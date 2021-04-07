LG, Mobil Telefon İş Birimini Kapatıyor





Telefon Üretiminden ve Satışından Uzaklaşmak LG’nin EV, IoT ve B2B Çözümleri Dahil Büyüme Potansiyeli Yüksek Sektörlere Odaklanmasını Sağlayacak.

LG Electronics Inc. (LG), mobil iş birimini kapattığını duyurdu. Karar bugün erken saatlerde yönetim kurulu tarafından onaylandı.

LG'nin son derecede rekabetçi cep telefonu sektöründen çıkmaya yönelik stratejik kararı, şirketin kaynaklarını elektrikli araç bileşenleri, bağlı cihazlar, akıllı evler, robotik, yapay zeka ve işletmeler arası çözümler gibi büyüme alanlarına, ayrıca platformlara ve hizmetlere yönlendirmesini sağlayacak.

Mevcut LG telefon modelleri satışa sunulmaya devam edecek. LG, mevcut mobil ürünlerin müşterileri için - bölgeye göre değişiklik gösterecek bir süre için - servis desteği ve yazılım güncellemeleri sağlayacak. LG, cep telefonu işinin kapanışı boyunca tedarikçiler ve iş ortaklarıyla işbirliği içinde çalışacak. İstihdamla ilgili ayrıntılar ise yerel düzeyde belirlenecek.

LG, mobil uzmanlığından yararlanmaya ve diğer iş alanlarında rekabet gücünü daha da güçlendirmeye yardımcı olmak için 6G gibi mobilite ile ilgili teknolojileri geliştirmeye devam edecek. LG’nin mobil iş operasyonlarının yirmi yılı boyunca geliştirilen temel teknolojiler de korunarak mevcut ve gelecekteki ürünlere uygulanacak.

Cep telefonu iş birimindeki kapanış işlerinin 31 Temmuz'a kadar tamamlanması bekleniyor, ancak bazı mevcut modeller bu tarihten sonra hala piyasaya sunulabilir.