LG’den Klima Alanlara Migros’tan Hediye Çeki





Yaz, kış temiz ve kaliteli iklimlendirme sunan LG Klimalar, şimdi de kampanyası ile göz dolduruyor. 1-21 Mart 2021 tarihleri arasında, LG DUALCOOL ya da ARTCOOL Klima alan kullanıcılara 200 TL değerinde Migros Alışveriş Çeki hediye ediliyor.

Yaz ya da kış fark etmeksizin klimalar evlerin vazgeçilmez cihazları arasında yer almaya başladı. Yazın kolay ve sağlıklı şekilde serinlemek, kışın ise evini hem konforlu şekilde ısıtmak hem de temiz havayla doldurmak isteyenlerin vazgeçilmez tercihi LG Klimalar, 21 Mart’a kadar sürecek kampanyayla, daha da cazip bir seçenek haline geliyor. Klima almaya hazırlananlara sürpriz yapan LG, 1-21 Mart 2021 tarihleri arasında, 12.000 BTU/h kapasitedeki R32 soğutucu gazlı Dual Eco (S3-W12JA3AA), Dual Plus (S3-M12JA2FA) ve Artcool (S3-M12JARZA) modellerden satın alan tüketicilere Migros mağazalarında geçerli 200 TL tutarında alışveriş çeki hediye ediyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen tüketicilerin satın aldıkları ürünün fatura tarihinden geçerli olmak üzere en geç 1 ay içerisinde LG yetkili servisine kurulumunu yaptırmaları ve 21 Nisan 2021 tarihine kadar www.lgkampanya.com adresindeki LG Split Klima kampanya katılım formunu doldurmaları gerekiyor.

Az Enerji ile Mükemmel Isıtma ve Soğutma: LG DUALCOOL

LG DUALCOOL Klimalar çok daha az enerji ile bulunduğu ortamın eşit ve hızlı şekilde ısınmasını ve soğumasını sağlıyor. Üstelik ThinQ uygulaması aracılığı ile ev dışından da yönetilerek, kullanıcı eve gelmeden ısının ideal orana gelmesini sağlıyor. Böylelikle LG DUALCOOL sahipleri, evlerini ısıtmak ya da soğutmak için zaman kaybetmiyor. LG Dual Inverter Kompresör sayesinde geleneksel klimalara göre çok daha sessiz çalışan LG DUALCOOL Klimalar, gürültü sorununu da ortadan kaldırıyor. İçerisinde kullanılan R32 soğutucu gaz nedeniyle çevre dostu olarak tanınan LG DUALCOOL klimalar hızlı ve kolay kurulumuyla da öne çıkıyor.

Enerji Tasarruflu LG ARTCOOL Klimalar

Kesintisiz kavisli ve ince tasarımı, sezgisel ekranı ve ön panelindeki dayanıklı ayna cam ile bulunduğu ortama şıklık katan LG ARTCOOL Klimalar, enerji verimliliği ile de dikkat çekiyor. LG ARTCOOL Klimalarda bulunan LG inverter kompresör, enerji tasarrufu, hızlı ısıtma, soğutma ve gürültüsüz çalışma özellikleri sunarken klimaların daha uzun ömürlü olmasını da sağlıyor. LG Inverter Kompresör, istenilen sıcaklık seviyesini korumak için kompresörün hızını sürekli olarak ayarlayarak geleneksel kompresörlere göre daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, LG Inverter Kompresör sayesinde, hava daha uzağa ve daha hızlı yayılıyor. Optimize edilmiş hava çıkışı tasarımı, odayı daha çabuk ısıtan güçlü bir hava akışı sağlıyor. LG ARTCOOL Klimalar, LG’nin özel ev aletleri uygulaması LG ThinQ ile uzaktan yönetilebiliyor. Kullanıcılar, Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden, diledikleri zaman, diledikleri yerden klimalarını kontrol edebiliyor.

Kampanyaya katılmak ve katılım koşulları hakkında detaylı bilgi için lütfen lgkampanya.com adresini ziyaret ediniz.

LG ARTCOOL Klimalarla ilgili daha fazla bilgi almak için:

https://www.lg.com/tr/klima/lg-S3-M12JARZA

LG DUALCOOL Klimalarla ilgili daha fazla bilgi almak için:

https://www.lg.com/tr/klima/lg-S3-M12JA2FA

https://www.lg.com/tr/klima/lg-S3-W12JA3AA