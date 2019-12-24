LG K40s ve LG K50s’lere Bir Yıl Ücretsiz Ekran Değişim Garantisi

LG’nin uygun fiyatlı, üstün multimedya özelliklerine sahip telefonları LG K40s ve LG K50s, şimdi de bir yıl ücretsiz ekran değişim garantisi sunuyor.

LG K40s ve LG K50s kullanıcıları, 30 Haziran 2021’e kadar satın alacakları telefonlarının ekranlarının herhangi bir nedenden zarar görmesi halinde, ücretsiz olarak ekran değişimi yaptırabilecekler.

LG Electronics (LG) bütçe dostu fiyatının yanı sıra, üstün multimedya deneyimi sunan, K serisinin yeni telefonları LG K40s ve LG K50s için ‘sağlam’ bir kampanyaya imza attı. Operatör mağazalarından satın alınan LG Türkiye resmi distribütör garantili K40s ve K50s’ler 1 yıllık ücretsiz ekran değişim garantisi ile birlikte satılıyor. 20 Aralık 2019 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında LG K40s ve LG K50s satın alan tüketiciler artık, telefonlarının düşmesi, ekranlarının kırılması gibi endişeleri yaşamayacaklar. LG K40s ve LG K50s sahipleri, 1 yıllık ücretsiz ekran değişim kampanyasının detaylarını https://www.lg.com/tr/lg-k40s-ten-saglam-kampanya linkinden öğrenebilirler.

LG K40s ve LG K50s, geliştirilmiş ön ve arka kameraları, ekranı ve uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri çekiyor. Sinematik ses kalitesi, Google Asistan ve Google Lens özellikleriyle de öne çıkan LG K40s ve LG K50s, 13 MP’lik ön kamerası ise mükemmel selfie çekimine olanak tanıyor. Süper geniş açılı kamerası ise, manzara çekimleri gibi geniş açılı kareler için ideal. 6.1-inç HD+ ekran kalitesine sahip cihazlar, DTS:X 3D Surround Ses özelliği sayesinde gerçekçi ve dinamik bir ses deneyimi sunuyor.

Google Asistan tuşu, Google Lens, Crop Shot, Link Shot, tek tuşla Youtube’da canlı yayın yapabilme özelliği ve uzun ömürlü pili ile ekstra sağlamlığı LG K40s ve LG K50s’in diğer çekici özellikleri arasında bulunuyor.

1.499 TL fiyatla Turkcell mağazalarında satışa çıkan LG K40s, Ocak ayı itibariyle Turk Telekom ve Vodafone mağazalarında da satılmaya başlayacak. K50s ise, Ocak 2020 sonunda operatör mağazalarında satışta olacak.