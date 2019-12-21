LG, son model CineBeam 4K projektörünü CES

2019’da tanıtacak!

LG’nin CES 2019’da tanıtacağı en yeni CineBeam projektörü, yapay zeka

teknolojisiyle üstün bir kullanıcı deneyimi ve şaşırtıcı bir görüntü kalitesi sunuyor.

LG Electronics (LG), CES 2019'da kısa mesafeden görüntü teknolojisine (UST) sahip ikinci nesil CineBeam Laser 4K projektörünü (model HU85L) tanıtacak. LG'nin CES 2019 İnovasyon Ödülü’nün de sahibi olan cihaz; duvar, zemin veya tavan gibi herhangi bir düz yüzeyde çarpıcı 4K görüntü yansıtabilen kompakt tasarımıyla rakipleri arasından kolayca sıyrılabiliyor.

UST teknolojisine sahip LG CineBeam Laser 4K, duvardan 5 cm’den biraz daha fazla uzağa yerleştirilerek 90 inçlik diyagonal bir görüntü oluşturabiliyor. 18 cm uzağa yerleştirildiğinde ise projektör, 120 inç büyüklüğünde ve oldukça parlak bir görüntü üretiyor. Basit bir kuruluma sahip kullanıcı dostu cihaz, sinematik bir ölçekte çarpıcı görüntüleme deneyimi sağlıyor.

2,500 ANSI lümen ve 4K UHD çözünürlüğü sunan LG CineBeam Laser 4K, izleyicideki sanal gerçeklik hissini artırıyor. HU85L projektör, geniş renk gamı sayesinde yüksek doğrulukta renk üreterek, görüntülenen her resmin gerçekliğini artırıyor, ayrıca mükemmel bir siyah seviyesi de sunuyor. LG CineBeam’da bulunan USB, Ethernet ve HDMI bağlantı seçenekleri izleyenlere film, şov gibi farklı içerikteki görüntüleri de izleme fırsatı sunuyor.

Son derece kompakt boyutlara sahip projektör, her türlü ortama kolaylıkla taşınabiliyor ve her ortamda geniş ekranda video izleyebilme ve fotoğraf görüntüleyebilme özgürlüğü sunuyor. Diğer 4K projektörlerden daha küçük ve ince bir tasarıma sahip olan LG CineBeam Laser 4K, 12 noktalı temel ayarlama özelliğiyle geliştirilmiş görsel doğruluk sunuyor ve diğer UST projektörlerini etkileyen görüntü bozulmasını ortadan kaldırıyor.

Yapay Zeka Teknolojisi*, müşterilerin, LG'nin Yapay Zeka çözümü olan ThinQ'nun doğal dil işleme özelliklerine erişmek için sesli komutları kullanmalarını sağlıyor. LG CineBeam Laser 4K’ya, bu Yapay Zeka Teknolojisinin dahil edilmesi de maksimum kullanıcı rahatlığını getiriyor. Örneğin cihaza “Film bittikten sonra projektörü kapat.” ya da “YouTube'da yoga videoları oynat.” gibi komutlar verilebiliyor. LG CineBeam kullanıcıları ayrıca favori aktörlerin oynadığı filmlerin listesine erişebiliyor ve LG'nin yeni nesil akıllı kumandası Sihirli Kumanda'ya konuşarak izlemek istedikleri içeriği seçebiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan LG'nin IT Bölüm Başkanı Jang Ik-hwan, “Yeni CineBeam projektör, Yapay Zeka Teknolojisinin rahatlığıyla 4K görüntüleme deneyimini muhteşem bir şekilde birleştiriyor. Piyasada şu an bu cihazın özelliklerine sahip başka bir projektör olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

CES 2019 ziyaretçileri 8-11 Ocak tarihleri arasında Las Vegas Kongre Merkezi'nin Merkez Salonunda bulunan 11100 numaralı LG standında CES İnovasyon Ödüllü CineBeam Laser 4K'sını görebilirler.

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