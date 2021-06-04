LG’den Çift Ekran Tercih Eden Twitch Yayıncıları İçin İdeal Monitörler



Twitch ve YouTube gibi mecralar üzerinde oyun yayıncılığı yapan yayıncılar genelde çift ekran tercih ediyor. LG UltraGeniş ve UltraGear Serisi monitörleri de yayıncılar için en uygun seçeneği sunuyor.



Dijital oyunların ve Esporun yaygınlığının artmasıyla oyun yayıncıları da büyük bir hızla hayatımıza dahil oldu. Twitch ve YouTube gibi mecralarda yayın yapan oyuncular da yayınlarında çift ekran kullanmayı tercih ediyor. LG UltraGeniş ve UltraGear serisi monitörler de hem oyun oynayıp hem de izleyicisiyle etkileşime geçen oyun yayıncıları için en ideal çözümü sunuyor.





LG Electronics'in (LG) 4K LG UltraGear oyun monitörleri oyun severler ve profesyonel oyun yayıncıları tarafından tercih ediliyor. Yayıncılar LG UltraGear monitör ile oyunlarını en ince detayına kadar görüntülerken UltraGeniş monitörlerle de izleyicilerden gelen mesajlara yanıt vereke etkileşimli yayınlara imza atıyor.

Oyun denince LG UltraGear Serisi Akla Geliyor

LG Electronics'in (LG) yeni LG UItraGear Monitörleri yayıncılar tarafından da tercih ediliyor. Dünyanın ilk 4K IPS 1 ms (GtG) Oyun Monitörü olan LG UltraGear 27GN950, 27 inç-68 santimetrelik ekranıyla da oyun yayıncılarını en heyecanlı maceralarını bire bir yayınlamaya davet ediyor.

Öte yandan 4K UHD çözünürlüğe sahip bu monitörler, DCI-P3 renk gamının yüzde 98'ini ve 10 Bit rengi kapsıyor. Ürün, yayıncılar, Esporcular ve oyuncuların yanı sıra profesyonel yaratıcı çalışmalar için de tatmin edici bir çözüm olarak ön plana çıkıyor.

Yayıncılar, Ana Ekran’nın Yanında İkinci LG Ultra Geniş Monitörlerleriyle Bakış Açılarını Genişletiyor

LG Electronics'in (LG) en yeni teknoloji harikası 21:9 UltraGeniş monitörleri profesyonel oyun yayıncılarına hem normal kullanım hem de canlı yayın sırasında geniş ekran deneyiminin hazzını yaşatıyor. Twitch yayını yapacak oyuncular için Ultragear ana monitörün yanı sıra 2. monitör alması tavsiye ediliyor. 2. monitör ile izleyici ile etkileşime geçmek ve yayını kontrol etmek daha kolaylaşıyor. UltraGear Monitörler ile oyun oynarken ultra geniş monitör ile izleyicilerle yazışıp, sohbet edebilirsiniz. Ayrıca profesyonel kullanıcılar artık ultra geniş monitör ile daha rahat çalışırken, eğlence zamanlarında ise oyun ve filmlerde hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyor.

LG’nin UltraGeniş Monitör ürün yelpazesinde 29, 34 ve 35 inçlik ürünler yer alıyor. Bu ürünler üstün teknolojileri yanı sıra geniş açı özellikleriyle hem kurumsal bir kullanım hem de eğlence içerikleri için en geniş ekran deneyimi sunuyor. Standart geniş ekran monitörler 16:9 görüntü oranına sahipken LG’nin 21:9 orana sahip UltraGeniş monitörleri ile her iki tarafta da çalışmak için çok daha fazla alan elde ediliyor.

Bir bakışta LG UltraGear Oyun Monitörleri

Ekran Tipi: Nano IPS- IPS

Ekran Boyutu: 23, 27 ve 32 inç

Yenilenme Oranı: 144-165 Hz

Tepki Süresi: 1ms GTG

AMD FreeSync™ Desteği: Var (Premium)

Bir bakışta LG UltraWide Monitörleri:

Ekran Boyutları: 29, 34 ve 35 inç

Dinamik Aralığı: HDR 10

Renk Gamı: sRGB %99 (Tipik)

AMD FreeSync™Desteği: Var

Ses: MaxxAudio® (7Wx2)