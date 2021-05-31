Her Zaman Beklenenin Bir Adım Ötesinde





LG, HVAC çözümleri ile sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya destek olurken müşterilerine de değer katıyor.



Görünmeyen, haber verilmeyen ve çoğu zaman takdir edilmeyen ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) çözümleri, modern yaşamın, her türlü ortamda fiziksel konfor ve temiz hava sağlayan ancak bilinmeyen kahramanı olma rolünü üstleniyor. Arka planda göze batmadan çalışan HVAC sistemleri, evlerimizi, ofislerimizi, hastanelerimizi, otellerimizi, alışveriş merkezlerimizi ve tüm iç mekanlarımızı yazın mutluluk verecek derecede serin, kışın sıcacık tutarken tüm yıl boyunca taze ve sağlıklı hava sunuyor.





Yarım yüzyıldan fazla bir süredir LG Electronics, ticari HVAC çözüm alanında yenilikçi liderlik konumunu sürdürüyor ve üstün teknolojiye sahip ürünleriyle müşterilerinin gelişmesini ve büyümesini destekliyor. Yenilikçi bir ürün portföyü, sağlam Ar-Ge temeli ve dünya çapında yüksek vasıflı uzmanlar hazırlayan 50'den fazla eğitim akademisiyle LG, hemen hemen her sektör için eksiksiz bir optimum çözüm yelpazesi sunuyor ve hayal edilebilir ortamlar yaratarak endüstriyel liderliğini güçlendiriyor.





Şirketin entegre çözümleri, güçlü performans ve daha yüksek operasyonel verimlilik sağlamak için en son teknolojileri kullanarak toplam sahip olma maliyetinde bir azalma sağlıyor. LG’nin müşterilerine olan bağlılığı, kurulumdan sistem mühendisliğine ve bakıma kadar sunduğu zengin hizmetlerde de kendini gösteriyor. Bu hizmetlerin tamamı yüksek vasıflı profesyoneller tarafından yürütülüyor. LG’nin çevreye duyarlı HVAC ürünleri aracılığıyla sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya olan bağlılığı, müşterileri için değeri en üst düzeye çıkarma ve ileride neye ihtiyaç duyacaklarını tahmin etme güdüsü ve becerisiyle karşılanıyor.





Uzmanlığı ve bilgi birikimi sayesinde LG, her binanın veya tesisin özel gereksinimlerine göre tasarlanmış taze, temiz iç mekan havasını garanti eden çözümler sunarak işletmelerin benzersiz ve birbirlerinden farklı taleplerini karşılayabiliyor.





Gözden uzak olsalar da, LG HVAC çözümleri her gün yanımızda, her zaman yaptıkları şeyi yapıyor - ister uyurken, ister yemek yerken, çalışırken, alışveriş yaparken, eğlenirken ya da sadece rahatlarken hayatımızı daha rahat hale getiriyor.





Daha fazla bilgi için; https://www.lg.com/tr/business/iklimlendirme-cozumleri