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Yeni ProBeam Projektörlerle Daha Fazla Performans, Daha Büyük Kolaylık
6.000 ANSI Lümen Parlaklığa Sahip Yeni LG ProBeam Lazer Projektörleri Yüksek Çözünürlüklü Görüntü, Akıllı Bağlantı ve Şirketler için Daha Kullanışlı Özellikler Sunuyor.
LG Electronics (LG), ProBeam iş projektörleri serisine iki yeni olağanüstü ürün ekledi. Yeni modeller - BU60PST ve BF60PST - ofise veya okula daha yüksek performans getiren bir dizi geliştirme ve özellik sunuyor. Mükemmel görüntü kalitesi ve çok sayıda kullanışlı özellik ile bu en yeni LG ProBeam modelleri, kullanıcıların toplantı odasından sınıfa kadar hemen hemen her ortamda önemli bilgileri ve önemli mesajları daha iyi iletmelerine yardımcı oluyor.
LG ProBeam markalı projektörler, kurumsal, perakende, konaklama veya eğitim gibi farklı profesyonel ortamlar için birinci sınıf projeksiyon çözümleri sunmak üzere tasarlandı. Her iki yeni projektör de odadaki herkese canlı ve net görüntüler için gelişmiş parlaklık ve yüksek çözünürlük sağlıyor. BU60PST Modeli, şu anda piyasada bulunan birçok iş projektörünün sunduğu çözünürlük olan WUXGA'nın (1.920 x 1.200) yaklaşık dört katı netliğe sahip maksimum 300 inç (çapraz olarak ölçülür) bir 4K UHD (3.840 x 2.160) görüntü sunuyor.
6.000 ANSI lümen tepe parlaklığı ve 3.000.000: 1 kontrast oranı, karanlık bir ortamda olduğu gibi gün ışığı koşullarında da net görüntülere dönüşüyor*. Her iki ProBeam modelindeki lazer ışık kaynağı, geleneksel lambalı projektörlerden yaklaşık dört kat daha uzun olan 20.000 saat. HDR10 desteğiyle hem BU60PST hem de BF60PST, olağanüstü derin siyahlar ve zengin, dinamik renklerle görünmesi gerektiği gibi çarpıcı HDR içeriği yeniden üretebiliyor.
Önceki modeller gibi (BU50NST ve BF50NST), LG’nin en yeni ProBeam çözümleri, iş toplantıları ve konferanslar için mükemmel özelliklerle donatılmış durumda. Kullanıcılar, yeni projektörlerden herhangi birini kablolu veya kablosuz bağlantı yoluyla doğrudan bir şirket veya konferans tesisi ağına bağlayarak dizüstü bilgisayar ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yerleşik Office görüntüleyici sayesinde Microsoft PowerPoint ve Excel dosyaları doğrudan bir USB cihazından açılabiliyor. Ekran paylaşımı ve ekran yansıtma, Windows veya Android işletim sistemini çalıştıran cihazlardan içerik yansıtmayı özellikle kolaylaştırarak kullanıcılara sunumlarını görüntülemek için daha fazla seçenek sunuyor.
LG Electronics Business Solutions Company'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı Jang Ik-hwan, “Ofisler ve okullar yeniden açıldığında, Zoom döneminden sonra yükseltilmiş sunum araçlarına yönelik talebin artacağını umuyoruz. İş ve eğitim ortamları için özel olarak tasarlanan LG ProBeam projektörler, daha iyi iletişimi kolaylaştıran ve üretkenliği artıran uyarlanabilir çözümlerdir” şeklinde konuştu.
LG’nin yeni 2021 ProBeam modelleri, ikinci çeyrekten itibaren Kuzey Amerika’da, ardından Avrupa ve Asya’daki önemli pazarlarda satışa sunulacak.
Temel Özellikler:
BU60PST
BF60PST
Projeksiyon Sistemi
DLP
DLP
Doğal Çözünürlük
4K UHD (3,840 x 2,160)
WUXGA (1,920 x 1,200)
HDR
HDR10
HDR10
Işık Kaynağı Tipi
Lazer (LD + P/W)
Lazer (LD + P/W)
Işık Kaynağı Ömrü (Yüksek Parlaklık)
20,000 saat
20,000 saat
Parlaklık
6,000 ANSI Lumen
6,000 ANSI Lumen
Kontrast Oran (Açık / Kapalı)
3,000,000:1
3,000,000:1
Ses (Tipik)
Yüksek / Orta / Düşük
33 / 30 / 29 dB(A)
33 / 30 / 29 dB(A)
Projection Lens
Lens Kaydırma
Yatay ± 20%, Dikey ± 50%
Yatay ± 20%, Dikey ± 50%
Zoom
x 1.6
x 1.6
Ekran Boyutu
40-300 inç
40- 300 inç
Throw Ratio
1.30 - 2.08
1.30 - 2.08
Sound
Mikrofon Çıkışı
5W + 5W Stereo
5W + 5W Stereo
Bluetooth
Yes
Yes
Boyut (W x D x H)
580 x 441 x 273 mm
580 x 441 x 273 mm
Net Ağırlık
9.7 kg
9.2 kg
HDMI
2
2
USB Type-A
2 (USB 2.0)
2 (USB 2.0)
Platform
webOS 4.5
webOS 4.5
DICOM
O
O
HDBaseT
O
O
RS-232
O
O
* Parlaklık veya lümen, lamba projektörünün parlaklığına eşdeğer olarak algılanan parlaklığa bağlı.
- ÖNCEKİ
LG’ye 31 Adet Red Dot Dizayn Ödülü 13/04/2021
- İLERİ
LG XBOOM Go, Test Grubu’ndan Tam Puan Aldı 16/04/2021
https://www.lg.com/content/lge/tr/tr/lg-hakkinda/basin-ve-medya/yeni-probeam-projektorlerle-daha-fazla-performans-daha-buyuk-kolaylik.html isCopied
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