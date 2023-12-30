LG, CES 2024'TE 'MYVIEW' 4K AKILLI MONİTÖRLERİ TANITIYOR



2024 Model LG MyView 4K Akıllı Monitörler Etkileyici Görüntü Kalitesi, Eğlence ve Üretkenlik Uygulamalarına WebOS üzerinden PC'ye bağlanmaya gerek kalmadan erişim imkanıSunuyor.

LG Electronics'in (LG) yeni 'LG MyView' akıllı monitör serisi CES 2024'te tanıtılacak. Üretkenlik ve eğlence için tasarlanan her monitör, beğenilen webOS platformuyla birlikte geliyor ve çeşitli kullanıcı dostu özellikler ve bağlantı seçenekleri sunuyor. 2024'te ilk kez sahneye çıkacak olan LG MyView markası, şirketin birinci sınıf akıllı monitörlerinin sunduğu kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimini aktarıyor.

LG MyView akıllı monitörler, kullanıcıların bir PC'ye bağlanmak zorunda kalmadan film, dizi ve spor yayını yapmalarına, müzik dinlemelerine ve uzaktan çalışmalarına olanak tanıyor. CES İnovasyon Ödülü sahibi 32SR85U’nun da aralarında bulunduğu 2024 modeller, etkileyici görüntü kalitesi sağlayan LG IPS 4K ekranlarla donatılmış durumda. LG'nin en yeni akıllı monitörleri, webOS sayesinde sezgisel arayüze, kişiselleştirilmiş kullanıcı deneyimine ve aralarından seçim yapabileceğiniz bir uygulama dünyasına sahip.Farklı zevklere uyum sağlamak için bazı LG MyView modelleri, beyaz, açık bej, pamuk pembesi ve pamuk yeşili gibi çeşitli renklerde sunuluyor.1

31,5 inç, 4K (3,840 x 2,160) IPS panelleri benimseyen yeni LG MyView ekranlar (32SR85U, 32SR83U ve 32SR70U modelleri), akıllı monitör kategorisinde görüntü kalitesi çıtasını yükseltiyor. Ekranlar, görüntüleme deneyimini geliştirmek ve yerden tasarruf etmek için 3 tarafı neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip ince bir form faktörüne sahip. 32SR85U ve 32SR83U, dairesel kesimli ayarlanabilir bir standla birlikte gelirken, 32SR70U, kompakt ve şık bir görünüm için düşük profilli bir tabanı bulunuyor. 32SR85U, CES 2024 İnovasyon Ödülü, 2023 Red Dot Tasarım Ödülü ve 2023 iF Tasarım Ödülü ile onurlandırıldı.

LG MyView Dahili webOS 23 ile, uzaktan çalışma ve ev eğlencesini destekleyerek, popüler yayın hizmetlerine, Microsoft 365 ve Google Takvim gibi üretkenlik programlarına ve kablosuz ekran yansıtma için AirPlay 2 ve Miracast'a uyumluluktan oluşan geniş ve büyüyen bir kataloğa erişim sunuyor.2 Dahili Wi-Fi ve Bluetooth, İnternet'e ve uyumlu çevre birimlerine bağlantı sağlıyor.32SR85U, video konferans ve etkileşimli uygulamalar için ideal olan, çıkarılabilir bir Full HD (1.920 x 1.080) web kamerası3 ile eşleştirilebiliyor.

LG Electronics İş Çözümleri Şirketi'nin Başkan Yardımcısı ve BT İş Birimi Başkanı YS Lee şunları vurguladı: “LG MyView akıllı monitörler mükemmel görüntü kalitesi, webOS ve kablosuz bağlantı kolaylığı, şık tasarım ve çok daha fazlasını sunuyor. Kişiselleştirilmiş yaşam tarzı monitörlerimiz, her müşterinin bireysel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve onlara ister bir şeyler izliyor, ister çalışıyor olsun, daha yüksek bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.”



En yeni LG MyView Akıllı Monitör modelleri, 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2024'te LG standında sergilenecek.

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