlerin enerji tasarrufu yapmasına, kullanım maliyetlerini azaltmasına ve karbon ayak izini azaltmasına destek oluyor. İnsanların hayatlarını daha iyi hale getiren ve gezegen üzerinde daha az etki yaratan ürünler yaratmak için sektör lideri temel teknolojilerimizden yararlanmaya devam edeceğiz.”

1-5 Eylül tarihleri ​​arasında IFA 2023'te LG'nin standını (Salon 18, Messe Berlin) ziyaret edenler, şirketin en yüksek enerji verimliliğine sahip en yeni ürünlerini keşfedebilirler.

1 Ev tipi çamaşır makinelerinin, (AB) 2019/2014 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilen enerji tüketimi testine dayanmaktadır. LG'nin yeni çamaşır makinesi Eco 40-60 programına ayarlandığında 100 yıkamada 91kWh enerji tüketiyor.



2 Ev tipi çamaşır kurutma makinelerinin (AB) 392/2012 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilen enerji tüketimi testine dayanmaktadır. LG'nin yeni çamaşır kurutma makinesinin yıllık enerji tüketimi 116kWh'dir (Pamuk+/Dolap/Enerji programının kullanımına göre).



3 LG dahili test sonuçlarına dayanmaktadır. LG'nin yeni çamaşır makinesi, AI Yıkama ayarında 3 kg'lık çamaşır yıkarken, aynı yükü Pamuklu programında yıkamaya kıyasla yüzde 10 daha fazla kumaş koruması sağlıyor. Sonuçlar ürün modeline bağlı olarak farklılık gösterebilir.



4 Mikroplastik Bakım döngüsünde 3 kg'lık yük (%100 polyesterden yapılmış bir eğitim ceketi içerir) yıkanan LG dahili test sonuçlarına dayanmaktadır. Yıkama sırasında oluşan 20 µm (mikrometre) üzerindeki mikroplastikler, aynı yükün Karışık Kumaş döngüsü kullanılarak yıkanmasına kıyasla yüzde 60 oranında azaltıldı.



5 (AB) 2019/2016 Yönetmeliğine göre ev tipi soğutma/dondurucu enerji verimliliği sınıfına dayanmaktadır. LG'nin yeni alt dondurucusu, geleneksel A sınıfı enerji verimliliği sınıfına göre yüzde 20 daha fazla enerji verimliliğiyle geliyor.



6 LG dahili test sonuçlarına göre, yeni LG alt dondurucu modeli, geleneksel LG alt dondurucuya (32dB) göre daha az gürültü (29dB) üretiyor.



7 Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC) 60350-1 standardına uygun olarak gerçekleştirilen, ev tipi elektrikli pişirme cihazlarında yapılan enerji verimliliği testlerine dayanmaktadır. LG InstaView Fırının, fan zorlamalı konveksiyon moduna ayarlandığında döngü başına enerji tüketimi 0,51 kWh'dir.



8 2019/2017 sayılı Yönetmelik (AB) uyarınca ev tipi bulaşık makinesinin enerji verimliliği sınıfına dayanmaktadır. LG'nin yeni bulaşık makinesi, geleneksel A sınıfı enerji verimliliğine sahip buzdolaplarından yüzde 10 daha fazla enerji verimliliği sunuyor.



9 Akıllı Teşhis, cihazlarındaki küçük sorunların nedenini teşhis ederek kullanıcılara yardımcı olur ve kullanım ipuçları sunabilir.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.