LG Klima Alanlar, 200 TL’lik Hediye Çeki Kazanıyor

LG Electronics (LG), tüketicilerini üst sınıf teknolojik ürünlerle buluştururken, hayatın farklı alanlarında kullanabilecekleri avantajlar sağlamaya da devam ediyor. 6 Eylül 2019 tarihinden itibaren geçerli kampanya kapsamında, LG klima satın alan tüketicilere, Carrefour, Boyner ya da İkea’da geçerli 200 TL’lik hediye çeki armağan ediliyor.

30 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicilerin, satın aldıkları 18.000 BTU’luk LG Dual Plus, LG Artcool ya da LG Deluxe klimalarının montajlarını yaptırarak www.lgkampanya.com adresli web sitesindeki formu doldurmaları, fatura ve servis kurulum belgesinin görsellerini sisteme yüklemeleri gerekiyor.

LG Klimalar, daha az enerjiyle daha hızlı ve yüksek performanslı soğutma özellikleriyle dikkatleri çekiyor.