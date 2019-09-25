LG’den Evleneceklere Müjde

LG, 20 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında, LG Brand Shop’ların yanı sıra, Media Markt ve Teknosa’dan, LG markalı TV, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabından oluşan “Evlilik Paketi” alan tüketicilerine yüzde 10’luk indirimin yanı sıra, LG PK3 Bluetooth Speaker ve Tefal saklama kabı hediye ediyor.

LG Electronics (LG), evleneceklere ve beyaz eşyalarını yenileyeceklere muhteşem bir kampanya sunuyor. 20 Eylül – 20 Ekim tarihleri arasında, LG Brand Shop, Media Markt ve Teknosa’dan “LG Evlilik Paketi” alan tüketiciler, fatura tutarları üzerinden yüzde 10’luk indirime sahip olacaklar. LG markalı TV, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi ve buzdolabından oluşan “LG Evlilik Paketi” alan tüketicilere ayrıca, 699 TL değerindeki LG PK3 Bluetooth speaker ve 170 TL değerindeki Tefal MasterSealFresh 5’li saklama kabı seti hediye edilecek.

Tüketicilerin LG’nin sunduğu avantajlardan faydalanabilmesi için satın aldığı ürünlerin kurulumunu LG yetkili servisine yaptırmaları ve 20 Ekim 2019 tarihine kadar http://www.lgkampanya.com adresindeki online katılım sayfasına; ad, soyad, telefon, e-posta, adres, kurulum bilgilerini girmesi gerekiyor. Tüketicilerin ayrıca, paket alım faturasının ve ürünlerin kurulumu sırasında teslim edilen servis formunun fotoğrafını da net ve okunur şekilde ilgili alana yüklemesi gerekiyor.