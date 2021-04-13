LG’ye 31 Adet Red Dot Dizayn Ödülü





Sektör Uzmanları LG’nin Ürün Tasarımındaki Mükemmeliyetini Yeniden Onayladı.



LG Electronics’in (LG), tüketici ve endüstriyel tasarımdaki gücü bir kez daha tescillendi. LG, tasarım endüstrisinin en büyük ödüllerinden biri olan Red Dot Award'da 31 ürün tasarım ödülü kazandı. Aralarında, InstaView® Door-in-Door® Buzdolabı, Buzdolabı ve Dondurucu çifti, CordZero Dikey Süpürge, klima ve Styler gibi ürünlerin de bulunduğu, CES 2021'de tanıtılan, LG'nin tasarım cihazları 5 ödülle onurlandırıldı.

En anlamlı ödüller arasında, LG tasarım cihazlarına “Malzeme ve Yüzeyler” kategorisinde renk, malzeme ve kaplama (CMF) uygulamaları için verilen ödül yer aldı. Geleneksel cihazların cesurca yeniden şekillendirilmesi olarak tanıtılan LG’nin tasarım cihazları, teknolojik olarak gelişmiş ev aletlerinin, her bir müşterinin talebini karşılayacak şekilde özelleştirilebilen birinci sınıf malzemelerle bir araya getirilmesinden oluşuyor. Paslanmaz çelik, cam, metal ve Arpa Industriale tarafından geliştirilen ileri kaplama teknolojisine sahip yenilikçi bir malzeme olan FENIX gibi malzemeler, koleksiyondaki her ürünün inceliklerini öne çıkartmak için kullanılıyor.

Diğer ödüller arasında, büyük çamaşır yığınları ile minimum alan kaplayarak baş etmek için tasarlanan dikey bir çamaşır çözümü olan LG WashTower™ bulunuyor. Ev aletlerinin dışında, LG’nin UltraGear™ oyun monitörü ve LG gram gibi bir dizi bilgisayar ürünü, ürünlerin temel değerlerini örnekleyen gelişmiş, şık tasarımları nedeniyle övgüye layık görüldü.

Red Dot Tasarım Ödülü, dünyanın en prestijli üç profesyonel tasarım yarışmasından biri olarak biliniyor. Bu ödül, olağanüstü tasarım için en çok aranan kalite simgelerinden biri olarak uluslararası alanda tanınıyor. Ödül organizasyonu kapsamında bu yıl, yaklaşık 7.800 ürün jürinin değerlendirmesine sunuldu.

LG Electronics’in Kurumsal Tasarım Yönetim Merkezi Başkanı Lee Chul-bae “Olağanüstü tasarıma sahip kaliteli ürünler sunmaya çabalayan bir marka olarak, Red Dot'tan takdir görmek her zaman büyük bir onur. LG kendini, iyi görünen, yüksek kaliteli ürünlerle tüketicilerin alan kalitesini geliştirme isteğini karşılamaya adadı. Bunu sağlayan yenilikçi tasarımlar peşinde koşmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.