LG, CES 2024'TE, AKILLI EV YAPAY ZEKA TEMSİLCİSİ İLE 'SIFIR İŞGÜCÜ GEREKTİREN EV”İ TANITIYOR



Şirketin Oyunun Kurallarını Değiştiren İnovasyonu, Evde Daha Akıllı Bir Yaşam için En Son Yapay Zeka, Otonom Mobilite Teknolojisi ve En Son Konuşma Hizmetlerinden Yararlanıyor.

LG Electronics (LG), yenilikçi akıllı ev Yapay Zeka (AI) temsilcisini CES 2024'te tanıtmaya hazır. LG'nin akıllı ev yapay zeka asistanı, hareket etmesini, öğrenmesini, anlamasını ve karmaşık konuşmalara katılmasını sağlayan en son robotik, yapay zeka ve çok modlu teknolojilere sahip. Çok yönlü bir ev yöneticisi ve bir refakatçinin bir araya geldiği LG'nin akıllı yaşam çözümü, kullanıcıların günlük yaşamlarını geliştiriyor ve şirketin "Sıfır İşgücü Gerektiren Ev" vizyonunu gerçekleştirme konusundaki kararlılığını sergiliyor.

LG'nin akıllı ev yapay zeka temsilcisi, gelişmiş "iki ayaklı" tekerlek tasarımıyla otonom sürüş teknolojisinden yararlanarak evde bağımsız olarak gezinmesine olanak tanıyor. Akıllı cihaz, kullanıcılarla sözlü olarak etkileşime girebiliyor ve eklemli bacaklarının mümkün kıldığı hareketler aracılığıyla duyguları ifade edebiliyor. Dahası, ses ve görüntü tanıma ile doğal dil işlemeyi birleştiren çok modlu yapay zeka teknolojisinin kullanılması, akıllı ev yapay zeka temsilcisinin niyetleri anlamanın yanı sıra kullanıcılarla aktif olarak iletişim kurmasına da olanak tanıyor.



'Hareketli' bir akıllı ev merkezi olarak işlev gören bu fütüristik yapay zeka temsilcisi, akıllı ev aletle- rine ve evdeki IoT cihazlarına sorunsuz bir şekilde bağlanıp bunları kontrol ediyor. LG'nin Qualcomm Technologies, Inc. ile yaptığı son işbirliği sayesinde yapay zeka temsilcisi, yüz ve kullanıcı tanıma gibi güçlü cihaz içi yapay zeka özelliklerine olanak tanıyan Qualcomm® Robotics RB5 Platformu ile donatılıyor. Cihaz; sıcaklık, nem ve iç mekan hava kalitesi gibi gerçek zamanlı çevresel verileri toplamak için dahili kamerasını, hoparlörünü ve çeşitli sensörlerini kullanıyor. LG'nin gelişmiş yapay zeka teknolojileri bu verileri analiz ederek sürekli öğreniyor ve harici bilgilerle birleştiriyor. Yapay zeka temsilcisi, evcil hayvan monitörü ve güvenlik görevlisi olarak da görev yaparak kullanıcılara evcil hayvanlarını uzaktan görme ve bakım yapma olanağı sağlıyor ve herhangi bir olağandışı aktivite tespit edildiğinde uyarı gönderebiliyor.



Dahası, LG akıllı ev yapay zeka temsilcisi olağanüstü çok yönlülük ve ölçeklenebilirlik sunuyor. Örneğin, evde kimse olmadığında otonom olarak devriye gezebiliyor, bir odadan diğerine geçebiliyor ve bir pencere veya herhangi bir ışığın açık kalması durumunda kullanıcının akıllı telefonuna bildirim gönderebiliyor. Ayrıca akıllı bir prize bağlanarak ve tüm evdeki kullanılmayan cihazları kapatarak enerji tasarrufuna yardımcı olabiliyor.

Kullanıcı eve döndüğünde cihaz onu ön kapıda karşılıyor, sesini ve yüz ifadelerini analiz ederek duygularını anlıyor ve ruh haline uygun müzik veya diğer içerikleri seçiyor. Ayrıca ulaşım ayrıntıları, hava durumu güncellemeleri, kişisel programlar veya ilaç alma hatırlatıcıları sağlayarak kullanıcılara günlük yaşamlarında yardımcı oluyor.

Akıllı ev yapay zeka temsilcisi ve aktif merkez özellikleriyle LG, kullanıcıları ev işlerinin yükünden kurtarmayı ve akıllı ev pazarında baskın bir oyuncu olarak kendini kanıtlamayı hedefliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol şunları söyledi: “Çığır açan akıllı ev yapay zeka temsilcimiz, müşterilerin ev işlerinden kurtulmasına yardımcı olmak için en son otonom mobilite ve yapay zeka teknolojilerini gelişmiş iletişim yetenekleri ve hizmetleriyle birleştiriyor. Akıllı yaşam çözümü şirketi LG, müşterilerinin evde daha akıllı, daha keyifli bir yaşam deneyimlemelerine yardımcı olmaya devam edecek.”

9-12 Ocak tarihleri ​​arasında CES 2024 ziyaretçileri, LG standında (#16008, Las Vegas Kongre Merkezi) akıllı ev yapay zeka temsilcisi de dahil olmak üzere LG'nin en yeni akıllı yaşam çözümlerinin tümünü görebilecek.

x Ürünlerin Türkiye pazarına giriş tarihi netleşmemiştir.



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