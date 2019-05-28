LG’den Enerji Tasarruflu Ürünler

LG, çevre bilinciyle ürettiği beyaz eşya ve klima ürünleriyle enerji verimliliğini ön planda tutarak yüzde 60’a varan enerji tasarrufu sağlıyor.

LG, sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir çevre bilinciyle, yeni nesil çevreci ürünler üretmeye devam ediyor. Yaz aylarının vazgeçilmezi klimalardan çamaşır makinelerine, buzdolaplarından bulaşık makinelerine kadar LG ürünleri, düşük enerji ile yüksek performans sergileyerek hem enerji verimliliğini artırıyor hem de çevre kirliliğini önlüyor.

LG’nin çevre bilinci ile ürettiği, yüksek teknolojiye sahip ürünlerle ilgili bilgi veren LG Türkiye Tüketici Elektroniği ve Beyaz Eşya Satış Direktörü Ergün Altay “Çevre duyarlı tüketicilerin beyaz eşya ve klima satın alırken sadece performans ve fiyata değil, enerji tasarrufu oranlarına da bakmaları kaynakların sürdürülebilirliği adına çok önemli. Yapılan çalışmalar, enerji verimli bir cihazın ortalama 10-15 yıllık kullanımla sağlayacağı enerji tasarrufu ile cihaza yapılan yatırımı çıkarttığını gösteriyor. LG olarak biz de sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için, teknolojimizi çevre dostu ürünler üretmek amacıyla kullanıyoruz” dedi.

Çevre Dostu LG Klimalar

Yaz sıcaklarının kaçış noktası LG Split Klimalar, yüksek verimli çevre dostu soğutucu olan R32 soğutucu gaz içeriyor. R32 gazı, klasik klimalarda kullanılan R410A gazına oranla az miktarla bile yüksek verimlilikte çalışarak klimaların işlevini etkin şekilde yerine getirmesini sağlıyor. Böylelikle, küresel ısınmanın önemli nedenlerinden biri olarak gösterilen klima gazlarının azaltılmasına katkı sağlıyor.

Tıklama Özelliği ile Daha Az Enerji Kullanımı

LG InstaView buzdolabı sahipleri, yeni nesil teknoloji sayesinde, sadece iki tıklama ile buzdolabının kapısını açmadan içerisinde yer alan ürünleri görebiliyor. Böylelikle, buzdolabı kapısının sürekli açılıp kapanması nedeniyle oluşan soğuk hava ve enerji kaybının önüne geçiliyor. Ayrıca LG’nin Inverter Lineer Kompresörü, buzdolaplarında devrim yaratarak yüzde 32’ye varan enerji tasarrufu, 20 yıla yakın dayanıklılık ve gıdaları daha uzun süre taze tutmak için en uygun sıcaklık kontrolünü de sağlıyor.

6 Motion Direct Drive Teknolojisi ile Enerji Tasarrufu

LG markalı çamaşır makinelerinde 6 Motion Direct Drive teknolojisi ile çamaşırların kumaşı belirlenerek kumaşa özel yıkama tekniği uygulanıyor. Böylelikle, standart çamaşır makinelerinin uyguladığı standart yıkama programlarına oranla yüzde 45 enerji tasarrufu sağlanıyor. LG çamaşır makineleri dövme, döndürme, filtreleme, hassas çevirme, çitileme ve çalkalama hareketleri ile en kısa sürede, en etkin sonucu elde ediyor.

Ayrıca, LG çamaşır makineleri, motorun direkt olarak kazana monte edilmesi ile, kayış ve kasnak düzeneğini ortadan kaldırıyor, sarsıntıyı en aza indirerek enerji tasarrufu sağlıyor.

LG TWINWash™: Aynı Anda İki Farklı Çamaşır Grubunu Yıkayan ve Sıkan Çamaşır Makinesi

LG TWINWash™, aynı anda yıkama ve sıkma işlemi yapabilen iki farklı bölmesi ile hem zaman, hem de enerji tasarrufu sağlıyor. LG TWINWash™ ile iki ayrı çamaşır 49 dakikada yıkanabiliyor. Örneğin kullanıcılar, LG TWINWash™’ın üst bölümünde renkli giysilerini yıkarken, alt bölümünde bebek giysilerini yıkayabiliyorlar.

LG markalı kurutmalı çamaşır makinelerinde bulunan EcoHybrid özelliği ise, klasik çamaşır makinelerine oranla sudan yüzde 21 tasarruf etmeyi sağlıyor.

Deterjansız Temizleme, Yumuşatıcısız Yumuşatma LG Çamaşır Makinelerinde

LG çamaşır makinelerinin çevre dostu bir başka özelliği de “Steam” (buhar) teknolojisi. LG “Steam™” teknolojisine sahip çamaşır makinelerinde bulunan “SteamRefresh” özelliği, sadece 20 dakika içerisinde, deterjan kullanmadan giysilerdeki kırışıklıkları ve kokuları gideriyor. “SteamSoftener” özelliği ise, doğal buhar kullanarak yumuşatıcıya gerek kalmadan giysileri ilk günkü yumuşaklığına kavuşturuyor.