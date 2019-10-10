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LG’den Sonbahar Kampanyası: LG Q60 Alana 1.000 TL’lik Hediye Çeki

Kurumsal 10/10/2019
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LG Q60 kazandırmaya devam ediyor. 10 – 31 Ekim tarihleri arasında, Turkcell, Vodafone ya da Turk Telekom mağazalarından, LG’nin üç kameraya sahip yeni telefonu LG Q60 alanlar, 31 Kasım 2019 tarihine kadar LG Premium Shoplardan alınan LG OLED TV ve TWINWash çamaşır makinelerinde geçerli 1.000 TL’lik hediye çekinin de sahibi olacaklar. Kampanyaya katılmak isteyen tüketicilerin www.lgkampanya.com/sonbahar-kampanyasi girerek kayıt yaptırmaları gerekiyor.

 

 

Uygun Fiyata Üstün Performans

LG’nin orta segment telefon serisinin en yeni ürünü LG Q60, standart, süper açılı ve derinlik sensörlü olmak üzere üç farklı arka kamerası ve kameraların sunduğu yapay zeka desteği ile özellikle fotoğraf ve video çekmekten, sosyal medyada video paylaşmaktan hoşlanan tüketicilere hitap ediyor. LG Q60’ın süper geniş açılı kamerası, 120 derecelik görüş alanıyla geniş alanları ve kalabalık grupları tek kareye sığdırıyor. Derinlik Sensörü ise, fotoğraftaki kişi ya da objelerin ön plana çıkmasını sağlıyor. LG Q60’ın yapay zeka destekli kamerası AI CAM, sekiz farklı nesneyi tanıyarak, ideal çekim ayarlarını otomatik olarak uyguluyor. LG Q60 ayrıca, 6,26’’ HD+ FullVision ekranıyla olağanüstü bir ekran kalitesi ve boyutunun yanı sıra, sinematik DTS:X 3D Surround ses ile, çok boyutlu premium sinema ses kalitesi sunuyor. LG Q60 ayrıca, tek tuşla Google Asistan’a bağlanabilme ve Youtube’da canlı yayına geçebilme özelliği ile de ön plana çıkıyor.

 

 

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