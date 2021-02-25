Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG, webOS Smart TV Platformunu TV Marka Ortaklıklarıyla Genişletiyor

TV Ses Video 02/25/2021
Print



LG, daha fazla kullanıcıya üstün bir Smart TV deneyimi sunabilemek için webOS Smart TV platformunu ve entegre içerik hizmetlerini diğer TV üreticilerine açıyor

 

LG Electronics (LG), popüler webOS Smart TV ekosistemini diğer TV marka ortaklarına da sunduğunu duyurarak farklı üreticilerdeki tescilli işletim sistemleriyle bilinen bir sektördeki statükoyu bozuyor. LG, webOS Smart TV yazılım platformu geliştirmesini ve diğer TV markaları tarafından benimsenmesini kapsayacak şekilde uzmanlığını TV üretiminin ötesine genişletiyor. Bu adım hem teknoloji hem de içerik sağlayıcıları için yeni olanaklar sunarken LG’nin küresel ev eğlencesi pazarındaki varlığını ve önemini önemli ölçüde arttıracak.

 

LG’nin ev eğlencesi ekosisteminin ayrılmaz bir bileşeni olan webOS, 2014 yılından bu yana kullanıcı dostu arayüz tasarımıyla LG TV kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlayan ödüllü bir platform. Bu platforma dahil olan yeni webOS Smart TV lisans sahipleri, platformun çok beğenilen UX tasarımının yanı sıra sesli arama ve kontrol, entegre yapay zeka algoritmaları ve kolay bağlantı seçenekleri gibi kullanıcılar ve sektörün beğenisini kazanmış zengin bir özellik havuzuna sahip olacaklar. Ayrıca LG webOS TV ile iş ortakları; Netflix, YouTube, Amazon Prime Video, Disney+ gibi küresel online video platformu uygulamaları ve spor yayın hizmeti DAZN’nin yanı sıra BluTV, Bein Connect, TV+, Vodafone TV, Tivibu Go gibi popüler yerel uygulama seçeneklerine de erişim sağlayacak.*

 

RCA, Ayonz ve Konka gibi markalar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından yirmiden fazla TV üreticisi webOS ortaklığını taahhüt etti. webOS ekosistemi, Realtek, Nuance, Gracenote, CEVA ve Universal Electronics gibi teknoloji ortakları tarafından da destekleniyor.

 

LG Ev Eğlencesi Sistemleri Başkanı Park Hyoung-sei, “webOS platformu, milyonlarca saat filme ve TV şovuna erişmenin en kolay ve en uygun yollarından biri. Diğer TV üreticilerini webOS Smart TV ekosistemine katılmaya davet ederek, birçok yeni TV sahibinin LG TV'lerde bulunan kullanıcı dostu platformu deneyimlemesine olanak tanıyan yeni bir yola giriyoruz. Yeni kullanıcıları webOS Smart TV'nin heyecan verici dünyasına getirmeyi dört gözle bekliyoruz” şeklinde konuştu.

 

*Erişebilir uygulamalar ülkelere göre değişkenlik göstermektedir.

Listeye Geri Dön