LG’den Cevahir AVM’de İki Gün Boyunca Özel Dans Gösterisi

LG Beyaz Eşyalar Cevahir AVM’de

LG tarafından, LG markalı yeni nesil beyaz eşyaları tanıtmak amacıyla düzenlenen RoadShow, 15-16 Haziran tarihlerinde İstanbul’da bulunan Cevahir AVM’de tüketicilerle buluşacak. Tüketiciler iki gün boyunca, LG TwinWash çamaşır makinesinin yıkama hareketlerinden ilham alınarak kurgulanan dans gösterisiyle coşacak. Dileyen tüketiciler ise, TwinWash dans yarışmasına katılarak LG Bluetoth Speaker kazanma şansı elde edecek.

LG Electronics (LG), LG TwinWash™ çamaşır makinesi ile InstaView buzdolabını tanıtmak üzere 15-16 Haziran’da İstanbul’da bulunan Cevahir AVM’de olacak. LG iki gün sürecek etkinlik boyunca ziyaretçiler, TwinWash™ çamaşır makinesi ve InstaView buzdolabının üstün özelliklerini yakından inceleme fırsatı bulacaklar.

TwinWash’ın Hareketlerini Taklit Et Bluetooth Kulaklık Kazan

LG RoadShow alanı, iki gün sürecek etkinlik boyunca, ziyaretçileri keyiflendirecek aktivitelere de sahne olacak. Etkinlik süresince devam edecek LG TwinWash çamaşır makinelerinde bulunan Inverter Direct Drive motoru sayesinde mümkün olan 6 hareket sistemini (6 motion) anlatan özel dans gösterileri düzenlenecek.

Ayrıca, www.lgkampanya.com web sitesi üzerinden ön kayıt yaptıranlar, 15 Haziran Cumartesi günü, saat 15:30’da gerçekleştirilecek olan TwinWash Dans Yarışması’na katılabilecek. Yarışma boyunca TwinWash çamaşır makinesinin 6 hareket sistemini taklit etmeye çalışacak katılımcılardan başarılı olanlara LG markalı Bluetooth Speaker hediye edilecek.

Eski Çamaşır Makinesini Getirene 2.000 TL’ye varan İndirim

Cevahir AVM’de düzenlenen RoadShow’da, ziyaretçilere çamaşır makinelerine özel kampanya da sunulacak. Sadece iki gün için geçerli olan kampanya kapsamında, markası ne olursa olsun, eski çamaşır makinesini verip, yerine LG TwinWash™ çamaşır makinesi alan tüketicilere 2.000 TL’ye varan indirim sağlanacak.

15-16 Haziran’da Cevahir AVM’de tüketicilerin ilgisine sunulacak LG ürünleri şöyle:

Aynı Anda İki Farklı Yıkama

LG, farklı türde çamaşırın eş zamanlı olarak yıkanmasına olanak sağlayan LG TwinWash™ teknolojisi ile çamaşır yıkama alışkanlıklarını değiştiriyor. Bu akıllı yenilik sayesinde, üst kısımda yer alan ana makinede ve alt kısımda bulunan mini makinede aynı anda iki farklı çamaşır grubunu yıkanabiliyor. Güçlü ana yıkama bölmesi büyük ve geniş ebatlara sahip çamaşır yükünü üstlenirken, mini bölüm ise farklı bir yıkama programı yürütecek şekilde bağımsız olarak ayarlanabiliyor.

Tıklanan Buzdolabı LG InstaView

Ön yüzündeki cam paneliyle dikkatleri çeken LG InstaView buzdolabı, “tık”lama özelliği ile kullanıcılara kolaylık sağlıyor. LG InstaView sahipleri, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını bile açmadan içerisindekileri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabının kapısının sürekli açılıp kapanmasına gerek kalmıyor ve soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor, gıdaların daha uzun süre taze kalmasını sağlanıyor. LG InstaView buzdolabı, çizilmeye karşı dayanıklı hale getirilmiş paslanmaz çelik kaplama kapısından premium LED aydınlatmasına, platinyum iç kaplamalarından Eclipse Ekranına uzanan zarif detaylarıyla mutfaklara şıklık getiriyor.