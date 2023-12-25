CES 2024'TE TANITILACAK LG'NİN BARDAKLARA ÖZEL MAKİNESİ DAHA HİJYENİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞAM TARZI SUNACAK

Çevreye Daha Duyarlı Bir Yaşam Tarzı Sunan LG mycup, Bardak Kullanımı Sık Olanların Günlük Yaşamlarını Daha Temiz ve Daha Rahat Hale Getiriyor.

LG Electronics (LG), yenilikçi yıkama makinesi LG mycup'ı CES 2024'te tanıtacak. Bu benzersiz temizlik çözümü, bardak kullanıcılarının günlük hijyenini artırmak için en son teknolojiyi içerirken, gelişmiş tasarımı da LG'nin çevresel sürdürülebilirliğe olan bağlılığını yansıtıyor. Sık bardak kullanan ve çevre bilincine sahip tüketicilerin sayısının artmasıyla birlikte LG mycup, temizleme sürecini basitleştiriyor ve yeniden kullanılabilir bardakların kullanımını teşvik ediyor.

Bu pratik yıkayıcı, LG mycup uygulaması aracılığıyla iki temizleme döngüsü (Hızlı Yıkama ve Ekstra Yıkama) arasından seçim yaparak tek seferde bir bardağı temizlemesine de imkan veriyor. Temizleme işlemi daha sonra üst ekran panelinde rahatlıkla görüntülenerek kullanıcıların yıkama durumunu kontrol etmelerine ve döngü tamamlandığında bir uygulama bildirimi almalarına olanak tanıyor.

Her iki döngüde de kapsamlı ve hijyenik temizlik sağlamak için 65 derecelik bir sıcak su döngüsü kullanılıyor. Kabarcık jeti teknolojisini kullanan Hızlı Yıkama programı, bardakları yalnızca 30 saniyede temizliyor. Ekstra Yıkama programı, süt ürünleri gibi temizlenmesi daha zor olan kalıntıları derinlemesine temizlemek için bardakları çok yönlü su jeti ve güçlü sıcak havayla temizliyor. Nazikçe kurutmak için entegre bir hava kurutma tasarımı kullanıyor.



Minimum yer kaplayacak şekilde tasarlanan LG mycup'ın ince ve kompakt tasarımı, performanstan ödün vermeden alan kullanımını maksimuma çıkarıyor. Yer tasarrufu sağlayan boyutları1 onu popüler kafelerden yoğun ofislere ve eğitim kurumlarına kadar çeşitli ortamlar için ideal kılıyor. Makinenin basit ama modern tasarımı, işlevsellik ve estetiği birleştirerek her türlü iç mekana kusursuz bir şekilde entegre oluyor.

LG'nin ESG taahhüdü olan Herkes için Daha İyi Yaşam'ın bir parçası olarak, bu yenilikçi makine, su tasarrufu sağlamak için LG bulaşık makinelerinin çevreye duyarlı teknolojilerini içeriyor. Örneğin, LG'nin Bubble-Jet teknolojisi, olağanüstü temizlik standartlarını korurken su kullanımını önemli ölçüde azaltıyor.2 Dahası, LG mycup, tek kullanımlık bardak atıklarını azaltan düşük karbonlu bir yaşam tarzı yaşamanın bir yolu olarak daha fazla insanı bardak kullanmaya teşvik etmeyi amaçlıyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol şunları söyledi; “Kompakt, kullanımı kolay LG mycup yıkayıcı, gezegenimizi gelecek nesiller için koruyan sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik eden güçlü temizleme özellikleriyle bardakları hızlı ve etkili bir şekilde temizliyor. Daha temiz bir geleceğin yolunu açarken, müşterilerimizin günlük yaşamlarını ve çevreyi olumlu yönde etkileyen ürünler geliştirmeye devam edeceğiz.”

Ziyaretçiler, 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında CES standında (#16008, Las Vegas Convention Center) LG mycup'ı şirketin en son yenilikleriyle birlikte deneyimleyebilecek.

1 Ürün boyutları: 230 mm genişlik, 420 mm 430 mm derinlik, 900 mm yükseklik (ekran yüksekliği hariç).

2 Saha testi için LG mycup tamburlu yıkama makinesinin Hızlı Yıkama moduna uygulanan kabarcık püskürtme başlığı, su kullanımında yüzde 17 azalma sağlıyor. Seul Ulusal Üniversitesi ile yürütülen ortak araştırma sonucuna dayanmaktadır. Sonuçlar yük kompozisyonlarına ve çevresel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir.



3 Ürünlerin Türkiye pazarına giriş tarihi netleşmemiştir.

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