Şık Tasarımlı LG ARTCOOL Klima ile Yazlar Daha Güzel

Özlenen yaz aylarının keyfini kaçıran sıcak havalar, LG ARTCOOL klima ile sorun olmaktan çıkıyor. Şık tasarımı ile göz dolduran LG ARTCOOL, jet soğutması, sessiz çalışması, iyonlaştırma özelliği ile steril bir ortam sağlaması, uzaktan yönetilmesi ve enerji tasarruflu olması ile tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

LG Electronics (LG), yaz sıcakları için şimdiden önlem almak isteyen tüketicileri için LG ARTCOOL klimaları öneriyor. Minimal tarzıyla, tüm ortamlara uyum sağlayacak şekilde tasarlanan LG ARTCOOL, kesintisiz kavisli ve ince tasarımı, sezgisel ekranı ve ön panelindeki dayanıklı ayna cam ile şık bir tasarım sunuyor.

LG ARTCOOL Klima 10 Yıl Garantili

LG ARTCOOL Klimalarda bulunan LG inverter kompresör, enerji tasarrufu, hızlı soğutma ve gürültüsüz çalışma özellikleri sunarken klimaların daha uzun ömürlü olmasını da sağlıyor. LG ARTCOOL klimalarda bulunan inverter kompresörün 10 yıllık garantisi, TUV Rheinland (Uzun Süreli Hızlandırılmış Güvenirlilik Testi ve Yüksek Marjinal Test) tarafından da onaylanmış durumda.

Düşük Enerjiyle Geniş Etki

LG Inverter Kompresör, istenilen sıcaklık seviyesini korumak için kompresörün hızını sürekli olarak ayarlayarak geleneksel kompresörlere göre daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, LG Inverter Kompresör sayesinde, hava daha uzağa ve daha hızlı yayılıyor. Optimize edilmiş hava çıkışı tasarımı, odayı daha çabuk soğutan güçlü bir hava akışı sağlıyor. 6 kademeli dikey kanatçık yönü ise, kullanıcıların havayı istedikleri yöne vermelerine imkan tanırken, 4 yöne salınma fonksiyonu havayı etkili şekilde farklı yönlere üflüyor.

LG ARTCOOL Klimalarda bulunan Aktif Enerji Kontrolü fonksiyonu, kullanıcıların duruma bağlı olarak enerji tüketim seviyesini seçebilmelerine imkan tanıyor. Böylelikle kullanıcılar, düşük enerji ile serin ortamın keyfine varabiliyorlar.

LG ARTCOOL ile Yüzde 99’luk Sterilizasyon

LG ARTCOOL’da bulunan 3 milyondan fazla iyon sadece klimadan geçen havayı değil, üniteyi saran zararlı madde ve kokuları da yok ediyor. LG ARTCOOL Klima, 60 dakikada, çalıştırıldığı ortamın yüzde 99’un üzerinde sterilizasyon sağlıyor.

LG Smart ThinQ ile Uzaktan Erişim

LG ARTCOOL Klimalar, LG’nin özel ev aletleri uygulaması LG Smart ThinQ ile uzaktan yönetilebiliyor. Kullanıcılar, Wi-Fi donanımlı bir cihaz üzerinden, diledikleri zaman, diledikleri yerden klimalarını kontrol edebiliyor. Böylelikle, LG ARTCOOL sahipleri, evlerine gitmeden önce hava koşullarına göre, ortamı soğutup ısıtabiliyorlar.