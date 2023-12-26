LG ULTRAGEAR, DÜNYANIN DUAL-HZ ÖZELLİĞİNE SAHİP İLK 4K OLED OYUN MONİTÖRÜNÜ TANITTI

2024 UltraGear OLED Oyun Monitörü Serisi, Oyunlara Yeni Bir Boyut Getiren Net, Sinematik Ses Sağlayan Pixel Ses Teknolojisini Tanıtıyor.

LG Electronics (LG), üstün oyun deneyimleri sağlamak üzere tasarlanan en yeni UltraGear™ OLED oyun monitörleri serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Genişletilmiş seri, 240 Hz yenileme hızına, ultra hızlı 0,03 ms Griden Griye (GtG) tepki süresine ve LG'nin Dual-Hz özelliğine ve Pixel'e sahip, merakla beklenen 32 inç 4K oyun monitörünü (model 32GS95UE) içeriyor. Şirket ayrıca ultra geniş kavisli ekranlara sahip 39 ve 34 inçlik muhteşem modelleri de tanıtıyor (39GS95QE ve CES 2024 İnovasyon Ödülü sahibi 34GS95QE).

4K 240Hz / FHD 480Hz Sunan İlk Dual-Hz Oyun Monitörü

Çığır açan 32GS95UE, kullanıcıların tek bir tıklamayla 240 Hz'de 4K (3840 x 2160) ve 480 Hz'de Full-HD (1920 x 1080) arasında geçiş yapmasına olanak tanıyan yeni Dual-Hz özelliğiyle donatılmış ilk UltraGear monitörü olarak tanınıyor. Kısayol tuşu veya joystick'in yön anahtarıyla kolayca yönetilen bu zaman kazandıran yenilik, kullanıcıların oynadıkları oyun türüne göre en uygun ekran çözünürlüğü ve yenileme hızı kombinasyonunu anında uygulamalarına olanak tanıyor. Hızlı tempolu aksiyon oyunları ve atış oyunları için kullanıcılar FHD 480Hz'yi seçebilirken, görsel açıdan zengin hikaye odaklı oyunların keyfini 4K 240Hz'de çıkarabiliyorlar.

32 inç UltraGear OLED, Dual-Hz özelliğine ek olarak hareket bulanıklığını ortadan kaldırmaya, netliği artırmaya ve dinamik oyun deneyimi sunmaya yardımcı olan etkileyici bir 0,03 ms (GtG) tepki süresine sahip. Bu, LG'nin kendinden aydınlatmalı OLED teknolojisinin bilinen olağanüstü renk ve kontrastıyla birleştiğinde görsel deneyimi tamamen yeni bir seviyeye taşıyor.

32GS95UE, minimal ekran çerçeveleri ve güçlü, incelikli sesiyle kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor. LG'nin dört tarafı neredeyse çerçevesiz tasarımı, ekrandaki aksiyondan uzaklaşmayan çarpıcı bir görüntü sağlıyor. Monitör, Pixel Sound teknolojisi ve iki woofer ve DTS Virtual:X desteği içeren öne bakan entegre ses sistemiyle heyecan verici, üç boyutlu bir ses ortamı yaratıyor. Hoparlörler akıllıca OLED panelinin arkasına gizlenerek harici hoparlör ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve değerli masa alanından tasarruf sağlıyor.

LG Yenilikçi Tasarım Sayesinde Oyun Deneyimini Artırıyor

CES 2024 İnovasyon Ödüllü 34 inç 34GS95QE ve onun büyük kardeşi 39 inç 39GS95QE, 800R kavisli, 21:9 en boy oranlı UltraWide Quad-HD (3440 x 1440) çözünürlüklü OLED ekranlarıyla oyun deneyimini genişletiyor. Kullanıcının sürüklenmesini artıran bu panoramik monitörler aynı zamanda LG'nin Parlama Önleyici ve Düşük Yansıma Kaplamasına, dört tarafı çerçevesiz tasarıma, 240 Hz yenileme hızına ve 0,03 ms (GtG) yanıt süresine sahip. 34GS95QE ve 39GS95QE'nin 800R kavisi ve sinematik 21:9 formatı, LG'nin OLED ekran teknolojisiyle birlikte oyun oynamaya ve içerik izlemeye yeni bir boyut katıyor.

En yeni LG UltraGear OLED oyun monitörleri aynı zamanda şık estetiği verimli kablo yönetimiyle kusursuz bir şekilde bütünleştiren yeni Unity Hexagonal tasarımlı arka kapağı da içeriyor. Bu yıl tanıtılan ince 'L' Stand, ergonomik avantajlar, sağlamlık ve alan verimliliği sunuyor. Eğim, yükseklik, eksen etrafında dönme ve döndürme özelliğinin yanı sıra stand, 2023'teki V şekilli standa göre daha küçük bir kaplama alanına sahip. Bu da, yerden tasarruf sağlamaya ve masanın kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı oluyor. Şık ve işlevsel stand aynı zamanda kurulum esnekliği sağlıyor ve monitörlerin fütüristik görünümüne katkıda bulunuyor.

Oyuncuların Farklı Taleplerini Karşılayacak Daha Fazla Model

LG'nin 2024 UltraGear OLED oyun monitörü serisi, yeni 32 inç, 34 ve 39 inç kavisli modellerin yanı sıra iki adet 45 inç monitör ve bir 27 inç monitör (45GS95QE, 45GS96QB ve 27GS95QE modelleri) sunuyor. Büyük beğeni toplayan 45GR95QE ve 27GR95QE'nin bu yükseltilmiş versiyonları, UltraGear ailesini daha da geliştirerek, LG'nin birinci sınıf oyun monitörü markasının tanındığı olağanüstü oyun deneyimini sunuyor. Yüksek yenileme hızları, hızlı tepki süreleri ve olağanüstü görüntü kalitesiyle bu monitörler, seçici tüketicilerin beklentilerini karşılıyor. Ek olarak, üç modelin tümü VESA DisplayHDR™ True Black 400 sertifikalı ve derin siyahlar üreten ve karanlık oyun ortamlarında derinliği ve ayrıntıyı artıran yüksek parlaklıkta ekranlar sunuyor.

Güçlü bir performans sergileyen 45 inçlik 45GS96QB, kullanıcıları en sevdikleri oyunların derinliklerine taşıyor; UltraWide QHD çözünürlüklü kavisli (800R) OLED ekranı ve yerleşik hoparlörleri gerçekçi görseller ve ses sağlıyor. Bu arada 27GS95QE, daha küçük alanlar için mükemmel bir seçenek oluşturuyor ve bir sonraki seviye oyun deneyimi için gereken tüm teknik özellikleri içeren 27 inç düz ekran OLED ekran sağlıyor.

LG Electronics Business Solutions Company'nin başkan yardımcısı ve BT İş Bölümü Başkanı Lee Yoon-suk şunları söyledi “LG'nin yeni UltraGear OLED oyun monitörleri serisi, çığır açan teknolojiler ve çeşitli boyut ve form faktörleriyle oyun deneyimini üst düzeye çıkarıyor. LG, son derece tatmin edici bir görsel ve işitsel performans sunan yenilikçi ürünler tasarlayarak, oyun monitörü segmentine liderlik etmeye ve oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamaya kendini adamıştır.”

Yeni UltraGear OLED oyun monitörleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu aydan itibaren LG.com’u ziyaret edebilirsiniz.

Özellikler:

LG UltraGear OLED Gaming Monitor (32GS95UE) LG UltraGear OLED Gaming Monitor (39GS95QE) LG UltraGear OLED Gaming Monitor (34GS95QE) Ekran Tipi OLED (parlama önleyici düşük yansıma (AGLR)) OLED (parlama önleyici düşük yansıma (AGLR)) OLED (parlama önleyici düşük yansıma (AGLR)) Ekran Boyutu 32-inç 39-inç 34-inç En Boy Oranı 16:9 21:9 21:9 Çözünürlük 3,840 x 2,160 3,440 x 1,440 3,440 x 1,440 Renk Gamı DCI-P3 98.5% DCI-P3 98.5% DCI-P3 98.5% Kontrast Oranı 1,500,000:1 1,500,000:1 1,500,000:1 Yenileme Hızı 240Hz 240Hz 240Hz Tepki Süresi 0.03ms GtG 0.03ms GtG 0.03ms GtG Kavis - 800R 800R HDR VESA DisplayHDR Gerçek Siyah 400 Uyarlanabilir Senkronizasyon G-SYNC Uyumluluk FreeSync Premium Pro Bağlantı HDMI 2.1 x2 DisplayPort 1.4 x1 4 kutuplu kulaklık çıkışı (DTS Headphone:X) Hoparlör Evet (Pixel Ses Teknolojisi + Woofer) Hayır Hayır Stand Eğim Eğim Eğiö Yükseklik Yükseklik Yükseklik Döner Döner Döner Eksen - -

LG UltraGear OLED Gaming Monitor (45GS95QE) LG UltraGear OLED Gaming Monitor (45GS96QB) LG UltraGear OLED Gaming Monitor (27GS95QE) Ekran Tipi OLED (parlama önleyici düşük yansıma (AGLR)) OLED (parlama önleyici düşük yansıma (AGLR)) OLED (parlama önleyici düşük yansıma (AGLR)) Ekran Boyutu 44.5-inç 44.5-inç 26.5-inç En Boy Oranı 21:9 21:9 169 Çözünürlük 3,440 x 1,440 3,440 x 1,440 2,560 x 1,440 Renk Gamı DCI-P3 98.5% DCI-P3 98.5% DCI-P3 98.5% Kontrast Oranı 1,500,000:1 1,500,000:1 1,500,000:1 Yenileme Hızı 240Hz 240Hz 240Hz Tepki Süresi 0.03ms GtG 0.03ms GtG 0.03ms GtG Kavis 800R 800R - HDR VESA DisplayHDR Gerçek Siyah 400 Uyarlanabilir Senkronizasyon G-SYNC uyumlu FreeSync Premium Pro Bağlantı HDMI 2.1 x2 DisplayPort 1.4 x1 - USB-C 65W - 4 kutuplu kulaklık çıkışı (DTS Headphone:X) Hoparlör Hayır Evet Evet Stand Eğim Eğim Eğim Yükseklik Yükseklik Yükseklik Döner Döner Döner - - Eksen

LG Electronics Hakkında:



LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir. LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.