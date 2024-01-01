Texas Üretim Fabrikası, Şirketin Güvenilir Elektrikli Araç Şarj Çözümleri Sağlayıcısı Olarak Konumunu Sağlamlaştıracak.



LG Electronics (LG), ABD'deki ilk EV şarj cihazı üretim fabrikasını Fort Worth, Teksas'ta açarak 5.500 metrekarelik yeni tesisiyle elektrikli araç (EV) şarj çözümleri altyapısını genişletti. Böylelikle LG’nin Kuzey Amerika pazarında yıllık 10.000 adedin üzerinde kapasiteye sahip olması bekleniyor.

Fabrika, LG'nin Güney Kore dışındaki ilk EV şarj cihazı üretim tesisi olmasıyla dikkatleri çekiyor. Şirket geçen yıl, bağlı şirketi HiEV Charger altında bir EV şarj cihazı üretim operasyonu başlatmıştı



LG, mevcut tesisleri kullanma yeteneği gibi birçok stratejik nedenden dolayı ABD merkezli EV şarj cihazı üretim fabrikasını Teksas'ta kurmayı seçti. Eyalet ayrıca, mükemmel lojistik ve ulaşım ağlarına sahip ve otomobil üretiminden finansa kadar çeşitli sektörlerdeki şirketlerin büyük operasyonlarına ev sahipliği yapıyor.



LG CEO'su William Cho, 2023 yılında şirketin gelecek vizyonunu açıklarken, "Elektrifikasyonun" orta ve uzun vadeli hızlı büyümenin önemli bir itici gücü olacağını belirtmişti. LG'nin ABD elektrikli araç şarj pazarına girişi, şirketin artan yerel talebi karşılamasına ve yeni iş fırsatları keşfetmesine olanak tanıyacak. Stratejik ve felsefi olarak ABD hükümetinin Enflasyonu Azaltma Yasası’nda belirtilen enerji ve çevre hedeflerinin birçoğuyla uyumlu olan sürdürülebilirlik odaklı şirket, elektrikli araç şarjı işini güçlendirmeye kararlı ve Asya ve Avrupa da dahil olmak üzere dünya çapındaki varlığını büyütme planlarına başladı.

LG, Teksas fabrikasında 11kW şarj cihazlarının montajına başladı ve yılın ilk yarısında 175kW hızlı şarj cihazlarının üretimine başlayacak. LG ayrıca, 2024 yılında 350kW ultra hızlı şarj cihazını piyasaya sürmeyi ve özellikle ticari seyahat ve uzun mesafe taşımacılığı gibi alanlarda faaliyet gösteren müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için EV şarj cihazı serisini genişletmeyi hedefliyor.

Şirket, üretim yetenekleri, kalite kontrolü ve satış sonrası hizmetleri sayesinde güvenilir bir EV şarj cihazı sağlayıcısı olarak hızla itibar kazanıyor. LG, kontrol ve reklam çözümleri de dahil olmak üzere farklılaştırılmış tekliflerini vurgulayarak, EV şarj çözümleri işinin orta ve uzun vadede pazar konumunu geliştirmeye devam edeceğinden emin.

Ayrıca LG, gelecekteki büyümeyi desteklemek için oteller, alışveriş merkezleri, perakende mağazalar, benzin istasyonları ve otoparklar gibi çeşitli işletme ve tesislerin çeşitli EV şarj taleplerinden yararlanmayı planlıyor. LG'nin ABD otel TV ve dijital tabela sektörlerindeki B2B deneyimi, şirketin EV şarj çözümleri işini ABD'de genişletmesine yardımcı olması beklenen değerli bilgiler sağlıyor.

Küresel yönetim danışmanlığı şirketi Roland Berger'e göre küresel EV şarj pazarının 2030 yılına kadar 186 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Pazarın genişlemesi, çevreyi korumayı amaçlayan düzenlemelerin devam eden uygulaması ve araç elektrifikasyonunun sürekli ilerlemesi de dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanıyor.

LG İş Çözümleri Şirketi Başkanı Jang Ik-hwan şunları söyledi: “Teksas'ta EV şarj cihazı üretim fabrikamızı kurarak, ABD'de hızla artan EV altyapısı talebine aktif olarak yanıt verebileceğiz. LG, ta- vizsiz kalite sunmaya kendini adamış durumda ve müşterilerine verimli şarj ünitelerini gelişmiş kontrol sistemleriyle birleştiren güvenilir EV şarj çözümleri sunacak.”

LG Electronics Hakkında:

LG Electronics, Inc. dünya genelinde neredeyse her ülkedeki varlığı ve 74.000’den fazla çalışanıyla teknoloji ve üretim alanında küresel olarak faaliyet gösteren yenilikçi bir şirkettir. 2022 yılında dünya çapındaki satış rakamı 80 Trilyon KRW olan LG, Beyaz Eşya & İklimlendirme Çözümleri, Ev Eğlence Sistemleri, Otomotiv Malzemeleri ve Profesyonel Ürünler iş birimlerinden oluşmaktadır. Ayrıca üst sınıf LG SIGNATURE ürünleri ve yapay zekaya sahip ThinQ’in yanı sıra televizyon, beyaz eşya, iklimlendirme çözümleri, monitörler, servis robotları ve otomotiv bileşenleri alanında da dünyanın lider üreticisidir.LG Electronics hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.LGnewsroom.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.