LG’nin Yeni StandbyME Go Televizyonu Taşınabilir Eğlence Sunuyor



Taşınabilir, Dayanıklı ve Kolayca Ayarlanabilir Benzersiz LG StanbyME Go, Yeni Bir Kullanıcı Deneyimi Sunuyor.

LG Electronics (LG), en yeni Yaşam Tarzı Ekranı olan benzersiz LG StanbyME Go'nun (model 27LX5) dünya çapında piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Yenilikçi model, şık ve sağlam bir taşıma çantasına akıllıca entegre edilmiş 27 inç dokunmatik ekrana ve 20 W dört kanallı hoparlör sistemine sahip. Orijinal StanbyME'nin taşınabilirliğini ve çok yönlülüğünü temel alan 27LX5, kullanıcıların gittikleri her yerde unutulmaz eğlence deneyimi yaşamasını sağlıyor.

Film izlemek, oyun oynamak ve daha fazlası için mükemmel olan StanbyME Go, iç veya dış mekanda kullanılabiliyor; taşıma çantası ve dahili pili sayesinde her yere götürülebiliyor, üstün ekran koruması sunuyor. En önemlisi ise, harici bir elektrik prizine bağlanmadan 3 saate kadar kullanım sağlıyor. LG’nin bu yeni ürününün geniş ekranı ve sağlam hoparlörlerine ek olarak gelen çantası, modern uzaktan kumanda ve güç kablosu için güvenli bir saklama alanı içeriyor.

StanbyME Go’nun taşınabilirliğini, farklı kullanımları ve kişisel tercihleri ​​destekleyen çok yönlü ayarlanabilirlik özelliği tamamlıyor. Kullanıcılar, en iyi görüntüleme açısını elde etmek için ekranı eğebiliyor, yataydan dikeye ve geriye doğru 90 derece döndürebiliyor, yüksekliğini 18 santimetreye kadar ayarlayabiliyor veya masa moduna geçirebiliyor. Masa moduna ayarlandığında, StanbyME Go'nun ekranı kasanın alt kısmında düz bir şekilde uzanarak kullanıcıların satranç gibi dijital masa oyunları oynamasına veya eğlenceli, nostaljik bir dinleme deneyimi için sanal plak çaları açmasına olanak tanıyor. LG'nin Yaşam Tarzı Ekranı, kullanışlı bir şekilde, kasası açıldığında otomatik olarak açılıyor ve kapatıldığında kapanıyor.

StanbyME Go ayrıca, ABD ordusunun katı MIL-STD-810G standardına uygun 11 testi başarıyla tamamlamasının da gösterdiği gibi, dayanıklılık da sunuyor. Testler, 27LX5'in düşük basınç, yüksek sıcaklık, düşük sıcaklık, toz ve tuz spreyi dahil çok çeşitli çevresel faktörlerle başa çıkabildiğini ve kazara düşmelere, titreşime ve darbeye karşı koruma sağladığını gösteriyor.

Maksimum izleme deneyimi için StanbyME Go'nun yerleşik hoparlörleri ses çıkışını ekranın ön kısmına otomatik olarak optimize ediyor. Ürünün performansı, Dolby'nin gelişmiş video ve ses teknolojileri, Dolby Vision ve Dolby Atmos desteğiyle daha da gelişmiş durumda.

LG'nin tescilli webOS akıllı TV platformuyla donatılan StanbyME Go, kullanıcıların iOS veya Android cihazlarına zahmetsizce bağlanmasını sağlıyor. Üstelik ses tanıma, uygulamayı başlatmayı, sesi ayarlamayı ve içerikleri tamamen eller serbest olarak aramayı mümkün kılıyor. Bu, TV izlerken yemek pişirmeyi, temizlik yapmayı veya farklı şeylerle uğraşmayı sevenler için yararlı bir özellik olarak gösteriliyor.

LG'nin yaşam tarzı ekran ürünleri, günümüz tüketicilerine içerikten keyif almanın yeni yollarını ve yeni yaşam tarzı değeri sunarak kullanıcı ve izleme deneyiminde devrim yaratıyor. LG StanbyME Go, bu ay ABD'den başlayarak küresel olarak piyasaya sürülecek ve önümüzdeki aydan itibaren İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Almanya dahil olmak üzere Avrupa'daki önemli pazarlara küresel olarak sunulması planlanıyor.

LG, 1-5 Eylül tarihleri ​​arasında Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen IFA 2023'teki sergi standında (Salon 18, Messe Berlin) StanbyME Go StanbyME dahil olmak üzere en yeni yaşam tarzı TV'lerini ve LG OLED Objet Collection Posé'yi sergileyecek.

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.