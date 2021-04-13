Yeni ProBeam Projektörlerle Daha Fazla Performans, Daha Büyük Kolaylık





6.000 ANSI Lümen Parlaklığa Sahip Yeni LG ProBeam Lazer Projektörleri Yüksek Çözünürlüklü Görüntü, Akıllı Bağlantı ve Şirketler için Daha Kullanışlı Özellikler Sunuyor.



LG Electronics (LG), ProBeam iş projektörleri serisine iki yeni olağanüstü ürün ekledi. Yeni modeller - BU60PST ve BF60PST - ofise veya okula daha yüksek performans getiren bir dizi geliştirme ve özellik sunuyor. Mükemmel görüntü kalitesi ve çok sayıda kullanışlı özellik ile bu en yeni LG ProBeam modelleri, kullanıcıların toplantı odasından sınıfa kadar hemen hemen her ortamda önemli bilgileri ve önemli mesajları daha iyi iletmelerine yardımcı oluyor.

LG ProBeam markalı projektörler, kurumsal, perakende, konaklama veya eğitim gibi farklı profesyonel ortamlar için birinci sınıf projeksiyon çözümleri sunmak üzere tasarlandı. Her iki yeni projektör de odadaki herkese canlı ve net görüntüler için gelişmiş parlaklık ve yüksek çözünürlük sağlıyor. BU60PST Modeli, şu anda piyasada bulunan birçok iş projektörünün sunduğu çözünürlük olan WUXGA'nın (1.920 x 1.200) yaklaşık dört katı netliğe sahip maksimum 300 inç (çapraz olarak ölçülür) bir 4K UHD (3.840 x 2.160) görüntü sunuyor.

6.000 ANSI lümen tepe parlaklığı ve 3.000.000: 1 kontrast oranı, karanlık bir ortamda olduğu gibi gün ışığı koşullarında da net görüntülere dönüşüyor*. Her iki ProBeam modelindeki lazer ışık kaynağı, geleneksel lambalı projektörlerden yaklaşık dört kat daha uzun olan 20.000 saat. HDR10 desteğiyle hem BU60PST hem de BF60PST, olağanüstü derin siyahlar ve zengin, dinamik renklerle görünmesi gerektiği gibi çarpıcı HDR içeriği yeniden üretebiliyor.

Önceki modeller gibi (BU50NST ve BF50NST), LG’nin en yeni ProBeam çözümleri, iş toplantıları ve konferanslar için mükemmel özelliklerle donatılmış durumda. Kullanıcılar, yeni projektörlerden herhangi birini kablolu veya kablosuz bağlantı yoluyla doğrudan bir şirket veya konferans tesisi ağına bağlayarak dizüstü bilgisayar ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yerleşik Office görüntüleyici sayesinde Microsoft PowerPoint ve Excel dosyaları doğrudan bir USB cihazından açılabiliyor. Ekran paylaşımı ve ekran yansıtma, Windows veya Android işletim sistemini çalıştıran cihazlardan içerik yansıtmayı özellikle kolaylaştırarak kullanıcılara sunumlarını görüntülemek için daha fazla seçenek sunuyor.

LG Electronics Business Solutions Company'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Jang Ik-hwan, “Ofisler ve okullar yeniden açıldığında, Zoom döneminden sonra yükseltilmiş sunum araçlarına yönelik talebin artacağını umuyoruz. İş ve eğitim ortamları için özel olarak tasarlanan LG ProBeam projektörler, daha iyi iletişimi kolaylaştıran ve üretkenliği artıran uyarlanabilir çözümlerdir” şeklinde konuştu.

LG’nin yeni 2021 ProBeam modelleri, ikinci çeyrekten itibaren Kuzey Amerika’da, ardından Avrupa ve Asya’daki önemli pazarlarda satışa sunulacak.

Temel Özellikler:

BU60PST BF60PST Projeksiyon Sistemi DLP DLP Doğal Çözünürlük 4K UHD (3,840 x 2,160) WUXGA (1,920 x 1,200) HDR HDR10 HDR10 Işık Kaynağı Tipi Lazer (LD + P/W) Lazer (LD + P/W) Işık Kaynağı Ömrü (Yüksek Parlaklık) 20,000 saat 20,000 saat Parlaklık 6,000 ANSI Lumen 6,000 ANSI Lumen Kontrast Oran (Açık / Kapalı) 3,000,000:1 3,000,000:1 Ses (Tipik) Yüksek / Orta / Düşük 33 / 30 / 29 dB(A) 33 / 30 / 29 dB(A) Projection Lens Lens Kaydırma Yatay ± 20%, Dikey ± 50% Yatay ± 20%, Dikey ± 50% Zoom x 1.6 x 1.6 Ekran Boyutu 40-300 inç 40- 300 inç Throw Ratio 1.30 - 2.08 1.30 - 2.08 Sound Mikrofon Çıkışı 5W + 5W Stereo 5W + 5W Stereo Bluetooth Yes Yes Boyut (W x D x H) 580 x 441 x 273 mm 580 x 441 x 273 mm Net Ağırlık 9.7 kg 9.2 kg HDMI 2 2 USB Type-A 2 (USB 2.0) 2 (USB 2.0) Platform webOS 4.5 webOS 4.5 DICOM O O HDBaseT O O RS-232 O O

* Parlaklık veya lümen, lamba projektörünün parlaklığına eşdeğer olarak algılanan parlaklığa bağlı.