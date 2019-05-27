LG 2019 AI ThinQ Televizyonlarda Amazon Alexa

Desteği

Popüler AI Ses Hizmeti, LG TV Sahiplerine Daha Fazla Seçim, Kolaylık ve Kontrol

Getiriyor

LG Electronics (LG), yapay zekaya sahip 2019 model TV’lerine, aralarında Avusturya, Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, İtalya, Japonya, Meksika, Yeni Zelanda, İspanya, İngiltere ve ABD’nin de bulunduğu 14 ülkede, Amazon Alexa desteği vermeye başladı. Güncelleme, LG UHD TV, NanoCell TV ve ThinQ yapay zeka özellikli OLED TV'lere yüklü Alexa uygulaması üzerinden yapılacak. Mayıs ayı sona ermeden ABD'deki LG TV sahipleri ile başlayan güncelleme, önümüzdeki haftalarda Avrupa ve Asya'daki kullanıcılar için de aktif olacak.

LG, 2018’de ThinQ yapay zeka özellikli LG TV’lerde Google Asistan’ın kullanılmasının ardından, 2019 model ThinQ yapay zeka özellikli TV’lerine Amazon Alexa ekleyerek daha fazla seçenek sunuyor. Alexa uygulamasıyla uyumlu LG TV sahipleri, ayrı bir harici cihaza ihtiyaç duymadan, TV’leri üzerinden soru sorabiliyor, akıllı ev ürünlerini kontrol edebiliyor ve 90 binden fazla Alexa içeriğine ve daha fazlasına erişebiliyorlar. LG’nin 2019 model TV’leri, daha da gelişmiş LG ThinQ Yapay Zeka konuşma sesi tanıma teknolojisi sayesinde, yüzlerce sesli komutu anlayabiliyor ve her zamankinden daha karmaşıklık talepleri yerine getirebiliyor.

LG TV sahipleri, Alexa Rutinleri kullanarak, trafik bilgisi, hava durumu ve günün ajandası gibi bilgileri basitçe “Alexa, sabaha başla” diyerek alabiliyor. Ayrıca, müzik veya sesli kitaplar çalabiliyor ve Alexa platformunda hali hazırda mevcut olan sayısız beceriden yararlanabiliyorlar. LG akıllı TV kullanıcıları, ilerleyen dönemde sunulacak sesli servis güncellemeleri ve diğer özellikleri de almaya devam edecek.

Dahası, LG 2019 OLED ve bazı NanoCell TV'ler, yıl ortası bir güncelleme ile AirPlay 2 ve HomeKit desteği de alacaklar. AirPlay 2 desteği, kullanıcıların Apple TV'den, farklı video uygulamalarından veya uyumlu LG TV'lerinden, bir Apple cihazı aracılığıyla video izlemelerine, fotoğrafları görüntülemelerine ve müzik dinlemelerine olanak tanıyacak. Ayrıca kullanıcılar, Apple HomeKit ile Home uygulamasını veya Siri'yi kullanarak uyumlu LG TV'lerini kontrol edebilecekler.

LG Mobil İletişim ve Ev Eğlence Sistemleri Başkanı Brian Kwon, “Alexa desteğinin eklenmesi, LG’nin müşterilerinin hayatını basitleştirme eğiliminin bir başka örneği. Farklı ve kullanışlı yapay zeka hizmetleri ve özellikleriyle kullanıcı deneyimini zenginleştirmeye devam edeceğiz” dedi.