Avrupalı Tüketiciler ve Uzmanlar

LG OLED TV’yi “2019’un En İyi TV’si” Seçti

LG OLED TV, İngiltere’de düzenlenen geleneksel HDTV Test etkinliğinde, “2019’un En İyi TV’si” seçilmesinin yanı sıra, “2019’un En İyi Oyun TV’si” ve “2019’un En İyi HDR TV’si” ödüllerinin de sahibi oldu. LG OLED TV, uzmanlar ve tüketicilerden oluşan juri üyeleri tarafından ‘Siyahlar ve Gölge Ayrıntısı’, ‘Renk Hassasiyeti’ ve ‘Oyun’ gibi kategorilerde puanlanarak en iyi skorları elde etti. Ayrıca LG OLED TV aralarında İngiltere, Fransa, Hollanda ve Almanya'dan yayınların da dahil olduğu 10 Avrupa tüketici dergisinin TV performans sıralamasında lider oldu.

LG OLED TV, birçok Avrupa ülkesinde en iyi performans gösteren TV seçilerek premium TV pazarındaki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Dünya çapında satılan tüm OLED TV'lerin yaklaşık yarısı Avrupa’da satılıyor, bu nedenle de Avrupa, premium TV pazarında kilit bir noktada bulunuyor.

Global TV markalarının yanı sıra, yerel markaların da yarışa katıldığı premium TV pazarında yoğun bir rekabet yaşanıyor. Bu pazarda LG OLED TV, rakipsiz performansı ile öne çıkıyor. LG OLED TV, arka aydınlatmaya ihtiyaç duymadan kendi parlaklıklarını kendi kontrol edebilen OLED pikselleri sayesinde kusursuz bir siyah ve görüntü kalitesi sunuyor. LG’nin en yeni OLED TV modelleri, görüntü ve ses kalitesini yapay zeka teknolojisi ile iyileştiren ikinci nesil Alpha 9 akıllı işlemcileriyle de fark yaratıyor.

2019 LG OLED TV serisinin öne çıkan modellerinden 65C9, geçtiğimiz günlerde İngiltere’de düzenlenen geleneksel HDTV test Shootout etkinliğinde “2019’un En İyi TV”si unvanını kazandı. Aralarında tüketicilerin ve uzmanların bulunduğu 38 jüri üyesi, LG’nin de dahil olduğu 4 markanın televizyonlarını, markalarını bilmeden teste (blind test) tabi tuttu ve farklı kategorilerde verilen puanlarla yılın en iyi TV’si belirlendi.

HDTVTEST Youtube kanalından Vincent Teoh’un ev sahipliği yaptığı etkinlikte, LG OLED TV (65C9) sergilediği performansla öne çıkarak “2019’un En İyi TV”si seçildi. LG OLED TV 65C9 ayrıca, “2019’un En İyi Oyun TV’si” ve “2019’un En İyi HDR TV’si” unvanlarını da elde etti.

LG OLED TV'lerin muhteşem performansı, Avrupa genelinde saygın ve güvenilir tüketici dergileri tarafından da kabul edildi:

İngiltere’nin önde gelen tüketici dergisi, Which? TV performans değerlendirmesinde LG OLED TV'ye en üst sıralarda yer verdi.

Quechoisir (Fransa) ve Consumentenbond (Hollanda), LG OLED TV'yi test ettikleri en iyi televizyonlardan biri olarak tanımladı.

Almanya’nın en prestijli kalite testi kuruluşu Stiftung Warentest tarafından yönetilen bir tüketici dergisi olan Test, LG OLED TV'yi genel derecelendirmelerinde bir numaralı TV olarak sıraladı. TV, hem görüntü hem de ses kalitesi açısından yüksek puan aldı.

İsveç tüketici dergisi Råd & Rön, LG OLED TV'yi görüntü ve ses kalitesi ile kullanıcı dostu Smart TV özellikleri nedeniyle üst sıralara taşıdı.

LG OLED TV, İspanya, İtalya, Portekiz, Belçika ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde tüketici dergileri tarafından yapılan TV performans derecelerinde ilk sırada yer aldı.