LG OBJET KOLEKSİYONU İLE BEYAZ EŞYADA KİŞİYE ÖZEL YENİ DÖNEM





Koleksiyon, LG’nin Ünlü Performansı ve Kalitesi ile Birlikte Her Dekora Uygun Farklı Malzeme ve Renk Seçenekleri Sunuyor.

LG Electronics (LG), kişiselleştirilmiş, şık ve işlevsel beyaz eşyalara yönelik artan tüketici talebini karşılamak üzere tasarlanan LG Objet Collection'ın uluslararası tanıtımını gerçekleştirdi. CES 2021'de Mobilya Konsept Ürünleri olarak görücüye çıkan LG Objet Collection’ın buzdolabı ve dondurucu çifti, LG premium cihazlara yönelik halihazırda güçlü bir talep gösteren Çin'de piyasaya sürülecek. Koleksiyon Çin’den kısa bir süre sonra Asya ve Avrupa'nın kilit pazarlarında satışa sunulacak.

Son teknoloji ev aletleri ile tasarım mobilyalar arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran LG Objet Collection, her türlü iç mekana uyum sağlayan, modern ve minimalist çizgiyi harmanlayan bir tasarım diline sahip. Lüks malzemeler ve tercihe göre karıştırılıp eşleştirilebilen ince, sofistike renklerle koleksiyon, tüketicilerin kişisel zevklerine ve mevcut dekora uyacak şekilde özel olarak tasarlanabiliyor ve kullanıcıların benzersiz kişiliklerini ifade etmeleri için çekici bir yol sağlıyor.

LG Objet Collection Buzdolabı ve Dondurucu, her mutfak tarzını tamamlayan şık, abartısız bir estetik ve LG’nin endüstri lideri soğutma teknolojileriyle olağanüstü performans sağlıyor. İkili, tüketicilere paslanmaz çelik ve cam dahil olmak üzere zamansız, yüksek kaliteli yüzey seçenekleri sunuyor.

Paslanmaz çelik seçeneği, şık ve modern bir görünüm için üç renk çeşidi (yeşil, gümüş ve mat siyah) sunuyor, cam kaplama ise, cihazların her türlü mutfak tasarımına kusursuz bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanıyan dört zarif renkte (nane, pembe, bej ve gümüş) geliyor1. Buzdolabı, LG’nin kanıtlanmış soğutma sistemi LINEARCooling™ sayesinde olağanüstü soğutma performansını garanti ediyor. LINEARCooling, minimum dalgalanmalarla (± 0,5 Santigrat derece) hassas, dengeli bir iç sıcaklığın korunmasını sağlayarak meyve ve sebzeler gibi yiyeceklerin yedi güne kadar taze kalmasına yardımcı oluyor2,3.

LG, görsel olarak uyumlu bir yaşam ortamı elde etmek için LG Objet Premium mutfak aletleri Koleksiyonunu InstaView™ buzdolabı ve Styler gardırop yönetim sistemi gibi daha çarpıcı ürünlerle genişletmeyi planlıyor.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol yeni koleksiyonla ilgili, ““LG Objet Koleksiyonunun uluslararası pazarlarda piyasaya sürülmesi, kişiselleştirilmiş cihazlar için bir çağın başlangıcına işaret ediyor. Mütevazı tasarım ve aralarından seçim yapabileceğiniz farklı malzeme ve renk seçenekleri sunan LG'nin şık yenilikleri, tüketicilerin benzersiz hassasiyetlerini gerçekten yansıtan bir alan yaratmalarına olanak sağlıyor” şeklinde konuştu.

1 Renk ve malzeme seçenekleri ülkeye ve pazara göre değişiklik gösterebilir.

2 LG'nin GLT51PZGSZ modeli taze gıda bölmesindeki ortalama tepeden tepeye sıcaklık dalgalanmasını ölçen dahili test yöntemini kullanan TÜV Rheinland test sonuçlarına dayanmaktadır. Sonuçlar gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.

3 LG buzdolabı modeli GLT51PZGSZ'nin taze gıda bölmesinde depolanan belirli gıdanın ağırlığının yüzde beş oranında azalması için gereken süreyi ölçen LG'nin dahili test yöntemini kullanan TÜV Rheinland test sonuçlarına dayalıdır. Sonuçlar gerçek kullanımda farklılık gösterebilir.