LG, webOS Smart TV Platformunu TV Marka Ortaklıklarıyla Genişletiyor





LG, daha fazla kullanıcıya üstün bir Smart TV deneyimi sunabilemek için webOS Smart TV platformunu ve entegre içerik hizmetlerini diğer TV üreticilerine açıyor

LG Electronics (LG), popüler webOS Smart TV ekosistemini diğer TV marka ortaklarına da sunduğunu duyurarak farklı üreticilerdeki tescilli işletim sistemleriyle bilinen bir sektördeki statükoyu bozuyor. LG, webOS Smart TV yazılım platformu geliştirmesini ve diğer TV markaları tarafından benimsenmesini kapsayacak şekilde uzmanlığını TV üretiminin ötesine genişletiyor. Bu adım hem teknoloji hem de içerik sağlayıcıları için yeni olanaklar sunarken LG’nin küresel ev eğlencesi pazarındaki varlığını ve önemini önemli ölçüde arttıracak.

LG’nin ev eğlencesi ekosisteminin ayrılmaz bir bileşeni olan webOS, 2014 yılından bu yana kullanıcı dostu arayüz tasarımıyla LG TV kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlayan ödüllü bir platform. Bu platforma dahil olan yeni webOS Smart TV lisans sahipleri, platformun çok beğenilen UX tasarımının yanı sıra sesli arama ve kontrol, entegre yapay zeka algoritmaları ve kolay bağlantı seçenekleri gibi kullanıcılar ve sektörün beğenisini kazanmış zengin bir özellik havuzuna sahip olacaklar. Ayrıca LG webOS TV ile iş ortakları; Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ gibi küresel online video platformu uygulamaları ve spor yayın hizmeti DAZN’nin yanı sıra BluTV, Bein Connect, TV+, Vodafone TV, Tivibu Go gibi popüler yerel uygulama seçeneklerine de erişim sağlayacak.*

RCA, Ayonz ve Konka gibi markalar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından yirmiden fazla TV üreticisi webOS ortaklığını taahhüt etti. webOS ekosistemi, Realtek, Nuance, Gracenote, CEVA ve Universal Electronics gibi teknoloji ortakları tarafından da destekleniyor.

LG Ev Eğlencesi Sistemleri Başkanı Park Hyoung-sei, “webOS platformu, milyonlarca saat filme ve TV şovuna erişmenin en kolay ve en uygun yollarından biri. Diğer TV üreticilerini webOS Smart TV ekosistemine katılmaya davet ederek, birçok yeni TV sahibinin LG TV'lerde bulunan kullanıcı dostu platformu deneyimlemesine olanak tanıyan yeni bir yola giriyoruz. Yeni kullanıcıları webOS Smart TV'nin heyecan verici dünyasına getirmeyi dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu.

*Erişebilir uygulamalar ülkelere göre değişkenlik göstermektedir.