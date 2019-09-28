Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

LG Klima Alanlar, 200 TL’lik Hediye Çeki Kazanıyor

Kurumsal 09/28/2019
Print
Fotoğrafları Yükle (JPG)

LG Electronics (LG), tüketicilerini üst sınıf teknolojik ürünlerle buluştururken, hayatın farklı alanlarında kullanabilecekleri avantajlar sağlamaya da devam ediyor. 6 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli kampanya kapsamında, LG klima satın alan tüketicilere, Carrefour, Boyner ya da İkea’da geçerli 200 TL’lik hediye çeki armağan ediliyor.

 

30 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicilerin, satın aldıkları 18.000 BTU’luk LG Dual Plus, LG Artcool ya da LG Deluxe klimalarının montajlarını yaptırarak www.lgkampanya.com adresli web sitesindeki formu doldurmaları, fatura ve servis kurulum belgesinin görsellerini sisteme yüklemeleri gerekiyor.

 

LG Klimalar, daha az enerjiyle daha hızlı ve yüksek performanslı soğutma özellikleriyle dikkatleri çekiyor.

 

Listeye Geri Dön