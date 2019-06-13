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LG’den Dünyada Bir İlk: Bir Milisaniye IPS Oyun Monitörü
LG’den Dünyada Bir İlk:
Bir Milisaniye IPS Oyun Monitörü
En Yeni LG UltraGearTM, Nano IPS Teknolojisi ve G-SYNC® ile oyunseverler için şimşek hızında tepki süresi sunuyor.
LG Electronics (LG), 11-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Los Angles’ta düzenlenen E3 Fuarı’nda (Electronic Entertainment Expo 2019) dünyanın ilk 1 milisaniye (ms)1 IPS ekranı olan yeni LG UltraGearTM Nano IPS G-SYNC oyun monitörünü tanıtıyor. Olağanüstü renk üretimi, ultra hızlı tepki süresi ve 175 HZ ve 144Hz yenileme hızı elde etmek için Nano IPS teknolojisini kullanan UltraGearTM, tüm oyunseverlerin hayalini gerçeğe dönüştürüyor. LG, yeni monitörünün büyüleyici hızı ve çarpıcı görüntü kalitesiyle, oyuncuların şimdiye kadar yaşadığı en sürükleyici oyun deneyimini sağlayacak eksiksiz bir paket sunuyor.
38 inç (model 38GL950G) ve 27 inç (model 27GL850) ekran boyutlarında olan UltraGear Nano IPS monitörlerin her ikisi de 144Hz yenileme hızı, yüksek ekran çözünürlüğü (38GL950G: 3840 x 1600, 27GL850: 2560 x 1440) ve inanılmaz derecede canlı, titremeyen ayrıntılı görüntüler için geniş renk yelpazesine sahip (yüzde DCI-P3 yüzde 98).
Daha büyük olan monitör; 21:9’luk oranı, kavisli ekranı, neredeyse kenarlıksız tasarımı ve ekrandaki eylemle ışıkların renklerinin uyumunu sağlayan, böylelikle oyun ortamının heyecanını yükselten ekran arkası RGB ışıkları olarak tanımlanan yükseltilmiş Sphere Lightning 2.0 ile oyuncuların oyunun içerisine girme hissini artırmak için tasarlandı.
NVIDIA G-SYNC uyumlu olan 27 inç UltraGear HDR10'u desteklerken, daha büyük 38 inçlik model hem NVIDIA G-SYNC işlemci, hem de VESA DisplayHDR™ 400'ü destekliyor. Ayrıca, 38 inçlik LG monitör, NVIDIA tarafından performans, görüntü kalitesi ve harika bir oyun deneyimi için 300'den fazla teste tabi tutulup sertifikalandırılmış durumda. Her iki monitör de yırtılma olmadan yumuşak hareketler sağlamasının yanı sıra, özellikle FPS oyunlarında en yüksek doğruluk için Dinamik Eylem Eşitleme modu, Siyah Sabitleyici ve Crosshair gibi oyuncuya özel ayarları içeriyor.
LG UltraGear Nano IPS oyun monitörleri, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak. 27 inçlik 27GL850 modelinin ön siparişleri 1 Temmuz’da alınmaya başlanacak.
Özellikler
27GL850
38GL950G
Resim Kalitesi
Görüntüleme
Nano IPS
Nano IPS
Ölçü
27-inch
37.5-inch
Çözünürlük
QHD (2560 x 1440)
WQHD (3840 x 1600)
Parlaklık
350 nits (Typical)
450 nits (Typical)
Renk Gamı
DCI-P3 98 percent
(sRGB 135 percent)
DCI-P3 98 percent
(sRGB 135 percent)
Renk Biti
1.07B
1.07B
Yenilenme Oranı
144Hz
175Hz (OC)
Yanıt Süresi
1ms GTG
1ms GTG
HDR
HDR10
VESA DisplayHDR™ 400
Adaptif Senkronizasyon
NVIDIA® G-SYNC® Compatible 2
NVIDIA® G-SYNC®
Bağlantı
HDMI
x 2
x 1
DP
x 1
x 1
Kulaklık Çıkışı
O
O
USB3.0 Hub
1 up / 2 down
1 up / 2 down
Özellik (Bias Lighting)
-
Sphere Lighting 2.0
- ÖNCEKİ
- İLERİ
LG’den Öğrencilere Karne Armağanı 14/06/2019
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/lgden-dunyada-bir-ilk-bir-milisaniye-ips-oyun-monitoru.html isCopied
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