Son Teknolojiye Sahip LG Ürünleri ile Sevdiklerimizi Korumak Çok Kolay









LG ile Yaşamın Her Alanında Hijyen

LG, günümüzün zorlu koşullarında kullanıcılar için ekstra temizlik ve hijyen sunuyor. Çamaşır makinelerinden kurutuculara, bulaşık makinelerinden stylerlara, süpürge ve klimalara kadar LG ürünleri kullanıcıların yaşamlarına hijyen katıyor, sevdiklerini görünmeyen tehlikelere karşı koruyor.

Tüm dünya uzun süredir Covid-19 ile boğuşuyor. Pandemi döneminin getirdiği zorlu koşullar, tüketicileri kişisel hijyenlerini her zamankinden daha çok düşünmeye sevk etti. Kişisel hijyenin yanı sıra, günlük olarak kullandığımız, hayatımızın her alanında var olan eşyalar da ekstra hijyen ihtiyacından üstlerine düşen payı aldılar… Giydiğimiz giysilerden, kullandığımız tabak çanağa, oturduğumuz koltuktan, evdeki halılara, hatta soluduğumuz havaya kadar her şey hijyenik temizlik rutininin bir parçası oldu. İlk başlarda bu rutini oluşturmak zor olsa da, teknoloji bu alanda da yardımımıza koşarak hem kendimizi, hem de sevdiklerimizi daha hijyenik şartlara kavuşturdu.

Buharın Gücünden Gelen Temizlik

Teknoloji lideri LG, üstün hijyen sağlayan yenilikçi ürünleriyle yaşamın her alanında hijyen sağlıyor. Üstelik, üstün temizlik ve hijyeni sert kimyasallara gerek duymadan, doğadan gelen buharın gücüyle yapıyor. Daha iyi bir yaşam için inovasyon sağlayan LG, sağlık odaklı özellikleri ev aletlerine dahil etmede endüstri lideri konumunda ve bu noktada LG Steam™ (buhar) teknolojisi çok önemli bir rol oynuyor. LG’nin en son teknolojiye sahip bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, kurutucuları ve LG Styler giysi bakım dolabı tarafından sunulan saf, güçlü buhar, zararlı bakterileri ve mikropların yanı sıra, hoş olmayan kokuları ortadan kaldırıyor. LG'nin buhar teknolojisinin sanitize etme ve kokudan arındırma özelliği, kullanıcıların ev yaşamlarını daha kolay hale getirirken, zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor, tüm ev halkının yaşamlarını daha kaliteli hale getiriyor.

Arındırılmış Çamaşırlar, Hijyenik Bulaşıklar

LG’nin buhar teknolojili çamaşır makineleri, alerjenlerin ve ev tipi toz akarlarının yüzde 99,9'unu ortadan kaldırarak belirli sağlık sorunları olanların rahatlamasına yardımcı oluyor.1 LG, çamaşır makinelerinde kullandığı buhar teknolojisiyle, kıyafetlerde bulunan ve cilt tahrişine neden olabilecek mikropları da ortadan kaldırarak “Alerjik Bakım” sağlıyor. Yüksek ısı ve buharın gücünü kullanan LG kurutucuları da, kumaşların içinde gizlenen bakterilere gerçek bir darbe vuruyor. LG TrueSteam (buhar) donanımlı bulaşık makineleri de, buharın doğal sıhhi özelliklerinden faydalanarak tabakları, mutfak aletlerini, bardakları ve tencereleri tamamen temizlemek ve dezenfekte etmek için saf buhar parçacıkları üretiyor. LG’nin bu doğal ve sıhhi çözümü, yaygın ev bakterilerini2 ortadan kaldırıyor ve sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında, gıda zehirlenmesi ile ilişkili olanlar da dahil olmak üzere bakterileri3 yüzde 99,99 oranında yok ediyor, aynı zamanda kurumuş yemek kalıntıları ve inatçı lekeleri nazikçe temizliyor. Henüz Türkiye’de satışta olmasa da, pazara sunulduğu ülkelerde kullanıcıların gözdesi olan devrim niteliğindeki LG Styler, giysileri yenilemek için suyu 100 dereceye kadar ısıtarak buhar üreten TrueSteam™ teknolojisini kullanıyor ve hatta çocukların peluş oyuncaklarında, sırt çantalarında ve daha birçok üründeki alerjenleri ve mikropları azaltmaya yardımcı olmak için kullanılabiliyor.

Her Yerde Temiz Hava

Pandemi dönemi ile birlikte üzerinde hassasiyetle durulan biri de bulunduğumuz mekanlardaki havanın kalitesi. LG kullanıcılara doğal ve temiz hava sağlayan DUALCOOL ve ARTCOOL klimalarının yanı sıra, 2021 yılı içerisinde belirli modellerinin Türkiye’de de satışa sunulması planlanan PuriCare serisiyle de her ortama temiz hava getiriyor. Serinin tüm ürünleri, endüstriyel hava kirliliği veya toz ve kum fırtınaları gibi yerel hava olaylarının neden olduğu kötü iç mekan hava koşulları için ihtiyaç duyulan ferahlığı sağlıyor. Pille çalışan taşınabilir modeller, evler için konut modelleri ve daha büyük, ticari alanlar için tasarlanmış çözümler ile LG’nin kapsamlı PuriCare serisi, her ortamda ve her zaman daha sağlıklı bir atmosfer yaratmaya yardımcı oluyor.

LG’nin ev hijyenine katkısı bunlarla da bitmiyor. Yeni kablosuz dikey süpürge LG A9, 5 aşamalı hava filtreleme sistemi sayesinde 2,5 mikrona kadar olan toz parçacıklarını temizleyebiliyor. 1. ila 3. aşamalarda ayrılan daha büyük parçacıklar toz haznesinde toplanırken, daha ince tozlar filtrelenerek 4. ve 5. aşamalarda yakalanıyor. Böylelikle, alerji ve solunum problemlerine neden olan alerjenleri yüzde 99,9 oranında yok ediyor; evlerin tozdan tamamen arınması ve köşe bucak temizlenmesi sağlanıyor.

Yediklerimiz de Hijyenik Yaşamın Bir Parçası

Gıdaları, klasik buzdolaplarına oranla 7 güne kadar uzayan bir süre için ilk günkü canlılığında tutan LG NatureFRESH™ Buzdolabı da evdeki hijyenik yaşamın en büyük yardımcılarından biri olarak kabul ediliyor. Toplu olarak uzun aralıklarla yapılan gıda alışveriş bile, LG NatureFRESH sayesinde günler sonra bile ilk günkü canlılığını koruyor. LG Hygiene Fresh filtresi ile buzdolabında oluşabilecek küf ve benzeri istenmeyen bakterilerin oluşmasını engelliyor.

LG’nin son teknoloji ürünü cihazları ile daha etkili hijyen yönetimine yönelik çözümler sunmaya, tüketicilerine ve ailelerine daha güvenli ve daha hijyenik şartlar sunmaya devam ediyor.

1 Ev tozu akarı alerjenlerinin yüzde 99,9'unu azaltmak için gerçekleştirilen Alerjik Bakım BAF tarafından onaylanmış

2 LG bulaşık makineleri NSF International tarafından NSF / ANSI Standard 184'e onaylanmıştır, sanitasyon döngüsünde çalıştırıldığında bakterilerin minimum yüzde 99.999'una veya 5 log'luk bir azalmaya ulaşmasını sağlar.

3 Korea Testing & Research Institute tarafından Escherichia coli, Listeria monocytogenes ve Salmonella Typhimurium'un yüzde 99,9'unu azalttığı belgelenmiştir - Dezenfektan Yıkama Döngüsünde (son durulama ve buhar emisyonunun 3-4 katı) 39 dakika boyunca çalıştırılma koşuluyla-

4 Escherichia coli ve Staphylococcus Aureus'un yüzde 99,9'unu ortadan kaldırdığı VDE tarafından onaylanmıştır.