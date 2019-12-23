Sektörün İlk Gerçek 8K Ultra HD TV’leri LG’den

'Gerçek 8K' Olarak Tanımlanan 2020 Model LG SIGNATURE OLED ve LG NanoCell TV'ler, gerçeğe en yakın izleme deneyimi sunuyor.

LG Electronics (LG), 4K TV’lere oranla 4 kat, HDTV’lere oranla 16 kat daha fazla ayrıntı sağlayan yeni nesil “8K Ultra HD” ürün ve hizmetlerini tanımlamak için Tüketici Teknolojileri Birliği tarafından belirlenen sıkı standartlardan fazlasına sahip TV'lerinin dünyada ilk olduğunu duyurdu.

Resmi 8K Ultra HD tanımı ve logosu, 8K Ultra HD gereksinimlerini karşılayan ürünlerin perakendeciler ve tüketiciler tarafından daha iyi tanınmasına yardımcı olmak amacıyla ABD merkezli CTA (Consumer Technology Association) tarafından geliştirildi. LG, CES 2020 Teknoloji Fuar’ında ilk kez sahneye çıkacak olan Gerçek 8K TV’leri ile, çözünürlük, dijital girişler, yüksek dinamik aralık, çözünürlük yükseltme, bit derinliği ve ölçüm metodolojisi ile ilgili olanlar dahil olmak üzere CTA’nın özel gereksinimlerini standartların üzerinde karşılayan ilk şirket olma özelliğini taşıyor.

CTA, 8K tanımını Uluslararası Ekran Metrolojisi Komitesi tarafından belirtilen eşiğe dayandırıyor.* Kontrast modülasyonuna (CM) dayanan ölçüm kuralları, çözünürlüğün 8K UHD olarak nitelenebilmesi için en az 33 milyon aktif piksel ile birlikte minimum yüzde 50 CM eşiğini karşılaması gerektiğini belirtiyor. Uluslararası Standardizasyon Örgütü gibi diğer endüstri standardı belirleyen kurumlar da Kontrast Modülasyonu’nu baz alıyor.

2020 Ocak ayından itibaren her LG 8K TV, üzerinde CTA’nın 8K UHD logosunu taşıyacak. Yeni 2020 modelleri, LG SIGNATURE OLED 8K ve LG 8K NanoCell TV olmak üzere iki kategoride Gerçek 8K TV'ler sunan tek üretici olarak LG'nin liderlik pozisyonuna katkı sağlıyor. Bahsi geçen modeller CM değerlerini yüzde 90 aralığında sağlarken, sektördeki diğer bazı modeller çok daha düşük çift basamakta kalıyor.

Global ürün test ve belgelendirme kuruluşu Intertek tarafından yapılan üçüncü parti testleri, 75 inç LG NanoCell 8K TV'nin ICDM tarafından belirlenen CM ölçüm değerlerinin standardı çok aştığını ve ünitenin yatay olarak yüzde 90 CM, dikey olarak yüzde 91 CM sağladığını doğruladı. Bir diğer önde gelen uluslararası test şirketi VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) yaptığı testte neredeyse aynı CM sonuçlarını bildirdi.

LG Ev Eğlence Sistemleri Şirketi, Ar & Ge’den Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Nam Ho-jun, “CTA, tüketici teknolojisinde endüstri otoritesi olarak kabul ediliyor. LG’nin CTA 8K UHD logosunu kullanması, LG Gerçek 8K TV’nin tüketicilere bekledikleri izleme deneyimini sunacağı konusunda net bir mesaj iletiyor. LG’nin 2020 8K TV serisinin TV sektöründe yeni bir standart oluşturmasını bekliyoruz” dedi.

*Uluslararası Ekran Metrolojisi Komitesi’nin Uluslararası Ekran Ölçüm Standardı’nın 1.03c versiyonu, Bölüm 7.8’de belirtilen görünür çözünürlüğün ölçümlenmesi prensipleriyle uyumlu olarak bir ekranın CTA 8K Ultra HD sertifikasyonuna sahip olabilmesi için 1x1 ızgara modelini kullanarak minimum yüzde 50 kontrast modülasyonunu sağlaması gerekmektedir.