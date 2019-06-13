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LG’den Dünyada Bir İlk: Bir Milisaniye IPS Oyun Monitörü

Kurumsal 06/13/2019
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LG’den Dünyada Bir İlk:

Bir Milisaniye IPS Oyun Monitörü

 

En Yeni LG UltraGearTM, Nano IPS Teknolojisi ve G-SYNC® ile oyunseverler için şimşek hızında tepki süresi sunuyor.

 

LG Electronics (LG), 11-14 Haziran 2019 tarihleri arasında Los Angles’ta düzenlenen E3 Fuarı’nda (Electronic Entertainment Expo 2019) dünyanın ilk 1 milisaniye (ms)1 IPS ekranı olan yeni LG UltraGearTM Nano IPS G-SYNC oyun monitörünü tanıtıyor. Olağanüstü renk üretimi, ultra hızlı tepki süresi ve 175 HZ ve 144Hz yenileme hızı elde etmek için Nano IPS teknolojisini kullanan UltraGearTM, tüm oyunseverlerin hayalini gerçeğe dönüştürüyor. LG, yeni monitörünün büyüleyici hızı ve çarpıcı görüntü kalitesiyle, oyuncuların şimdiye kadar yaşadığı en sürükleyici oyun deneyimini sağlayacak eksiksiz bir paket sunuyor.

 

 

38 inç (model 38GL950G) ve 27 inç (model 27GL850) ekran boyutlarında olan UltraGear Nano IPS monitörlerin her ikisi de 144Hz yenileme hızı, yüksek ekran çözünürlüğü (38GL950G: 3840 x 1600, 27GL850: 2560 x 1440) ve inanılmaz derecede canlı, titremeyen ayrıntılı görüntüler için geniş renk yelpazesine sahip (yüzde DCI-P3 yüzde 98).  

 

Daha büyük olan monitör; 21:9’luk oranı, kavisli ekranı, neredeyse kenarlıksız tasarımı ve ekrandaki eylemle ışıkların renklerinin uyumunu sağlayan, böylelikle oyun ortamının heyecanını yükselten ekran arkası RGB ışıkları olarak tanımlanan yükseltilmiş Sphere Lightning 2.0 ile oyuncuların oyunun içerisine girme hissini artırmak için tasarlandı.

 

 

NVIDIA G-SYNC uyumlu olan 27 inç UltraGear HDR10'u desteklerken, daha büyük 38 inçlik model hem NVIDIA G-SYNC işlemci, hem de VESA DisplayHDR™ 400'ü destekliyor. Ayrıca, 38 inçlik LG monitör, NVIDIA tarafından performans, görüntü kalitesi ve harika bir oyun deneyimi için 300'den fazla teste tabi tutulup sertifikalandırılmış durumda. Her iki monitör de yırtılma olmadan yumuşak hareketler sağlamasının yanı sıra, özellikle FPS oyunlarında en yüksek doğruluk için Dinamik Eylem Eşitleme modu, Siyah Sabitleyici ve Crosshair gibi oyuncuya özel ayarları içeriyor.

 

LG UltraGear Nano IPS oyun monitörleri, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunulacak. 27 inçlik 27GL850 modelinin ön siparişleri 1 Temmuz’da alınmaya başlanacak.

 

Özellikler

 

 

 

27GL850

38GL950G

 

Resim Kalitesi

Görüntüleme

Nano IPS

Nano IPS

Ölçü

27-inch

37.5-inch

Çözünürlük

QHD (2560 x 1440)

WQHD (3840 x 1600)

Parlaklık

350 nits (Typical)

450 nits (Typical)

Renk Gamı

DCI-P3 98 percent

(sRGB 135 percent)

DCI-P3 98 percent

(sRGB 135 percent)

Renk Biti

1.07B

1.07B

Yenilenme Oranı

144Hz

175Hz (OC)

Yanıt Süresi

1ms GTG

1ms GTG

HDR

HDR10

VESA DisplayHDR™ 400

Adaptif Senkronizasyon

NVIDIA® G-SYNC® Compatible 2

NVIDIA® G-SYNC®

Bağlantı

HDMI

x 2

x 1

DP

x 1

x 1

Kulaklık Çıkışı

O

O

USB3.0 Hub

1 up / 2 down

1 up / 2 down

Özellik (Bias Lighting)

-

Sphere Lighting 2.0

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