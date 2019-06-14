LG’den Öğrencilere Karne Armağanı





LG Türkiye, 2018-2019 öğretim yılı itibariyle Kocaeli, Dilovası’nda bulunan Köseler İlkokulu’nu kardeş okul olarak belirledi. Öğretim dönemi başından bu yana okula destek olan LG, şimdi de etkinlik sınıfı yaparak öğrencilere karne armağanı vermiş oldu.

LG Türkiye, 2018 – 2019 öğretim dönemi başında Kocaeli, Dilovası’nda bulunan Köseler İlkokulu’nu kardeş okul olarak ilan etti. Yıl boyunca okula ziyaretlerini ve yardımlarını sürdüren LG, öğretim dönemi sonunda da okula bir etkinlik sınıfı kazandırdı. Okul döneminin yanı sıra, yaz aylarında da kullanıma açık olacak etkinlik sınıfında, zeka oyunlarından aktivite setlerine, kitaplardan el işi ve boya malzemelerine kadar çocukların keyifle vakit geçirip, kendilerini geliştirebilecekleri bir çok malzeme bulunuyor.

Açılışı LGTürkiye Genel Müdürü Yaptı

Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in de katıldığı LG Etkinlik Sınıfı’nın açılışında konuşan LG Türkiye Genel Müdürü Seonghak Kim “LG olarak, geleceğimizi emanet ettiğimiz yavrularımızın mutlu ve verimli bir öğretim hayatı geçirmesine destek olmanın başlıca görevlerimizden biri olduğuna inanıyoruz. İşte bu sorumlulukla, öğretim yılı başında Köseler İlkokulu’nu LG Türkiye’nin kardeş okulu ilan ettik. Yıl boyunca okula yaptığımız ziyaretler ve ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin sonunda, her yeni bilgiyi coşkuyla kucaklayan çocuklarımız için bir aktivite sınıfı oluşturduk” dedi. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan’ın LG Türkiye Genel Müdürü Seonghak Kim’e teşekkür plaketi vermesinin ardından Köseler İlkokulu öğrencilerinin dans gösterisi ile renklenen LG Etkinlik Sınıfı açılışı, öğrencilerin sınıfta bulunan zeka oyunları ile oynamaları ve aralarında yarışma yapmaları ile devam etti.

Okul öğretmenleriyle de bir araya gelen LG Türkiye Genel Müdürü Seonghak Kim, Köseler İlkokulu’na desteğe devam edecekleri sözünü verdi.

LG Markalı Ürünler de Hediye Edildi

Okula ürün desteğinde de bulunan LG, Etkinlik Sınıfı’nda kullanılmak üzere LG markalı bir klima ve 65 inç OLED TV’nin yanı sıra, farklı etkinliklerde kullanılmak üzere LG markalı projektör ve TV de hediye etti.