LG OLED TV'LER BÜYÜK EKRANDA OYUN KEYFİ İÇİN NVIDIA G-SYNC DESTEKLİYOR

OLED Görüntü Kalitesi, HDMI 2.1 ve Gelişmiş Özelliklerin Birleşimi, LG’nin En Yeni OLED TV'lerinde Oyun Oynamayı Yeni Bir Boyuta Taşıyor

LG Electronics (LG), oyuncuların hayallerini gerçeğe dönüştürmek amacıyla, NVIDIA ile güçlerini birleştirerek, Alpha 9 işlemcili 2019 OLED TV'lerinde NVIDIA G-SYNC® uyumluluğunu destekliyor (65/55 inç E9 ve 77/65/55 inç C9). LG’nin en yeni OLED ürünleri çarpıcı hız ve renk reprodüksiyonuyla takılma olmadan pürüzsüz ve sürükleyici bir oyun deneyimi sağlamak için NVIDIA G-SYNC uyum testleriyle onaylanmış üstün performans ve görüntü kalitesi sunuyor.

Olağanüstü görüntü kalitesi, düşük giriş gecikmesi ve ultra hızlı yanıt süresi ile LG OLED TV'ler, optimize edilmiş bir oyun performansı sunma konusunda ününü sürdürüyor. NVIDIA G-SYNC uyumluluğunun eklenmesi çıtayı bir kez daha yükseltirken, 55-77 inç ekran boyutlarına sahip, şirketin endüstri lideri 4K OLED modelleri sayesinde daha da etkileyici büyük ekranlı PC oyunlarını garanti ediyor.

LG’nin bağımsız OLED piksel teknolojisi, inanılmaz gerçekçi görüntüler üretip, ayrı ayrı piksel kontrolünün hassasiyetini kullanarak kullanıcıları en sevdikleri oyunların içerisine sürüklüyor. TV'ler, sonsuz kontrast ve son derece hassas renk üretimiyle birlikte, 120Hz'ye varan yenileme hızı ile ultra hızlı yanıt süresi sunuyor. Galibiyet ile mağlubiyet arasındaki farkı yaratabilecek olan giriş gecikmesi - 120 Hz'de 1440p içerik için 6 milisaniye aralığında, 60 Hz'de 4K içerik için 13 milisaniye aralığında gerçekleşiyor. LG OLED TV’lerin sağladığı minimal giriş gecikmesi, görüntüde hiçbir kayıp yaratmamasıyla, oyuncular için en iyi ekran olmasını sağlıyor.

Dahası, LG’nin en son OLED TV modelleri, oyun deneyimini daha da artıran çeşitli popüler HDR formatlarını destekliyor. Kullanıcılar, otomatik düşük gecikme modu (ALLM), gelişmiş ses dönüş kanalı (eARC) ve değişken yenileme hızı (VRR) gibi HDMI 2.1 özelliklerinden yararlanarak HDR10 veya Dolby Vision'da uyumlu başlıklar oynayabiliyor (Full HD içerik için saniyede 120 kareye kadar).

Oyun oynarken ya da içerik izlerken izleyicilerin odaklanmasını arttırmak için LG’nin 2019 OLED TV’leri Dolby Atmos ve çığır açan Dolby TrueHD kayıpsız ses teknolojisi gibi sinematik ses formatlarını destekliyor. Kullanıcılar, kapsanan en iyi premium ses ve video formatı seçenekleriyle içeriği, içerik oluşturucularının oluşturdukları orijinal haliyle duyabiliyor ve görebiliyor. Bu modeller ayrıca, sanal 5.1 surround'ı yakalamak için LG'nin derin öğrenme temelli AI sesini içeriyor.

LG Ev Eğlencesi bölümü TV Ürün Planlama Bölümü Başkan Yardımcısı Sam Kim “LG OLED TV'ler, dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından çok beğeniliyor. Biz de OLED oyun deneyimini optimize etmeye kararlıyız. NVIDIA G-SYNC'nin adaptasyonuyla, OLED TV’lerin dünyanın en iyi oyun donanımı markasının desteğine sahip olduğunu gösteriyoruz” dedi.

NVIDIA'da GeForce Pazarlama Müdürü Matt Wuebbling ise “LG’nin 2019 OLED TV’lerine G-SYNC uyum desteği sunmaktan heyecan duyuyoruz. ve LG OLED TV’lerin HDMI Değişken Yenileme Hızı, GeForce RTX 20 Serisi GPU'larımızı destekliyor. GeForce'un desteklediği gerçek zamanlı ışın izleme özelliğine sahip en yeni PC oyunlarını oynarken, bu televizyonlardaki duyarlılık ve gerçekçi görseller, oyuncuları derinden etkileyecek” dedi.

NVIDIA G-SYNC LG’nin 2019 OLED TV’leri için uyum desteği, takip eden haftalarda, yazılım yükseltmesi yoluyla belirli pazarlarda satışa sunulacak.