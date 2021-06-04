LG Taşınabilir Projektörlerle Eğlence Yazın da Yanınızda









Hafif ve taşınabilir tasarımlarıyla LG projektörler, oturma odasından ofise kadar her ortamda keskin video çözünürlüğü sağlıyor. Keskin, parlak görüntüler sunan projektörlerle ister yazlıkta ister teknede oyun, slideshow, TV dizileri ve filmlerin keyfini çıkarmak da size kalıyor.

LG Electronics'in (LG) LED ve taşınabilir projeksiyonları yaz aylarına merhaba demeye hazırlandığımız bu günlerde tatilcilere göz kırpıyor. Yüksek çözünürlük, uzun pil ömrü, kolay taşınabilirlik gibi farklı özelliklere sahip projektörler, bu yaz siz nereye giderseniz oraya gelecek.

Yaşanan küresel COVID-19 salgını nedeniyle yaz tatillerini kendi yazlık evlerinde, doğa kamplarında ya da teknede geçirecekler için LG projektörler önemli bir fırsat sunuyor. Tatilcilerin en eğlenceli dostu olmaya hazırlanan LG taşınabilir projektörler, istenilen her yerde canlı ve renkli görüntüler sunacak kadar kompakt, hafif ve çok yönlü ürünler olarak öne çıkıyor.

Siz nereye HD kalitesi oraya

LG mini LED taşınabilir projektörler, kullanıcıları tek bir alana mahkum etmeden diledikleri yerde diledikleri sunumu yapmalarına ya da diledikleri filmi izlemelerine olanak tanıyor. Kısaca ister yazlık evinizin bahçesini yazlık sinemaya çevirin ister teknelerinizi yüzen sinemaya LG projektörlerle yapabilecekleriniz biraz da sizin hayal gücünüze kalıyor.

Kolay kurulum ve kullanım

Bağlantı kolaylığını ön plana çıkartan LG taşınabilir projektörlere sadece bir USB bellek depolama aygıtı takarak kolayca film izlemek, fotoğrafları görüntülemek ya da müzik dinlemek mümkün. Bluetooth ses aktarma ve kablosuz akıllı telefon yansıtma özelliğine de sahip olan LG projektörler, bilgisayar, cep telefonu ya da tabletinizdeki içerikleri 100 inçlik dev ekranda izleyebilmenizi sağlıyor.

LED teknolojisiyle yüksek çözünürlük

Modele bağlı olarak 100 inçlik bir ekranda 720p çözünürlük sunan LG LED projektörler, sahip olduğu güçlü lazer kaynağı sayesinde daha parlak ve canlı görüntüler sunuyor. Yine modele bağlı olarak toplam 30.000 saate kadar kullanım ömrü olan bu projektörlerde günde 8 saat video izlenmesi durumunda dahi LED ışık kaynağı 10 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor.

Bir bakışta LG LED Taşınabilir Projektörler:

- HD LED Projektör

- 100 inç büyüklüğe kadar ekran

- 2 Saate kadar bataryalı kullanım

- 250 ANSI Lümen Parlaklık

- Kablosuz Bağlantı

- USB Tak ve Çalıştır