2021 Life is Good Kampanyası Charlie Puth ve Jackson Tisi ile Başlıyor

LG Genç Müzisyenleri, kendi eserleri ile "Hayatın Güzelliği" Mesajını vermeye davet ediyor.

LG Electronics (LG), 2021 Life's Good kampanyasının iki heyecan verici bileşenden oluşacağını duyurdu: ünlü şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Charlie Puth işbirliği ile gerçekleşecek Life's Good Müzik Projesi ve yükselen yıldız Jackson Tisi tarafından yönetilecek Life’s Good Filmi.

LG’nin Life’s Good kampanyası, dünyanın her yerindeki gençlere yaratıcılıklarını ve yeteneklerini ortaya çıkartma fırsatı sunuyor. İlk olarak geçen yıl başlatılan Life's Good Müzik Projesi, gelecek vadeden genç sanatçıları LG’nin canlandırıcı Life’s Good mesajını ifade eden kendi bestelerini paylaşmaya çağırıyor. Müziği seven ve bir melodi mırıldanabilen herkes, yapımcılığını Charlie Puth'un yaptığı Life's Good şarkısının 2021 versiyonuna eşlik etmeye davet ediliyor. Kazanan yetenek, LG markalı bir çok ürünün yanı sıra, LG OLED TV’nin de sahibi olacak. Ayrıca, şarkıyı Puth ile tamamlama ve seslendirme fırsatı bulacak.

Life's Good Müzik Projesi’ne başvurular, 27 Haziran'a kadar #LifeisGoodMusic_LG hashtag'iyle Instagram veya YouTube üzerinden yapılabiliyor. Başvuru şartları LG Global YouTube kanalından görülebiliyor.

Puth, konuyla ilgili “Herkesin gönderilerini dinlemek için sabırsızlanıyorum Müzik benim için her zaman bir şifa ve güçlendirme kaynağı olmuştur ve bunun herkes için unutulmaz bir deneyim olacağını biliyorum” şeklinde konuştu.

Bu yılki Life's Good Filmi, uzun metrajlı belgeseli LEON ile 2020 Genç Yönetmen Ödülü'nde Altın Ödülü kazanan Jackson Tisi tarafından yönetilecek. LG, yeni nesil film yapımcılarından hayatlarında anlamı olan anları ve yerleri görsel olarak yakalamalarını ve bunu LG’nin Life’s Good felsefesi nasıl yorumlamalarını istiyor.

Life's Good Film Projesi, evrensel bir umut mesajı iletmeyi ve ilham verici, benzersiz hikayeleriyle dünyanın her yerinden genç yazarların deneyimlerinin ve bakış açılarının çeşitliliğini kutlamayı amaçlıyor. Başvurular, 27 Haziran'a kadar Instagram veya YouTube'a #LifeisGoodFilm_LG hashtag'i ile yapılabiliyor. Life’s Good Film Projesi ile ilgili detaylar LG Global YouTube kanalından görülebiliyor.

Tisi, projeyle ilgili “Günlük düşüncelerimizde ve ilham almak ya da teselli aramak için gittiğimiz yerlerde derin bir şeyler olduğuna inanıyorum. Bu film, her gün bulduğumuz şeyleri paylaşarak, hayatın hala ne taşıdığına dair yankı uyandıran bir mesaj verecek” dedi.

LG, 2021 Life's Good kampanyasına eşlik etmek için GIPHY'de Instagram, TikTok, Snapchat ve diğerlerinde kullanılmak üzere çeşitli neşeli GIF çıkartmaları sunuyor. 2021 Life’s Good kampanyası hakkında daha fazla bilgi için LG’nin Global YouTube kanalını ve Instagram'ı takip edebilirsiniz.