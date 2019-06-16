LG LED SİNEMA EKRANI VE DOLBY ATMOSA SAHİP İLK SİNEMA SALONU AÇILDI





Dünyanın ilk Dolby sinema sunucusu çözümü ve Dolby Atmos ses özellikli LG LED Sinema teknolojisiyle donatılmış sinema salonu Tayvan'da açıldı. Tayvan'ın önde gelen sinema zinciri Showtime Sinemaları işbirliği ile açılan salon, piyasada projektörü tamamen LED teknolojisiyle değiştiren ilk sinema salonu olma unvanına sahip.

LG ve Dolby Laboratories, Dolby’nin Entegre Medya Sunucusu'nu (IMS3000) LG’nin yenilikçi LED Sinema Ekranı ile entegre etmek için işbirliği yaptı. Dolby IMS3000, filmlerin Dolby Atmos'da oynatılmasına izin veriyor ve ekrandaki nesnelerin hareketine ve konumuna karşılık gelen sesleri yansıtarak izleyiciyi çevreleyen geniş bir ses alanı üretiyor. Dolby Atmos'u LG'nin LED Sinema Ekranı’nın canlı ve gerçeğe yakın görüntüleriyle eşleştirmek, filmlere gitmeyi daha da unutulmaz ve büyülü hale getiren, sürükleyici bir deneyim yaratıyor.

14 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki göz kamaştırıcı LG ekranı, nadir görülen bir ölçekte ince ayrıntılı 4K görüntüler üretiyor. Geleneksel dijital projektörlerin aksine, LG’nin sistemi tüm yüzeyde bozulma olmadan mükemmel görüntü kalitesi sağlıyor. Her bir pikseli kontrol etme özelliği sayesinde LG LED Sinema Ekranı, üstün bir kontrast oranı ve şaşırtıcı derecede doğru renk üretimi yapıyor. Ayrıca, LG LED Sinema Ekranı, içerik güvenliği ve Dijital Sinema Girişimleri (DCI) sertifikasyonu için en yüksek standartları karşılıyor.

LG Electronics Business Solutions Şirketi Endüstriyel Ekranlar Birimi başkanı Paik Ki-mun “Amacımız, film deneyimini tüketicilerin alışkın oldukları şeylerin ötesine yükseltmek. LG LED Sinema Ekranı ve Dolby çözümlerinin arkasındaki gelişmiş teknolojilerin büyüyen LED sinema pazarındaki payımızı artıracağından eminiz” şeklinde konuştu.

Dolby Laboratories, Inc. Sinema ve İçerik Çözümleri Başkan Yardımcısı Jed Harmsen “Tayvan'daki film meraklılarına, mükemmel bir sinema deneyimi yaşatmak için LG Electronics ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğinden büyük heyecan duyuyoruz. LG’nin LED Sinema Ekranı tarafından yaratılan gerçeğe yakın görüntüler ve Dolby Atmos tarafından sunulan etkileyici ses ile, sinemaseverler yüksek ve tamamen büyüleyici bir sinema deneyiminin keyfini çıkarabilecekler” dedi.