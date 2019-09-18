LG Berlin’de Teknoloji Şovuna İmza Attı

LG, 6-11 Eylül tarihlerinde Berlin’de düzenlenen IFA 2019’da yeni teknolojilerini tanıttı. Berlin’den bir çok ödülün de sahibi olarak dönen LG’nin standı, teknoloji tutkunlarından büyük ilgi gördü.

LG’nin IFA 2019’da tanıttığı ürün ve hizmetlerin tamamının görüntülerine LG Tükiye’nin YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor.

LG Electronics (LG), 6-11 Eylül tarihlerinde Berlin’de düzenlenen IFA 2019’da pazara sunacağı yeni ürünlerin yanı sıra, işbirliklerini ve teknoloji vizyonunu da sundu. LG’nin tüketicilere sunduğu ürünler arasında en dikkat çekenler, LG’nin mobil taraftaki amiral gemisi olarak adlandırılan G serisinin yeni ürünü LG G8XThinQ ve LG Dual Screen ile dünyanın ilk 8K OLED TV’si ve LG 8K NonoCell TV oldu.

Hem LG G8XThinQ, hem de LG Dual Screen, çoklu görevler, içeriklerin tadını çıkarmak ve mobil cihazlarda sosyalleşmek için yepyeni bir yol yaratmak üzere tasarlandı. LG, dünyanın ilk 8K OLED TV'sini (model 88Z9) ve LG 8K NanoCell TV'sini (model 75SM99) yine İFA’da tanıttı. IFA 2019’daki LG standında mobil tutkunları için, uygun fiyata yüksek performans sunan ürünler de vardı. Etkileyici fiyatlarıyla rekabetçi bir çizgiye sahip olan yeni K50S ve K40S akıllı telefonlar ilk kez IFA’da sergilendi.

Oyun Meraklıları Unutulmadı

Oyun meraklıları, LG’nin, genişletilmiş UltraGear ™ 1 milisaniye IPS NVIDIA® G-SYNC® oyun monitörleri serisini ilk kez IFA 2019’da gördü. Serideki en yüksek yenileme hızına (240Hz) sahip olan yeni UltraGear 1ms IPS Gray-to-Gray (GTG) monitör (model 27GN750), büyük ilgi gördü.

Gerçek Renkler, Mükemmel Görüntüleme

LG'nin ilk kez IFA 2019'da tanıttığı yeni CineBeam 4K UHD projektör serisi ise, akıllı ev sineması çözümlerine yönelik artan talebi karşılamak için geliştirildi. Şaşırtıcı derecede keskin ve büyük boyutlu görüntüler üretebilen LG'nin projektörleri inanılmaz renk doğruluğu ile mükemmel görüntüleme deneyimleri sunuyor.

LG IFA’da İşbirliklerini de Açıkladı

LG ve Nesnelerin Interneti (IoT) ve akıllı ev çözümleri sağlayıcısı LUMI United Technology, IFA 2019’da akıllı evler için daha eksiksiz bir IoT çözümü sunmak üzere temel cihaz yönetiminin ötesine geçen bir ekosistem geliştirmek amacıyla bir mutabakat imzaladı. LUMI’nin gelişmiş Aqara sensör teknolojisine sahip LG ürünleri, enerjiden tasarruf sağlayacak, rahatlığı artıracak ve evdeki güvenliği ve konforu maksimum seviyeye çıkartacak.

LG ve Güney Kore’nin en büyük arama motoru sağlayıcısı olan NAVER işbirliği de IFA’nın önemli haberlerindendi. LG Dual Screen ile eşleştirilen Whale, ayarlanabilir bölücü ile bölünmüş ekran modunu destekleyerek iki tarama ekranı arasında hızlı ve zahmetsizce hareket etme yeteneği kazandırıyor.

LG’ye 4 EISA Ödülü

Bu yılki EISA Ödülleri'nde dört LG ürünü - LG OLED TV (model OLED65E9), LG NanoCell TV (model 65SM9000), LG Soundbar (model SL8YG), LG XBOOM Go (model PK7) - üstün performansları, tasarım ve yarattıkları tüketici değeri ile öne çıktı.

Akıllı Uygulamalar IFA 2019’da Tanıtıldı

Fuar boyunca LG standında yeni akıllı uygulamalar da ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. LG, Avrupa pazarı için hazırladığı Amazon Dash Sipariş Sistemi yenilemesine sahip LG ThinQ™ ev aletleri serisini IFA 2019'da tanıttı. LG, ThinQ™ mobil uygulaması ile müşterilerine benzersiz bir ses tanıma teknolojisi sunuyor. Kullanıcılar, ThinQ uygulaması sayesinde sesli konuşma komutları ile cihazlarını kontrol etmenin ve izlemenin inanılmaz kolaylığını yaşıyor.

LG’nin IFA 2019’da tanıttığı ürün ve hizmetlerin tamamının görüntülerine LG Tükiye’nin YouTube kanalı üzerinden ulaşılabiliyor:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQBDSzFnqBGa5JFiyqc19RpTQ75jH0waG