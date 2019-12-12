Yeni LG gram Serisi, Mobilite, Performans ve Uzun Pil Ömrünün Bir Arada Olabileceğini Kanıtladı

LG, 2020 Yılında Her Kullanıcıya Göre Tasarlanmış Taşınabilir Bilgi İşlem Çözümleri Sunuyor.

LG gram 17 (model 17Z90N), LG gram 15 (model 15Z90N), LG gram 14 (model 14Z90N) ve 14 inç LG gram ikisi bir arada (model 14T90N) modellerinin başı çektiği LG’nin en yeni gram serisi, taşınabilir bilgi işlem için yeni bir standart belirlemenin yanı sıra, en zorlu kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. 2020 LG gram dizüstü bilgisayar serisi, şirketin daha yüksek performans sağlarken hafiflik, kompakt dizayn ve uzun pil ömrü sunma prensibine de bağlı kalıyor.

Yeni serinin merkezinde, Iris® Plus grafik kartı ve 24 GB'a kadar çift kanallı DDR4 bellek içeren 10. Nesil Intel® Core ™ işlemci bulunuyor. LG gram’ın yeni serisinde, geçen senenin modellerine göre grafik işlem gücünün iki katına çıkması, içerik yaratıcılarının hareket halindeyken 4K videoları düzenleyebilmelerini sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca, Iris Plus ile dahili oyunların ne kadar yumuşak akışlı olabileceğine de şaşıracaklar.

Kullanıcılar, hem 17Z90N'de, hem de 15Z90N'de daha büyük bir 80Wh pil sayesinde, taşınabilirlikten ödün vermeden, priz aramak zorunda kalmadan, uzun saatler boyu kullanımın tadını çıkarabiliyorlar. Yeni LG gram, Wi-Fi 6 ile birlikte geliyor ve gelişmiş kablosuz bağlantı, daha iyi verimlilik ve daha düşük pil tüketimi sağlıyor. Yeni LG gram, farklı ve zorlayıcı kullanım senaryolarında dahi, cihazların serin ve sessiz çalışmasını sağlamak için Mega Soğutma Sistemine sahip.

CES 2020 Inovasyon Ödüllü, kategorisinin amiral gemisi LG gram 17, taşınabilir bir form faktörü ile maksimum verimlilik arayan herkes için mükemmel bir çözüm sağlıyor. 17 inç genişlikte, Geniş Dörtlü Genişletilmiş Grafik Dizisi (WQXGA) IPS ekranı, kesin renklere sahip son derece ayrıntılı görüntüler sunuyor. Cihazın 16:10 ekranı video, fotoğraf ve belge düzenlerken çalışmak için daha fazla alan sağlıyor.

2020 için yeniden tasarlanan yeni ürün grubu, kesintisiz ve birinci sınıf bir görünüm için daha fazla özellik ve minimalist bir tasarım sunuyor. Yeni LG gram 15 ve 14, markanın daha az şarj etme gereksinimi ve daha fazla rahatlık için uzun kullanım süreleri sağlama mirasını sürdürüyor. LG’nin ince yapılı dizüstü bilgisayarları, 14 inçlik gövdede 15 inçlik bir ekrana ve 13.3 inçlik bir bilgisayar için tasarlanmış bir kasada 14 inçlik bir ekrana sığma kabiliyetine sahip.

LG’nin ultra taşınabilir dönüştürülebilir dizüstü bilgisayarı olan LG gram 2-in-1 (model 14T90N), bu yıl daha fazla işlevsellik ve ThunderboltTM 3 ilavesiyle geri dönüyor. Kullanıcılara, nerede olursa olsun daha üretken olma gücü veren bu çok yönlü cihaz, çekirdek DNA'sını koruyarak, ölçeği sadece 1.145 gramda tutan bir pakette 20 saatten fazla çalışma süresi sağlıyor. 2020 model LG gram’ın henüz Türkiye satışı bulunmuyor.

LG IT Bölümü Başkanı Jang Ik-hwan, “LG gram serisi, taşınabilirlik söz konusu olduğunda endüstrinin beklentilerin ötesine geçmesine öncülük etmeye devam ediyor. Geçmişte, kullanıcılar performans, taşınabilirlik ve batarya ömrü arasında bir özellik seçmek zorunda kaldı. LG gram bunun artık doğru olmadığının kanıtı” dedi.

LG’nin CES 2020 standını ziyaret edenler (# 11100, Central Hall, Las Vegas Kongre Merkezi), LG’nin en yeni gram serisinin güç, performans ve taşınabilirliğini bizzat deneyimleyebilir. Sosyal medyada, #LGCES2020 etiketi ile LG'den gelen diğer heyecan verici CES duyurularını takip edebilirsiniz.